Страшная поездка в Москву
14:56. 5 июня 2019 Просмотров - 156 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Турист из Израиля описывает ужасы поездки в Москву.
Страшная поездка в Москву
У каждого есть по крайней мере одна поездка, которую он никогда не забудет. И не потому, что она была удачной, а напротив. Со мной такое случилось два года назад, в мае, когда я решил слетать в Москву. С тех пор раздумываю, стоило ли оно того.
Вовремя вернулся
Я начал свое путешествие со столицы Румынии Бухареста и спустя три дня отправился в столицу России Москву, в точности как и планировал. Еще до приезда я слышал о городе много хорошего. Полет длился три часа, и после румынской жары я очутился в городе, где в дневное время температура держалась на уровне двух градусов. Россия в лучшем виде.
Уже при приземлении я почувствовал, что прилетел не вовремя. Меня охватил страх, и от серого неба и холода легче не становилось. На выходе из аэропорта меня поймал молодой парень, на ломаном английском он пытался убедить меня воспользоваться такси по завышенной цене. Видя, что ничего не выходит, цену он постепенно снизил. Так что после аэропорта я оказался в такси из 90-х, которое еле ехало. Играло радио с песнями на русском, а водитель решил покурить, не открывая окна.
И это только начало моего отпуска. Прибыв в гостиницу на севере Москвы (которую заранее забронировал), я испытал настоящий шок. Все, что я представлял себе, слыша о красивой и прекрасной Москве, разбилось о реальность с советскими районами, которые все мы помним по фильмам времен Второй мировой войны. Добавьте к этому полицейские патрули и бездомных в картонных коробках.
Прямо на входе в гостиницу виднелась вывеска на русском языке: «Разыскивается. Полиция просит общественность о помощи» (спасибо гугл-переводчику). Двое администраторов не знали ни слова по-английски, но с помощью телефонного звонка другу в Израиль мне удалось с ними поговорить. Друг объяснил мне: «Твоя комната находится дальше по улице. Они дадут тебе ключ и нарисуют на бумаге, как добраться. Гостиница переполнена». Я сразу решил отказаться и попросил вернуть деньги. И тут внезапно свободная комната нашлась. Но когда я поднялся и увидел, как она выглядит, то испытал еще больший шок: все было совсем не так, как на фотографии.
Мысль о том, что я сплю в таком неприглядном районе, еще больше меня угнетала, так что я вернулся на ресепшн и попросил друга сказать им, чтобы мне заказали такси. В интернете я нашел себе другой отель в центре города. После долгого перелета я был уставший, грустный и голодный.
Спустя несколько минут появился мужчина на частном автомобиле, утверждавший, что он и есть водитель такси, который отвезет меня в новый отель. Я довольно быстро разместился. Отель, чистый и опрятный, находился почти в центре, недалеко от железнодорожного вокзала. После долгого дня и ужина из автомата со сладостями я наконец отправился спать.
Вывески на английском — это рекомендация
В первое утро шел легкий снег (да, снег в мае), но я решил немного познакомиться с городом. Могу сказать, что центр города потрясающий. Десять баллов за красоту и чистоту. Но транспорт… Без переводчика и гугл-карт вы не сможете перемещаться, если не знаете русского языка.
Минутами я вглядывался в буквы, идентифицируя и сравнивая их с навигационным приложением. Почему? Потому что в России решили, что надписи на английском — лишь рекомендация, а приезжающие туристы, такие как я, пусть поломают голову.
Продавцы в магазинах не говорят по-английски, официантам нужно тыкать пальцем в название блюд и напитков в меню, таксистам — показывать на гугл-карте места, до которых хочешь добраться, а о цене мы договаривались с помощью калькулятора. Но к этому еще можно привыкнуть. Ужаснее всего то, что там не очень приятно гулять одному.
Весь день меня не отпускало чувство, что грядет что-то неотвратимое. Что через секунду со мной случится что-то страшное. И нет логичного способа это объяснить. Каждый раз, когда я останавливал такси на улице, подъезжали несколько частных машин, водители которых называли себя таксистами, но непонятно, кем они были на самом деле.
И вот, прямо в центре города, в переулке, в котором находилось кафе, сидит группа из пяти молодых людей. Точнее будет сказать — банда. Они заговорили со мной по-русски, что-то просили, но я не понимал ни слова. Я так ничего и не понял, стал объяснять им по-английски, что не говорю на этом языке. И вот они подходят ко мне все ближе. Случилось чудо: вышел владелец кафе и начал на них кричать, а мне сказал уходить поскорее. Я убежал оттуда.
Я понял, что не стоит продолжать путешествие одному
Во второе утро, 9 мая, весь город был перекрыт для празднования Дня победы над нацистами. Не ходили поезда, все магазины в центре были закрыты — только один большой марш. Я присоединился к шествию, и это был один действительно удачный эпизод во всем моем разочаровании. На мгновение я почувствовал, что оказался в фильме о Второй мировой войне. Тысячи людей в форме советских солдат держат в одной руке черно-белую фотографию, а в другой — флаг России или Советского Союза. Ночью небо светилось праздничными фейерверками.
Днем я понял, что нет смысла продолжать путешествие одному, и на следующий день забронировал билет обратно в Израиль. Я даже заплатил дополнительные деньги за новый билет и пожертвовал еще двумя днями в Москве. Вот как тяжело справляться одному в этом городе.
Почему? Потому что никто не поймет язык, на котором вы говорите. Вы не найдете интересного развлечения за пределами Красной площади, прогулка по которой займет у вас полчаса. Люди не то чтобы очень милые, они разозлятся на вас, если вы не поймете, что они говорят, а вывески на русском лишь усиливают ощущение, что туристам не слишком рады.
Постскриптум
По моим впечатлениям, в Москве не возникает чувства заграницы — только страх. Не получается избавиться от ощущения, что вы вошли в чей-то дом, и хозяин хочет, чтобы вы ушли. Вам надо быть частью этой культуры, чтобы действительно постичь ее. Это не Европа, это что-то другое. Такое я испытывал только в России. Я провел там немало времени в одиночестве, и сейчас уверен, что лететь туда было ошибкой.
Все равно решили поехать? Помните, что с вами не поговорят по-английски (даже в аэропорту и гостинице), подготовьтесь к вывескам на русском и к городу, которому не интересны туристы. Может, даже и их деньги.
Инон Бен Шушан
https://inosmi.ru/social/20190605/245212420.html – цинк
И это он еще у нас в Крыму не был.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5043354.html
Эта заметочка создана на страх врагам? Типа, это он ещё без автомата пришёл – и то зассал, так что семь раз подумайте, перед тем, как на нас напасть.
Так должно быть на всём шарике. Еврей (пер.) – пришелец.
Осталось 1,5 месяца по выдаче паспортов на Украине.
Возникает чувство что хозяину ничего не надо.