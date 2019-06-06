Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2019

Карта обстрелов 06 июня 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Украина провалила переговоры по Донбассу

Состоявшаяся 5 июня в Минске первая после смены президента Украины встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны показала, что новые власти лишь декларируют изменение позиции, однако на практике все остается по-старому, заявил в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



«Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась. Много говорилось о безопасности, о перемирии, о разведении сил, как это бывало и раньше. И так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко», — сказал Чеснаков.



«Это наглядно показывает, что Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу, — подчеркнул директор ЦПК. — Ликование по поводу возможного разведения сил в Станице Луганской неуместно. Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают. Причем без упоминания Золотого и Петровского, где разведение также сорвано по их вине, что явилось грубым нарушением решения берлинского саммита «нормандской четверки».



Эксперт также напомнил, что снятие экономической блокады, о котором говорят украинские власти, «обязанность Киева», так как ее установка была прямым нарушением минских соглашений. «Пока непонятно, как именно они собираются блокаду снимать? Это сложный комплексный вопрос, в котором много неясного», — отметил Чеснаков.



Для полноценного реанимирования переговорного процесса, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, необходимо выполнить прежние договоренности. «Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — сказал министр. Чтобы начать планировать новую встречу в «нормандском формате», надо сначала выполнить прежние договоренности, заявил Лавров.



Судя по первым действиям команды Зеленского, пока рано говорить о готовности новой украинской власти к реальным переговорам.

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