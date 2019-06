Narada Rinpoche: “неКарма раскрытия тайного”

Это Письмо раскрывает Информацию, которую Иллюминаты скрывали от людей начиная с середины прошлого века. Все эти годы они намерено её искажали, чтобы использовать для устрашения людей перед будущим, которое они расписывали в чёрных красках для негативного восприятия. Иллюминаты желали красиво Уйти в Конце Времён, который наступит для них с 2012 / 2017 годы. Им хотелось, чтобы люди испытывали бОльшие страхи, чем имеют они перед Судом Маат, который ожидается для них в будущем. Уже собрано 90 000 обвинительных актов. Они раскрывают все Чёрные деяния Иллюминатов против человечества, за которые им придётся Отвечать.



Самый сильный Страх испытывают люди перед планетарными природными катастрофами при наступлении Конца Света. Иллюминаты всегда использовали эту тему, чтобы программировать людей на худшее будущее, которого бы все боялись. Наступление Конца Времён, которого они страшились, началось для них с 2012 / 2017 года. По всему миру начались Аресты членов Общества Иллюминатов и их платных подельщиков. Никому из них не уйти от наказания Суда Маат, который коснётся их Будущих воплощений. Уже наступает Конец правления миром Иллюминатами, но ничего из обещанного ими плохого не происходит в мире / на планете. Природные кризисы, которые наблюдаются по всей планете с 2012 года, не несут в себе больших разрушений, поэтому их не стоит бояться. Однако есть то, о чём должны знать все люди, а в особенности правительства всех стран мира.



В период с 2025 по 2030 годы ожидается супер вспышка на солнце, которая может замкнуть всю электронику мира, потому что она работает на электричестве. Поток электричества имеет слишком низкий диапазон частот, чтобы выдержать высокую солнечную энергию. По этой причине с осени 2019 года Земной Альянс начинает внедрять в наш мир новейшие технологии. Часть из них является давними разработками нашего мира, которые позволяют пользоваться свободной энергией нулевой точки. Эта технология заменит все виды топлива, включая и электричество. Это означает, что Высокая Энергия солнца от супер вспышки не сможет повредить обновлённой инфраструктуре мира.



Начиная с 2030 года (точная дата никому не известна), ожидается сдвиг северного полюса на 6 666 км. Новый северный полюс установится на месте Вулкана Йеллоустоун, США. По этой причине планетарная кора в этом районе уже несколько лет изменяется, в результате чего образовывается дыра радиусом в сто километров. Такая же дыра есть на существующем сейчас северном полюсе. Эта дыра в коре нашей планеты является входом во Внутренний Мир Земли / Агарту, о которой рассказывал Адмирал Бёрд, побывавший там в 1947 году. Скрыть эту информацию Иллюминатам не удалось, но они смогли заблокировать доступ к северному полюсу, чтобы никто из людей нашего мира не смог выйти из подконтрольной зоны их матрицы, где осуществляется Тёмное зомбирование людей.



Колебания магнитных полюсов Земли участились с 2015 года, потому что на их смещение сильно влияют Высокие Энергии Нибиру, которая находится в нашей солнечной системе уже продолжительное время. Именно её магнитное поле воздействует на все планеты нашей системы, меняя их энергетические структуры. Когда Земля пройдёт слишком близко от неё, начнётся сдвиг полюсов. Он продлится примерно два дня, а не Три Дня / Ночи, как упоминается в древних книгах. В этих книгах сказано, что не все проходы Земли мимо Нибиру, которые совершаются каждые 3 500 лет, отмечаются сильными планетарными природными катастрофами. Хранятся подобные летописи древних времён в Тайных Хранилищах Ватикана, к которым обычным людям пока нет доступа.



Последний сдвиг северного полюса туда, где он находится сейчас, произошёл 12 000 лет назад. Во время сближения нашей планеты с Нибиру произошла остановка Земли, из-за чего поднялась волна высотой более 2 км, которая смыла Цивилизацию Атлантов. Человечество 4 расы выжило. Используя инопланетные технологии, люди 4 расы построили прочные дома выше уровня Волны Потопа. Каждый из таких домов вмещал в себя целый город. Они выдержали натиск трёх сильных волн. Хотя к моменту сдвига полюсов всех Атлантов уже эвакуировали с поверхности планеты. Одним из примеров подобной эвакуации являлось строительство огромной орбитальной станции, которая рухнула в Сибири в 1908 году и осталась в истории уже нашего мира, как падение тунгусского метеорита. Как в те времена, так и Сейчас, пережить сдвиг полюсов нашему миру помогает Галактическая Федерация Света. С ней Земной Альянс, в лице российского президента Путина, летом 2012 года заключил контракт о помощи нам: в борьбе с Иллюминатами и инопланетными захватчиками — Драконийцами, а также в период Сдвига Полюсов.



