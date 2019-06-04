Прочитал в газете
19:04. 4 июня 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
МИД РФ еще раз вернулся к теме "вывода российского контингента" https://colonelcassad.livejournal.com/5039645.html из Венесуэлы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе «своих людей» с территории Венесуэлы.
«Я удивился, когда прочёл. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочёл статью… которая уже была прокомментирована и корпорацией «Ростех», и нашим министерством», — цитирует РБК министра.
Отвечая на вопрос, можно ли назвать фейком подобную информацию, он отметил: «Для меня это очевидно».
По словам Лаврова, Москва никогда не скрывала, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле.
«Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу», — добавил он.
Лавров подчеркнул, что в данном случае появляются «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».
https://russian.rt.com/world/news/637974-lavrov-tramp-rossiya-venesuela – цинк
В изложении Лаврова история выглядит следующим образом.
1. Некий анонимный источник "близкий к российскому военному ведомству" сообщал американским СМИ о том, что Россия выводит свой контингент из Венесуэлы.
2. Американские СМИ запускают эту информацию, как подтвержденную, хотя источник так и не был назван.
3. МИД РФ и "Ростех" заявляют, что никакого вывода нет, максимум, плановая ротация.
4. Трамп пишет в Твиттер, что ему сообщили из России, что большую часть людей выводят.
5. Рособоронэкспорт заявляет, что никакого сокращения сотрудничества нет, наоборот, планируется его расширение.
6. МИД РФ повторно заявляет, что все это фейк, а Трамп об этом прочитал в газете.
Таким образом, некий аноним (если он существует, а не является выдуманным персонажем – как мы знаем из опыта передовой немецкой журналистики https://colonelcassad.livejournal.com/4651536.html, это сейчас в порядке вещей) донес свою "информацию" до Твиттера президента США.
Некоторых может удивить, как это возможно? Но читая книгу Вудворда "Страх. Трамп в Белом Доме" https://colonelcassad.livejournal.com/5022663.html я совсем не удивлен. Как свидетельствуют очевидцы (столь же анонимные, как и "источник близкий к российскому оборонному ведомству"), часть информации об окружающем мире Трамп и некоторые люди в администрации черпают из телевизионных новостей (в Белом Доме часто смотрят телевизор) и соц.сетей, причем Трамп зачастую реагирует на новости в прессе и на ТВ импульсивными постами в Твиттере, которые постоянно вызывают скандалы. Работники администрации неоднократно пытались повлиять на Трампа, чтобы он не постил в Твиттер без согласования со своими советниками или хотя бы не комментировал сгоряча спорные и политически опасные темы, но постоянно натыкались на отказ Трампа лишить его свободы постинга в соц.сетях, который считает это эффективным способом коммуникации с американским народом. В результате, некоторые вещи в Твиттере Трампа появляются из банальных газетных статей и соц.сетей (как это было в истории с Думой, когда дочь Иванка притащила ему на стол фотографии из Твиттеров боевиков, что повлияло на решение нанести удар по Сирии), как будто это комментирует рандомный человек на диване, а не президент глобальной империи. Собственно за это Трампа постоянно и критикуют в США, указывая на несерьезность такого подхода к позиционированию "лидера свободного мира". И что оппонентов Трампа больше всего пугает в этой ситуации – для Трампа это не поза и не маска, а его реальный образ мышления и действий, который собственно и приводит к его системному конфликту с американским военно-политическим истеблишментом. В демократическом лагере в рамках истерии по поводу "российского следа", такие действия обычно считают вредительством по заказу Кремля, дабы дискредитировать американскую демократию.
В данном случае вполне можно поверить Лаврову, который предположил, что Трамп просто прочитал в газете, что Россия куда-то выводит своих военных специалистов, даже банально не проверив эту информацию.
Это своеобразный эффект закольцованной пропаганды, когда вместо того, что искажать картину мира для сторонних наблюдателей, она возвращается в структуры ее породившие и приводит к тому, что ее источник, тоже начинает воспринимать ложную картину мира. На подобный эффект жаловались ветераны американской разведки как при Буше, так и при Обаме, указывая на то, что политическое руководство часто требовало, чтобы выводы соотносились с политическими установками и пожеланиями администрации, а не с реальной картиной, что и приводило к чудовищным просчетам.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5041072.html