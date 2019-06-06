Что мы празднуем 9 МАЯ? Алексей Орлов

9-е мая. День Победы.



Ведущий передачи – Алексей Орлов



С каждым годом живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны всё меньше и меньше. С ними уходит память и уничтожается правда о том, что было. И сегодня не редкими становятся заявления особо одарённых «Иванов, не помнящих родства» про добрых немцев пытавшихся освободить угнетённый большевиками русский народ, а вот если бы освободили, то сейчас мы жили бы припеваючи, как в Европе и завтракали баварскими сосисками, ездили бы на БМВ и Мерседесах, попивая настоящее немецкое пиво.

Да и вообще, победу над фашизмом одержали США и Англия, а СССР открыл второй фронт, когда уже стал очевиден исход войны.

Советские же генералы настолько были тупы и бездарны, что так плотно заваливали поля трупами солдат, и в убитых вязли немецкие танки.

В победе подвига солдат, это случайная удача, поскольку благодарить нужно русское бездорожье и лютый мороз, к которому не были готовы цивилизованные европейцы.

И никакой это не праздник, а день траура.

Так кто же были на самом деле немецко-фашистские войска? Освободителями? Благодетелями русского народа? Или беЗчеловечными захватчиками?

В передаче мы подробно рассмотрим происхождение георгиевской ленточки. Узнаем, как правильно её называть.

Затронем «Бессмертный полк» и разберёмся с тем, как он соотносится с нашим славяно-русским мировоззрением.

Так что же мы празднуем 9-го мая?



В передаче использована музыка военных лет, записи СОВинформбюро, воспоминания ветеранов и статьи о войне.



- Что для Вас 9 мая? Праздник или день траура? 3:15

- Если бы победили немцы, мы бы ели баварские колбаски и пили бы баварское пиво? 3:30

- Почему это праздник со слезами на глазах? 6:03

- Что писал в книге “Моя борьба” Гитлер 8:24

- Мысли Гитлера об уничтожении славянской расы. 9:04

- Что писали Гитлер и Гиммлер про Россию и порабощённых славян? 9:26 11:53

- Отношение православной христианской церкви к оккупационному режиму захваченных территорий.10:25

- Одна из главных задач немецкой государственности 12:05

- О “горах трупов” наших солдат. 13:47

- Сравнительные данные о потерях мирного населения СССР и немецко-фашистской Германии. 16:06 16:53

- Сравнительные цифры о потерях военных СССР и немецко-фашистской Германии 17:48

- Какое соотношение потерь СССР и Германии в ВОВ? 18:06

- Рассказ ветерана ВОВ Соловьёва Леонида Леонтьевича “Почему я не пью за Победу? 20:00

- Праздничная символика 26:53

- Что такое “Георгиевская лента” 26:57

- Какое правильное название “Георгиевской ленты”? 27:11

- Когда и кем она утверждена? 30:06

- Две истории о танкистах красной армии и немцев. 33:09

- Стихотворение “Зенитчицы против танков” 35:41

- Что такое “Бессмертный полк”? 38:49

- Какое отношение “БеЗ-смертный полк” имеет к нашей древности? 39:56

- Так что такое 9 мая? 43:36

- Речи Левитана и Сталина. 43:57



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9hhhXI9PdUM