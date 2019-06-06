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Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2019

11:38. 6 июня 2019 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал:

Карта обстрелов 06 июня 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Украина провалила переговоры по Донбассу

Состоявшаяся 5 июня в Минске первая после смены президента Украины встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны показала, что новые власти лишь декларируют изменение позиции, однако на практике все остается по-старому, заявил в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась. Много говорилось о безопасности, о перемирии, о разведении сил, как это бывало и раньше. И так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко», — сказал Чеснаков.

«Это наглядно показывает, что Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу, — подчеркнул директор ЦПК. — Ликование по поводу возможного разведения сил в Станице Луганской неуместно. Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают. Причем без упоминания Золотого и Петровского, где разведение также сорвано по их вине, что явилось грубым нарушением решения берлинского саммита «нормандской четверки».

Эксперт также напомнил, что снятие экономической блокады, о котором говорят украинские власти, «обязанность Киева», так как ее установка была прямым нарушением минских соглашений. «Пока непонятно, как именно они собираются блокаду снимать? Это сложный комплексный вопрос, в котором много неясного», — отметил Чеснаков.

Для полноценного реанимирования переговорного процесса, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, необходимо выполнить прежние договоренности. «Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — сказал министр. Чтобы начать планировать новую встречу в «нормандском формате», надо сначала выполнить прежние договоренности, заявил Лавров.

Судя по первым действиям команды Зеленского, пока рано говорить о готовности новой украинской власти к реальным переговорам.
источник

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«Они забывают о Сталинграде»: Российский военкор обратился к Донбассу из Берлина

«Они забывают о Сталинграде»: Российский военкор обратился к Донбассу из Берлина | Русская весна

Российский военный корреспондент Александр Сладков обратился к жителям Донбасса, стоя у Рейхстага.

«Ребят, никакого пафоса. Просто захотелось сказать спасибо.

В этот день, когда Европа празднует открытие Второго фронта (так во время Великой Отечественной называли иностранную тушенку — «Второй фронт»), — по Донбассу проходит Первый фронт.

Не войны с Украиной! А войны за те идеи, за которые отдавали жизни наши деды в Советском Союзе, освобождая Европу, штурмуя Рейхстаг!»

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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Горловке, ранен мирный житель (+ФОТО)

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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Горловке, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна

Украинские войска открыли огонь по поселку шахты Гагарина в Горловке, в результате чего был ранен мирный житель.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Во время обстрела посёлка шахты Гагарина ранение получил мирный житель. Кириченко Андрей Михайлович, 1986 года рождения», — отметил он.

По словам Приходько, у пострадавшего осколочные ранение левого плеча.

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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Горловке, ранен мирный житель (+ФОТО) | Русская весна

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