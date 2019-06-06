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Коммунисты рвутся к власти! Елена Янчук // По-живому

21:09. 6 июня 2019 Просмотров - 155 4 коммент. Опубликовал:

Разговор с Еленой Янчук, муниципальным депутатом района Измайлово г. Москвы.

Содержание беседы:
0:45 Зачем идти в политику и участвовать в выборах?
11:12 О реальном качестве жизни в Москве и реновации
20:05 Выборы все равно будут сфальсифицированы?
22:12 С чем связан ажиотаж вокруг московских выборов среди либералов?
24:54 Каковы настроения рядовых москвичей?
30:16 Стоит ли сейчас вести марксистскую пропаганду среди обывателей?
32:01 Чем Елену привлекла ситуация с Тимирязевской академией?



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#поживому #КонстантинСемин #ПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dOX1lJzhO-I

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2262 336
    ХОХОЛ 6 июня 2019 в 21:22

    Янчук,Собчак…
    Ага

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    • 2676 2300
      Лариса ПетроваХОХОЛ 7 июня 2019 в 0:32

      Это фамилии из разных разрядов.

      На -ук и -юк оканчиваются малороссийские фамилии. А вот чьи фамилии оканчиваются на -ик, -ак, -як – вопрос открытый. Польские? Еврейские? Мнения на этот счёт разные.

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  • 2676 2300
    Лариса Петрова 7 июня 2019 в 0:22

    Чудесная девушка, активная, с честными намерениями и стремлением помочь жителям Москвы в отстаивании их прав и интересов. Несмотря на юный возраст, она уже имеет немалый опыт в защите прав граждан. Такие, и только такие, люди должны быть депутатами.

    А в Москве, как выясняется, не всё так гладко, как рисуют официальные СМИ. В столице тоже идёт капиталистическая сегрегация – разделение людей на высших и низших, достойных жить в наилучших условиях и тех, кого можно потеснить и подвинуть.

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  • 2676 2300
    Лариса Петрова 7 июня 2019 в 0:39

    А заголовок у видео неправильный. Не к власти как таковой рвётся Елена Янчук, а к тому, чтобы иметь возможность положительно влиять на жизнь в родном городе, пресекать попрание интересов горожан.

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