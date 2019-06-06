«Правды там мало», — ликвидаторы аварии на ЧАЭС о сериале «Чернобыль» (ФОТО, ВИДЕО)

Британо-американский сериал «Чернобыль» обошел по популярности и отзывам культовую «Игру престолов». Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.

В сериале «Чернобыль» не изображено главное: колоссальный подвиг всего советского народа, сопоставимый с героизмом участников Великой Отечественной войны.

Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал Лев Леонидович Бочаров, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в то время — главный инженер 3 смены Управления строительством № 605. Лев Леонидович руководил проектированием и сооружением объекта «Укрытие» — саркофага, который возвели над взорвавшимся 4-м энергоблоком. Кроме того, как отметил Бочаров, в первых четырех сериях практически не показана сама ликвидация последствий.

«Что достигли в этом фильме — это напугать народ. Правды там мало, а, видимо, то, что они хотели показать — тот страх, ужас — это действительно надо было сделать.

Потому что весь мир не представляет, что такое атомная война, что такое этот взрыв всего одного блока. Рядом же город энергетиков был, Припять, куда, если приходишь, жуть берет, потому что ты видишь пустой, мертвый город за колючей проволокой.

И так же могло получиться со всей Европой, если бы рванула вся станция. Этот фильм даст толчок, представление, что это была за авария», — рассказал Лев Бочаров.

При этом многие реальные события в сериале искажены, в частности, то, как собирали шахтеров для ликвидации и то, в каких условиях они работали. Изменены и образы советских политиков, чиновников и ученых, многие важные фигуры даже не упомянуты.

Кроме того, поведение и действия людей в высокорадиоактивной зоне рядом со станцией тоже показаны неверно, подчеркнул в интервью радио Sputnik Владимир Монахов, ликвидатор последствий аварии и председатель Союза «Чернобыль» Москвы. Ему было 18 лет, когда он прибыл в район ЧАЭС, работал в 30-километровой зараженной зоне.

Монахов, в частности, рассказал, что с алкоголем на самом деле было очень строго, и показанное в сериале распитие водки — это абсолютный вымысел. В целом же, по его словам, самоотверженность людей во время аварии и сразу после нее изображены достоверно.

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