Драконийцев выдворили из нашей солнечной системы ещё летом 2012 года. Тогда же Галактическая Федерация Света восстановила древнюю энергетическую защиту вокруг солнечной системы, чтобы впредь у инопланетных захватчиков не было возможности вернуться обратно. Все порталы перемещений в нашу Систему Сейчас находятся под контролем Федерации Света. Карантин будет сохраняться до свершения События Суда Маат над Иллюминатами, Аресты которых начались с 2017 года. С 2012 года к нашей планете прибывает много кораблей с других Миров вселенной, которые входят в содружество Федерации Света. Они создают вокруг Земли энергетическую сеть, достаточную для того, чтобы приглушать разрушающий эффект крупных природных катаклизмов. Благодаря их помощи, наш мир имеет лишь отголоски разгула природных стихий.



При сдвиге полюсов, который ожидается после 2030 годов, возникнет волна высотой около одного километра. Её ударную силу уменьшит энергетическая сеть из инопланетных кораблей, которые с 2012 года занимают свои позиции вокруг нашей планеты и работают над погашением природных катаклизмов. Для спасения человечества в период сдвига полюсов, все люди будут эвакуированы в огромные подземные города. Их строительство ведётся Земным Альянсом с использованием новейших инопланетных технологий. Один подземный город сможет вместить до 3 миллиардов человек (всё население планеты составляет около 8 миллиардов человек). Подземные города располагаются под северным Тайванем, Центральной Европой, Южной Америкой, Африкой (места расположения двух последних подземных городов засекречены). Также любой житель Земли (по желанию) сможет быть эвакуирован на одну из планет галактики Плеяд с подходящим для него климатом.



Наш мир открыто вступит в официальный контакт с инопланетными Мирами к 2023−2025 годам. Начиная с прошлого века, многие Миры вселенной ведут с нами торговые дела. К примеру, в других Мирах ценятся наши инженеры и космические корабли. Иллюминаты скрывали от мирового сообщества инопланетные контакты, хотя о Секретной Космической Программе слышали многие. Они боялись потерять контроль над людьми и своё мировое господство, которое исчезает с 2016 года. Иллюминаты скрывали всё, что могло бы дать людям свободу жизни вдали от их Тёмной Матрицы. Большинство новейших технологий, которые внедряются в наш мир с 2014 года, имеют инопланетное происхождение.



В ближайшие годы вскроется тайна Древнего Города Преадамитов в Антарктиде. Преадамиты — это потомки сбежавших на Марс Атлантов, которые вернулись обратно в Город своих предков. Их технологии с 50 годов прошлого века изучали военные исследовательские подразделения некоторых ведущих стран нашего мира, которые имели свои базы в Антарктиде. Пользовалась всеми этими разработками только Мировая Элита нашего общества. Основные разработки касаются медицинских технологий, которые Сейчас необходимы всем народам, чтобы исцеляться от болезней Тёмной цивилизации Иллюминатов. Древний Город Преадамитов и их технологии вскоре станут общим достоянием общественности нашего мира.



Только от правительств стран зависит распространение среди своего народа новейших разработок, которыми пользовалась Мировая Элита начиная с прошлого века. Также от правительств зависит восприятие их народа официального контакта с инопланетными Мирами, который состоится в ближайшем будущем. Главное помнить о том, что уже долгое время Люди с других звёзд живут среди нас, как обычные люди. А самая важная информация этого Письма «неКармы раскрытия тайного» касается подготовки людей к сдвигу полюсов, который ожидается после 2030 года (точная дата этого события никому не известна). Нельзя скрывать эту информацию от людей, поэтому я Желаю правительствам стран заранее подготовиться к этому Событию, и поэтапно информировать свой народ о том, что происходит в мире / на планете.



С Надеждой на Лучшее будущее нашего человечества,

Нарада Ринпоче / Майтрея Будда

31 мая 2019 года



! 101 страна мира, которая получит моё Письмо «неКарма раскрытия тайного»:



Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Барбадос, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Молдавия, Монако, Монголия, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия, США, Таджикистан, Таиланд, Тибет, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Эстония, ЮАР, Япония.



