Советские плакаты 1930-х годов

Плакаты из тех, что не сильно засветились в Интернете.1930. 10 июня. Вторник. Культсектор Облпрофсовета совместно с Областным Советом О-ва Пролетарского Туризма1931. Зверинец (… открыт на самое короткое время государственный Научно-показательный зверинец)1931. Отдыхая, изучайте живую природу в Зоопарке1931. Парк Культуры и Отдыха 1 августа 1930 г. Международный Красный День. Помни о войне1933. 1 мая все на гулянье. Все на гулянье. Первомайские общегородские массовые зрелища-гулянья на площади Урицкого1934. База пионера и школьника Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Организуем бодрый, веселый отдых пионера и школьника1934. Бега. 24 июня… Праздник рысистого коневодства1934. Массовый детский праздник Василеостров. района. 30 мая 1934 г. Стадион КИМа1934. Московский Городской Совет профсоюзов. Школа плавания МГСПО №11934. Сад Гос Нардома. Открыты американские горы1934. Центральный парк культуры и отдыха. 18 мая открытие летнего сезога1934. Экскурсионная база. Гребно-плавательная школа.Ленингр. Областком Союза Машиностроения1934. Черный пират. Госцирк. Закрытие сезона 24 мая. Последние дни. Водяная пантомима1935. Все на VI-й Слет авиамоделистов1935. Детское село. Детскосельские дворцы-музеи и парки1935. Народное гуляние, посвященное Дню конституции. 6 июля. Сад Госнардома1935. Путешествия по СССР1935. Сдадим нормы на значок ГТО1935. Центральный парк Культуры и Отдыха имени М. Горького выпускает в продажу Массовый билет заводов, фабрик и предприятий1935. Экскурсия по Волге. г. Горький – г. Астрахань – г. Горький. С 1 по 18 июля1936. Американский аттракцион. Гонки на мотоциклах по вертикальному треку. ЦКПиО им. М. Горького. Городок аттракционов1936. Зоологический сад. Человекообразная обезьяна шимпанзе прибыла из-за границы. Все должны видеть человекообразную обезьяну1936. Открытие Парка культуры и отдыха и детского городка Киевского района. Большой детский праздник. 23 июня. 5 час. дн1936. Соревнование пионеров и школьников 9 городов1936. ЦПКО. Летний сезон 1936 г. Ленинградский Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова1937. 2-ое Всесоюзное Гимнастическое соревнование пионеров и школьников1937. 17 и 18 июня Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома1937. Буфф. 3-й Карнавал. Июль1937. Буфф. Теа джаз1937. Зоопарк. Стадо слонов на воле1937. Ночной карнавал. 29 июля. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки1937. Пассажир, запомни надолго от вагонов до светлых кают в теплоходах на море, на Волге – стол накрыт и везде тебя ждут1937. Первомайская эстафета по бульварному Кольцу а в ознаменование открытия Волга – Москва 6 мая

Источник: https://humus.livejournal.com/6662906.html