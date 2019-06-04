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О российских военных специалистах в Венесуэле

12:11. 4 июня 2019 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение вчерашней темы https://colonelcassad.livejournal.com/5037183.html про "бегство России из Венесуэлы".
В течение дня она получила развитие.

1. Трамп заявил, что некие российские источники сообщили ему, что "большую часть российского контингента вывели из Венесуэлы".
2. В Ростехе заявили, что ничего такого не происходит – идет плановая ротация и сообщения об убыли из Венесуэлы российских специалистов преувеличены в дестяки раз.
3. Рособоронэкспорт заявил, что не только не сокращает, а наоборот, планирует расширять военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

«Рособоронэкспорт» и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы», — заявили в пресс-службе компании в понедельник.
Там отметили, что особое внимание уделяется «выполнению договорённостей по созданию в Венесуэле оборонных предприятий, а также обучению специалистов и своевременному обслуживанию ранее поставленной техники».
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны России, утверждает, что Ростех, который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.
Между тем в пресс-службе Ростеха сообщили журналистам, что состав представительства остается неизменным много лет. Технические специалисты периодически прибывают в Венесуэлу для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. Недавно завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов.
«Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз», — подчеркнул представитель госкорпорации.

http://redstar.ru/rosoboroneksport-natselen-na-rasshirenie-sotrudnichestva-s-venesueloj/ – цинк

Тут самое интересное это конечно же анонс расширения ВТС, так как для этого требуются деньги (либо кредиты).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5039645.html

Метки: венесуэла, Россия, США

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