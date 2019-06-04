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Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2019

13:41. 4 июня 2019 Просмотров - 84 3 коммент. Опубликовал:

Боевики ВСУ обстреляли мечеть в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам

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Зеленский, говоря о мире, назначает сторонников войны – подполковник Марочко

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Более 7000 участников со всего мира приняли участие в акции «Ангелы» в День защиты детей

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