Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2019
13:41. 4 июня 2019 Просмотров - 84 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
- 13:41 Боевики ВСУ обстреляли мечеть в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам.
- 12:27 Зеленский, говоря о мире, назначает сторонников войны – подполковник Марочко.
- Вчера 19:28 Более 7000 участников со всего мира приняли участие в акции «Ангелы» в День защиты детей.
Боевики ВСУ обстреляли мечеть в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский, говоря о мире, назначает сторонников войны – подполковник Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Более 7000 участников со всего мира приняли участие в акции «Ангелы» в День защиты детей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Клоун Зеленский назначил 81 летнего Кучму представителем Украины в 3-х сторонней группе по переговорам по Донбассу. Его зять Пинчук лишился там собственности.
Украина должна до конца отстоять свою независимость от диктата московии,
иначе ее уважать не будут.
Её уже нет, дорогуша.