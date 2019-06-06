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Что мы празднуем 9 МАЯ? Алексей Орлов

14:14. 6 июня 2019 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал:

9-е мая. День Победы.

Ведущий передачи – Алексей Орлов

С каждым годом живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны всё меньше и меньше. С ними уходит память и уничтожается правда о том, что было. И сегодня не редкими становятся заявления особо одарённых «Иванов, не помнящих родства» про добрых немцев пытавшихся освободить угнетённый большевиками русский народ, а вот если бы освободили, то сейчас мы жили бы припеваючи, как в Европе и завтракали баварскими сосисками, ездили бы на БМВ и Мерседесах, попивая настоящее немецкое пиво.
Да и вообще, победу над фашизмом одержали США и Англия, а СССР открыл второй фронт, когда уже стал очевиден исход войны.
Советские же генералы настолько были тупы и бездарны, что так плотно заваливали поля трупами солдат, и в убитых вязли немецкие танки.
В победе подвига солдат, это случайная удача, поскольку благодарить нужно русское бездорожье и лютый мороз, к которому не были готовы цивилизованные европейцы.
И никакой это не праздник, а день траура.
Так кто же были на самом деле немецко-фашистские войска? Освободителями? Благодетелями русского народа? Или беЗчеловечными захватчиками?
В передаче мы подробно рассмотрим происхождение георгиевской ленточки. Узнаем, как правильно её называть.
Затронем «Бессмертный полк» и разберёмся с тем, как он соотносится с нашим славяно-русским мировоззрением.
Так что же мы празднуем 9-го мая?

В передаче использована музыка военных лет, записи СОВинформбюро, воспоминания ветеранов и статьи о войне.

- Что для Вас 9 мая? Праздник или день траура? 3:15
- Если бы победили немцы, мы бы ели баварские колбаски и пили бы баварское пиво? 3:30
- Почему это праздник со слезами на глазах? 6:03
- Что писал в книге “Моя борьба” Гитлер 8:24
- Мысли Гитлера об уничтожении славянской расы. 9:04
- Что писали Гитлер и Гиммлер про Россию и порабощённых славян? 9:26 11:53
- Отношение православной христианской церкви к оккупационному режиму захваченных территорий.10:25
- Одна из главных задач немецкой государственности 12:05
- О “горах трупов” наших солдат. 13:47
- Сравнительные данные о потерях мирного населения СССР и немецко-фашистской Германии. 16:06 16:53
- Сравнительные цифры о потерях военных СССР и немецко-фашистской Германии 17:48
- Какое соотношение потерь СССР и Германии в ВОВ? 18:06
- Рассказ ветерана ВОВ Соловьёва Леонида Леонтьевича “Почему я не пью за Победу? 20:00
- Праздничная символика 26:53
- Что такое “Георгиевская лента” 26:57
- Какое правильное название “Георгиевской ленты”? 27:11
- Когда и кем она утверждена? 30:06
- Две истории о танкистах красной армии и немцев. 33:09
- Стихотворение “Зенитчицы против танков” 35:41
- Что такое “Бессмертный полк”? 38:49
- Какое отношение “БеЗ-смертный полк” имеет к нашей древности? 39:56
- Так что такое 9 мая? 43:36
- Речи Левитана и Сталина. 43:57

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9hhhXI9PdUM

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