В августе «Артек» откроет третью международную смену по русскому языку

100 лучших иностранных школьников соберутся в МДЦ «Артек» на смене по русскому языку. Для них организована яркая образовательно-просветительская программа, направленная на изучение и развитие знаний о русском языке и культуре России.

Уже третий год подряд МДЦ совместно с Институтом русского языка им. Пушкина открывает смену для зарубежных школьников. С 7 по 28 августа они будут готовиться к международной олимпиаде по русскому языку для школьников зарубежных стран. Обучение будет проходить с учетом уровня владения и знания русского языка. Дети познакомятся с культурой и историей нашей страны через музыку, живопись, народный фольклор и танцы. Обучать ребят будут преподаватели института и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире». Победители конкурса получат бесплатную путевку в «Артек».



«Мы гордимся тем, что русский является языком международного общения. Сегодня интерес к нему растет, а значит, все больше детей со всего мира получают возможность лучше понять друг друга», – сказал директор «Артека» Константин Федоренко.

На днях в рамках смены прошел V Международный гуманитарный Ливадийский форум, приуроченный к Международному Дню русского языка и Пушкинскому дню. Министр просвещения РФ Ольга Васильева посетила МДЦ «Артек». Там она осмотрела инфраструктуру центра, спроектированную с учетом доступной среды для детей с особыми потребностями, и приняла участие в открытии арт-объекта «Рыбка».

МДЦ – это не только интереснейшие развивающие программы и педагогические проекты, это еще максимальный уровень заботы и комфорта о детях. Центр состоит из 10 лагерей, где они вместе живут, обучаются, участвуют в различных мероприятиях и питаются за одним «шведским столом». Кстати, из-за климата и активных программ каждый ребенок ежедневно получает увеличенную дозу свежих овощей и фруктов, мяса, молочной и кисломолочной продукции.



«Артек» – самый крупный международный детский центр в мире, работающий круглый год. По словам директора, количество детей, отдыхающих в «Артеке» в 2019 году, увеличится почти на 3,5 тысячи человек по сравнению с прошлым годом (в 2018 году лагерь посетили 40 тысяч детей). Всего в этом году в центре отдохнут 43 633 ребенка из 70 стран мира.

