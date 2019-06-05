Новости Украины и Новороссии 05 июня 2019

Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она напомнила, что в предвыборных обещаниях Владимир Зеленский говорил, что по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО необходимо провести референдум, однако во время визита в Брюссель президент уже пообещал, что будет способствовать реализации пути в эти организации, поскольку «так написано в конституции».

«Вступление в ЕС и НАТО (в конституции Украины. — Прим. ред.) закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, потому что, думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО», — сказала Савченко.

На вопрос журналиста, сможет ли Зеленский урегулировать конфликт в Донбассе, депутат ответила, что ситуация за пять лет внутриукраинского кризиса дошла до того, что будет либо Третья мировая война, либо «все-таки мир».

«Если будет внеблоковый статус (у Украины. — Прим. ред.), то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» — отметила она.

Верховная рада в феврале по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны на вхождение в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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