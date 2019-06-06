Советские плакаты 1930-х годов
08:42. 6 июня 2019 Просмотров - 230 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Плакаты из тех, что не сильно засветились в Интернете.
1930. 10 июня. Вторник. Культсектор Облпрофсовета совместно с Областным Советом О-ва Пролетарского Туризма
1931. Зверинец (… открыт на самое короткое время государственный Научно-показательный зверинец)
1931. Отдыхая, изучайте живую природу в Зоопарке
1931. Парк Культуры и Отдыха 1 августа 1930 г. Международный Красный День. Помни о войне
1933. 1 мая все на гулянье. Все на гулянье. Первомайские общегородские массовые зрелища-гулянья на площади Урицкого
1934. База пионера и школьника Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Организуем бодрый, веселый отдых пионера и школьника
1934. Бега. 24 июня… Праздник рысистого коневодства
1934. Массовый детский праздник Василеостров. района. 30 мая 1934 г. Стадион КИМа
1934. Московский Городской Совет профсоюзов. Школа плавания МГСПО №1
1934. Сад Гос Нардома. Открыты американские горы
1934. Центральный парк культуры и отдыха. 18 мая открытие летнего сезога
1934. Экскурсионная база. Гребно-плавательная школа.Ленингр. Областком Союза Машиностроения
1934. Черный пират. Госцирк. Закрытие сезона 24 мая. Последние дни. Водяная пантомима
1935. Все на VI-й Слет авиамоделистов
1935. Детское село. Детскосельские дворцы-музеи и парки
1935. Народное гуляние, посвященное Дню конституции. 6 июля. Сад Госнардома
1935. Путешествия по СССР
1935. Сдадим нормы на значок ГТО
1935. Центральный парк Культуры и Отдыха имени М. Горького выпускает в продажу Массовый билет заводов, фабрик и предприятий
1935. Экскурсия по Волге. г. Горький – г. Астрахань – г. Горький. С 1 по 18 июля
1936. Американский аттракцион. Гонки на мотоциклах по вертикальному треку. ЦКПиО им. М. Горького. Городок аттракционов
1936. Зоологический сад. Человекообразная обезьяна шимпанзе прибыла из-за границы. Все должны видеть человекообразную обезьяну
1936. Открытие Парка культуры и отдыха и детского городка Киевского района. Большой детский праздник. 23 июня. 5 час. дн
1936. Соревнование пионеров и школьников 9 городов
1936. ЦПКО. Летний сезон 1936 г. Ленинградский Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
1937. 2-ое Всесоюзное Гимнастическое соревнование пионеров и школьников
1937. 17 и 18 июня Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома
1937. Буфф. 3-й Карнавал. Июль
1937. Буфф. Теа джаз
1937. Зоопарк. Стадо слонов на воле
1937. Ночной карнавал. 29 июля. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки
1937. Пассажир, запомни надолго от вагонов до светлых кают в теплоходах на море, на Волге – стол накрыт и везде тебя ждут
1937. Первомайская эстафета по бульварному Кольцу а в ознаменование открытия Волга – Москва 6 мая