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Советские плакаты 1930-х годов

08:42. 6 июня 2019 Просмотров - 230 Нет комментариев Опубликовал:


Плакаты из тех, что не сильно засветились в Интернете.

1930. 10 июня. Вторник. Культсектор Облпрофсовета совместно с Областным Советом О-ва Пролетарского Туризма...
1930. 10 июня. Вторник. Культсектор Облпрофсовета совместно с Областным Советом О-ва Пролетарского Туризма

1931. Зверинец (... открыт на самое короткое время государственный Научно-показательный зверинец)
1931. Зверинец (… открыт на самое короткое время государственный Научно-показательный зверинец)

1931. Отдыхая, изучайте живую природу в Зоопарке
1931. Отдыхая, изучайте живую природу в Зоопарке

1931. Парк Культуры и Отдыха 1 августа 1930 г. Международный Красный День. Помни о войне
1931. Парк Культуры и Отдыха 1 августа 1930 г. Международный Красный День. Помни о войне

1933. 1 мая все на гулянье. Все на гулянье. Первомайские общегородские массовые зрелища-гулянья на площади Урицкого
1933. 1 мая все на гулянье. Все на гулянье. Первомайские общегородские массовые зрелища-гулянья на площади Урицкого

1934. База пионера и школьника Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Организуем бодрый, веселый отдых пионера и школьника
1934. База пионера и школьника Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Организуем бодрый, веселый отдых пионера и школьника

1934. Бега. 24 июня... Праздник рысистого коневодства
1934. Бега. 24 июня… Праздник рысистого коневодства

1934. Массовый детский праздник Василеостров. района. 30 мая 1934 г. Стадион КИМа
1934. Массовый детский праздник Василеостров. района. 30 мая 1934 г. Стадион КИМа

1934. Московский Городской Совет профсоюзов. Школа плавания МГСПО №1
1934. Московский Городской Совет профсоюзов. Школа плавания МГСПО №1

1934. Сад Гос Нардома. Открыты американские горы
1934. Сад Гос Нардома. Открыты американские горы

1934. Центральный парк культуры и отдыха. 18 мая открытие летнего сезога
1934. Центральный парк культуры и отдыха. 18 мая открытие летнего сезога

1934. Экскурсионная база. Гребно-плавательная школа.Ленингр. Областком Союза Машиностроения.
1934. Экскурсионная база. Гребно-плавательная школа.Ленингр. Областком Союза Машиностроения

1934.Черный пират. Госцирк. Закрытие сезона 24 мая. Последние дни. Водяная пантомима
1934. Черный пират. Госцирк. Закрытие сезона 24 мая. Последние дни. Водяная пантомима

1935. Все на VI-й Слет авиамоделистов
1935. Все на VI-й Слет авиамоделистов

1935. Детское село. Детскосельские дворцы-музеи и парки
1935. Детское село. Детскосельские дворцы-музеи и парки

1935. Народное гуляние, посвященное Дню конституции. 6 июля. Сад Госнардома
1935. Народное гуляние, посвященное Дню конституции. 6 июля. Сад Госнардома

1935. Путешествия по СССР
1935. Путешествия по СССР

1935. Сдадим нормы на значок ГТО
1935. Сдадим нормы на значок ГТО

1935. Центральный парк Культуры и Отдыха имени М. Горького выпускает в продажу Массовый билет заводов, фабрик и предприятий
1935. Центральный парк Культуры и Отдыха имени М. Горького выпускает в продажу Массовый билет заводов, фабрик и предприятий

1935. Экскурсия по Волге. г. Горький - г. Астрахань - г. Горький. С 1 по 18 июля
1935. Экскурсия по Волге. г. Горький – г. Астрахань – г. Горький. С 1 по 18 июля

1936. Американский аттракцион. Гонки на мотоциклах по вертикальному треку. ЦКПиО им. М. Горького. Городок аттракционов
1936. Американский аттракцион. Гонки на мотоциклах по вертикальному треку. ЦКПиО им. М. Горького. Городок аттракционов

1936. Зоологический сад. Человекообразная обезьяна шимпанзе прибыла из-за границы. Все должны видеть человекообразную обезьяну
1936. Зоологический сад. Человекообразная обезьяна шимпанзе прибыла из-за границы. Все должны видеть человекообразную обезьяну

1936. Открытие Парка культуры и отдыха и детского городка Киевского района. Большой детский праздник. 23 июня. 5 час. дн
1936. Открытие Парка культуры и отдыха и детского городка Киевского района. Большой детский праздник. 23 июня. 5 час. дн

1936. Соревнование пионеров и школьников 9 городов
1936. Соревнование пионеров и школьников 9 городов

1936. ЦПКО. Летний сезон 1936 г. Ленинградский Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
1936. ЦПКО. Летний сезон 1936 г. Ленинградский Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова

1937. 2-ое Всесоюзное Гимнастическое соревнование пионеров и школьников
1937. 2-ое Всесоюзное Гимнастическое соревнование пионеров и школьников

1937. 17 и 18 июня Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома
1937. 17 и 18 июня Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома

1937. Буфф. 3-й Карнавал. Июль
1937. Буфф. 3-й Карнавал. Июль

1937. Буфф. Теа джаз
1937. Буфф. Теа джаз

1937. Зоопарк. Стадо слонов на воле
1937. Зоопарк. Стадо слонов на воле

1937. Ночной карнавал. 29 июля. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки
1937. Ночной карнавал. 29 июля. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки

1937. Пассажир, запомни надолго от вагонов до светлых кают в теплоходах на море, на Волге - стол накрыт и везде тебя ждут
1937. Пассажир, запомни надолго от вагонов до светлых кают в теплоходах на море, на Волге – стол накрыт и везде тебя ждут

1937. Первомайская эстафета по бульварному Кольцу а в ознаменование открытия Волга - Москва 6 мая
1937. Первомайская эстафета по бульварному Кольцу а в ознаменование открытия Волга – Москва 6 мая

Источник: https://humus.livejournal.com/6662906.html

Метки: искусство, история, плакаты, постеры, Россия, фото

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