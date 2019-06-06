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В августе «Артек» откроет третью международную смену по русскому языку

16:41. 6 июня 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

100 лучших иностранных школьников соберутся в МДЦ «Артек» на смене по русскому языку. Для них организована яркая образовательно-просветительская программа, направленная на изучение и развитие знаний о русском языке и культуре России.

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Уже третий год подряд МДЦ совместно с Институтом русского языка им. Пушкина открывает смену для зарубежных школьников. С 7 по 28 августа они будут готовиться к международной олимпиаде по русскому языку для школьников зарубежных стран. Обучение будет проходить с учетом уровня владения и знания русского языка. Дети познакомятся с культурой и историей нашей страны через музыку, живопись, народный фольклор и танцы. Обучать ребят будут преподаватели института и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире». Победители конкурса получат бесплатную путевку в «Артек».

«Мы гордимся тем, что русский является языком международного общения. Сегодня интерес к нему растет, а значит, все больше детей со всего мира получают возможность лучше понять друг друга», – сказал директор «Артека» Константин Федоренко.

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На днях в рамках смены прошел V Международный гуманитарный Ливадийский форум, приуроченный к Международному Дню русского языка и Пушкинскому дню. Министр просвещения РФ Ольга Васильева посетила МДЦ «Артек». Там она осмотрела инфраструктуру центра, спроектированную с учетом доступной среды для детей с особыми потребностями, и приняла участие в открытии арт-объекта «Рыбка».

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МДЦ  – это не только интереснейшие развивающие программы и педагогические проекты, это еще максимальный уровень заботы и комфорта о детях. Центр состоит из 10 лагерей, где они вместе живут, обучаются, участвуют в различных мероприятиях и питаются за одним «шведским столом». Кстати, из-за климата и активных программ каждый ребенок ежедневно получает увеличенную дозу свежих овощей и фруктов, мяса, молочной и кисломолочной продукции.


«Артек» – самый крупный международный детский центр в мире, работающий круглый год. По словам директора, количество детей, отдыхающих в «Артеке» в 2019 году, увеличится почти на 3,5 тысячи человек по сравнению с прошлым годом (в 2018 году лагерь посетили 40 тысяч детей). Всего в этом году в центре отдохнут 43 633 ребенка из 70 стран мира.
 

Метки: Артек, дети, международная смена

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