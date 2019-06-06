Галопом по Европам #36 (Еда в долг, Государево око, Блокада Кубы)

В этом выпуске:

- Выполнение нацпроектов к 2024 году невозможно;

- Перекрёсток планирует продавать еду в долг;

- Летний отдых в России оказался дороже, чем за рубежом;

- Верховный суд отменяет срок давности по делам о налоговых долгах;

- Компания Kinodanz, которая требует миллион рублей с Евгения Баженова, заявила, что готова на мировое соглашение;

- Правительство вступилось за Яндекс;

- Китай провел одну из крупнейших валютных интервенций;

- Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом среди иностранных коллег;

- Китайский Great Wall открыл завод в Тульской области;

- Вашингтон ужесточает блокаду против Кубы;

- А в Ленобласти требуют компенсаций трое бывших рядовых;

- Хозяин Роснефти Сечин призвал вернуть рынку былое величие;

- Рогозин ужесточил правила выезда за границу для сотрудников Роскосмоса;

- В Москве расследуют гибель бывшего финансиста службы подземных бункеров президента;

- Матвиенко поручила ускорить установку в Керчи памятника «Примирение».









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmSu8XCdhRk