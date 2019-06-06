Галопом по Европам #36 (Еда в долг, Государево око, Блокада Кубы)
В этом выпуске:
- Выполнение нацпроектов к 2024 году невозможно;
- Перекрёсток планирует продавать еду в долг;
- Летний отдых в России оказался дороже, чем за рубежом;
- Верховный суд отменяет срок давности по делам о налоговых долгах;
- Компания Kinodanz, которая требует миллион рублей с Евгения Баженова, заявила, что готова на мировое соглашение;
- Правительство вступилось за Яндекс;
- Китай провел одну из крупнейших валютных интервенций;
- Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом среди иностранных коллег;
- Китайский Great Wall открыл завод в Тульской области;
- Вашингтон ужесточает блокаду против Кубы;
- А в Ленобласти требуют компенсаций трое бывших рядовых;
- Хозяин Роснефти Сечин призвал вернуть рынку былое величие;
- Рогозин ужесточил правила выезда за границу для сотрудников Роскосмоса;
- В Москве расследуют гибель бывшего финансиста службы подземных бункеров президента;
- Матвиенко поручила ускорить установку в Керчи памятника «Примирение».
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам