1922. «Демьянова уха». Басня Крылова. Автолитографии Н. Цицковского. – Москва

Представляю вашему вниманию видеоматериал, который можно смело называть сенсационным, и который публикуется на русском языке впервые. Автор этого материала – австралиец греческого происхождения Джордж Кавассилас, визионарий и исследователь миров сознания,...
Сотрудники церковной корпорации нарушают законы РФ без всякого стеснения. Видимо, их настоящий бог – зелёные иностранные бумажки – действительно позволяет им делать с русами очень много плохого. Вот они стараются изо всех сил... Под сенью РПЦ Автор – ...
“Я ненавижу сплетни в виде версий” В. Высоцкий. Много, много версий, но все они , ПОЧЕМУ-ТО, ведут к одной - это ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ НАС. " Самолёт Як-42 с хоккеистами команды “Локомотив” взорвался в воздухе"Дана оценка добросовестного профессионала...
Вместо распространения ведической информации, знаний наших великих предков, Хиневич создаёт ещё одну религию, фактически обманывая всех, кто поверил ему и пошёл за ним. Он сам очень мало знает и ещё меньше знаний даёт другим... Этот человек в ...
Нет условного ученичества, построенного на условных приёмах и обрядах. Есть только расширение сознания, расширение ауры, очищающей вокруг себя всё шире светящееся кольцо; есть всё более глубокое преклонение пред Мудростью и Её милосердием.