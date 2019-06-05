Новости Украины и Новороссии 05 июня 2019
- 11:24 Зеленский обратился к России на фоне обострения на Донбассе.
- 10:41 Азаров: как спасти экономику Украины в условиях мирового экономического кризиса.
- 08:28 Молния ударила в здание райгосадминистрации на Украине и подожгла его (ФОТО).
- 08:02 Боевики из Белоруссии и Молдовы пришли требовать у Зеленского «своего» (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:55 Киев делает ошибку, которая приведёт к потере Донбасса, — Савченко (ВИДЕО).
- 05:15 Евросоюз и МВФ загнали Зеленского в угол.
- 02:07 Как канал Порошенко квартиру дарил.
- Вчера 23:00 Протест против безнаказанности: в Переяславе-Хмельницком отделение полиции забросали петардами.
Зеленский обратился к России на фоне обострения на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России на фоне обострения конфликта на Донбассе.
Правда, пока глава государства Володя Зеленский может обращаться к России только посредством Facebook — для перехода к другим, более типичным для государственных деятелей формам общения ему ещё предстоит доказать собственную адекватность и договороспособность.
«В результате усилившихся обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Хочу обратиться к руководству РФ и командованию её оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии.
Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — написал Зеленский на своей странице в соцсети.
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Азаров: как спасти экономику Украины в условиях мирового экономического кризиса
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Молния ударила в здание райгосадминистрации на Украине и подожгла его (ФОТО)
В городе Благовещенское Кировоградской области молния ударила в здание райгосадминистрации в результате чего возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«4 июня в 18:07 в г. Благовещенское в результате попадания молнии в здание райгосадминистрации возникло возгорание кровли на площади 300 м. кв. По оперативным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет», — говорится в сообщении.
К тушению привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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Боевики из Белоруссии и Молдовы пришли требовать у Зеленского «своего» (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 4 июня, у здания администрации президента Украины прошел митинг боевиков, они требовали от Зеленского наконец начать выдачу украинских паспортов зарубежным «добровольцам», приехавшим воевать против Донбасса.
Выбор даты неясен, ведь давно было известно, что 4 июня Зеленский будет в Брюсселе.
Собирались, как водится, на Майдане, потом колонной двинулись на Банковую, благо идти недалеко.
«Мы уже шестой или седьмой раз приходим и сражаемся за наших иностранных добровольцев, которые до сих пор воюют и воевали за нашу страну, некоторые заплатили большую цену за эту страну. Но у них сегодня нет гражданства, и нет оснований для получения украинского гражданства, которое они уже должны получить, они доказали это», — заявили на митинге члены «Правого сектора», «Азова» и «Национального корпуса».
«Выдача и возврат гражданства Саакашвили, когда наши побратимы без паспортов, это плевок в лицо нам всем от власти», — прозвучало на митинге.
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Киев делает ошибку, которая приведёт к потере Донбасса, — Савченко (ВИДЕО)
Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Она напомнила, что в предвыборных обещаниях Владимир Зеленский говорил, что по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО необходимо провести референдум, однако во время визита в Брюссель президент уже пообещал, что будет способствовать реализации пути в эти организации, поскольку «так написано в конституции».
«Вступление в ЕС и НАТО (в конституции Украины. — Прим. ред.) закрепил Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, потому что, думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО», — сказала Савченко.
На вопрос журналиста, сможет ли Зеленский урегулировать конфликт в Донбассе, депутат ответила, что ситуация за пять лет внутриукраинского кризиса дошла до того, что будет либо Третья мировая война, либо «все-таки мир».
«Если будет внеблоковый статус (у Украины. — Прим. ред.), то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» — отметила она.
Верховная рада в феврале по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны на вхождение в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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На видео с 02:18
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Евросоюз и МВФ загнали Зеленского в угол
Украина в ближайшее время может остаться без необходимой финансовой помощи. Если новый президент Владимир Зеленский решиться свернуть преобразования, запущенные Петром Порошенко, то международные институты откажутся выполнять ранее принятые решения.
Такой прогноз озвучил постоянные представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. По его словам, главным спонсором Незалежной до сих пор остается Международный валютный фонд. Тем не менее программа помощи может быть прекращена в любой момент. А это, в свою очередь, подтолкнет европейские власти отказать Украине в кредитах.
«Дальше все будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Петр Порошенко, и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский. При том понимании, что отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС», — сказал он.
Новая кредитная программа была утверждена Советом директоров МВФ в декабре прошлого года. Киеву одобрили кредит на сумму 3,9 млрд долларов. Часть этих средств — 1,4 млрд — были выплачены сразу. Остальные деньги станут доступны по итогам полугодовых обзоров исполнения программы кредитования.
Евросоюз в свою очередь оказывает финансовую поддержку Украине в меньших объемах. В мае Киеву пообещали перевести транш в размере 500 млн долларов. Однако эти деньги поступят на счет Незалежной, если государство продолжит сотрудничество с МВФ.
Получается, что Владимира Зеленского «загнали в угол». Он вынужден выполнять установки МВФ и европейских властей, иначе его государство окажется без необходимой финансовой помощи.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Как канал Порошенко квартиру дарил
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Протест против безнаказанности: в Переяславе-Хмельницком отделение полиции забросали петардами
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Савченко права. Лучше бросить этот дебильный Донбасс и идти в Европу.