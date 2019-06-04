По делу Белянкина

Задержание одного из подозреваемых в убийстве Белянкина.





1. Касательно вчерашних сообщений в СМИ, что роковой удар ножом нанес Григор Оганян, то сегодня он сам пришел в Следственный Комитет и заявил, что в Армению он не уезжал и никого не убивал. По его словам у СК РФ к нему вопросов после дачи пояснений более нет, но там он видел 3-х задержанных по этому делу с которыми он не знаком. Первоначально о причастности Оганяна к убийству сообщил Телеграм-канал 112. Отец погибшего спецназовца заявил, что с ним общались представители правоохранительных органов и подтвердили, что некоторые подозреваемые скрылись в Армении, но Ереван практически наверняка выдаст их.

2. Было опубликовано видео драки, в которой погиб Белянкин.

3. Касательно причин драки, то те кто ее начал уверяют, что некий Александр Сергеев 28 лет (именно его спас Белянкин) сам виноват, так как он зашел в кафе и заявил, что в нем "много чурок", после чего начался конфликт, а потом и избиение Сергеева. Сам Сергеев говорит, что это вранье.

4. По заявлениям правоохранительных органов установлены все участники драки которая привела к гибели Белянкина, но конкретных фамилий пока не называют. Двое задержанных являются выходцами из "одной из стран СНГ" 1977 и 1982 года рождения.

5. Белянкин будет похоронен 6 июня на Митинском кладбище. К месту его гибели местные жители несут цветы.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5041171.html