Секретные протоколы, памятник Жукову и «честная конкуренция»
В новом выпуске видеоблога ваш покорный слуга ответил на ваши поступившие вопросы, уважаемые единомышленники и читатели.
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P.S. Объявленный в прошлом видеоблоге конкурс ещё продолжается. Итоги будут подведены в следующий раз.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104447