! Англоязычная версия Кармического Письма «неКарма раскрытия тайного»:



nonKarma disclosure of the secrets



This Letter exposes Information that the Illuminati have been withholding from people since the middle of the last century. All these years they intend to falsify it in order to grow a fillings of the fearfull future, which they painted in black colors for negative perception. The Illuminati wanted to Leave with furor at the End of Times, which comes for them from 2012/2017. They planned for people to have more fear than they had before the Court of Maat, which is predicted for them in the future. Already collected 90,000 indictments. They reveal all the fatal actions of the Illuminati against humanity, for which they will have to Answer.



The people are frightened about planetary natural disasters at the End of the World. Illuminati have always used this area of subject to program people for the worst future which everyone would be afraid of. The End of Times, which they had been scared, began for them from 2012/2017. Arrests of members of the Society of Illuminati and their paid allies began throughout the world. None of them can escape the punishment of the Court of Maat, which will touch their Future Incarnations. The Illuminati governance is already approaching to the End, but nothing of the bad promised by them happens in the world / on the planet. Natural crises, which have been observed all over the planet since 2012, cannot be called сatastrophic in order to be in fear. However, there is something that all people must know and especially the governments of all countries of the world.



In the period from 2025 to 2030, an incredible powerful Flash is expected in the sun, which can burn out all the electronics of the world, because it works on electricity. The flow of electricity has a too low frequency range to withstand high solar energy. For this reason, since the autumn of 2019 the Earth Alliance begins to introduce the latest technologies into our world. Some of them are long-standing developments of our world that allow us to use the free energy of the zero point. This technology will replace all fuels, including electricity. This means that the High Energy of the Sun from a Flash, can not disturb the updated infrastructure of the world.



Starting from 2030 (the exact date is not known to anyone), the north pole is expected to shift by 6,666 km. A new north pole will be established in position of the Yellowstone Volcano, USA. For this reason, the planetary crust in this area has been changing for several years, causing a hole with a radius of one hundred kilometers. The same hole exists in our existing North Pole. This hole in the crust of our planet is the entrance to the Inner World of the Earth / Agartu. This information was exposed by Admiral Byrd, who visited there in 1947. The Illuminati failed to hide this information, but they were able to block access to the North Pole. Forbidden access to the North Pole insure that no people of our world can leave controlled area of their Dark brain-washing matrix.



The oscillations of the Earth’s magnetic poles have become more frequent since 2015. High Energies of Nibiru, which has been in our solar system for a long time, strongly impacting on their displacement. Nibiru's magnetic field affects all the planets of our system by changing their energy structures. When the Earth gets closer to it the poles shift will begin. It will last about two days, not Three Days / Nights, as mentioned in ancient books. These books contain the information, that not every passage of the Earth close Nibiru, which happen every 3,500 years, is marked by strong planetary natural disasters. All these chronicles are secured in the Vatican's Secret Libraries, where ordinary people are prohibited to enter.



Over 12,000 years ago the north pole shift to where it is now. The Earth has stopped, when got close to Nibiru. A big wave more than 2 km high came and washed away the Atlantean Civilization. Humanity 4 race survived. Using alien technologies people of the 4 races built long-lasting houses above the level of the Flood Wave. Each of these houses could accommodate an entire city. They withstood the onslaught of three strong waves. Although by the time the poles movement the all Atlants already had been evacuated from the surface of the planet. One of the examples of similar evacuation happened when a huge orbital station was built, and then crashed down in Siberia in 1908. This crush remains in history as the fall of the Tunguska meteorite. Like those times and now the Galactic Federation of Light helps our world to get over the poles shift. In the summer of 2012 the Earth Alliance, represented by Russian President Vladimir Putin, signed up a contract with them to help us in the confrontation with the Illuminati and alien invaders — the Draconians, and during the Pole Shift.



The Draconians were expelled from our solar system in the summer of 2012. At the same time, the Galactic Federation of Light restored the ancient energy protection around the solar system, so that henceforth the alien invaders will not have the opportunity to return. All portals for the movements in our system are now controlled by the Federation of Light. The quarantine will be preserved until completion of the Maat's Court event on the Illuminati, whose arrests began in 2017. Since 2012, many ships from other Worlds of the Universe, which are part of the Commonwealth of the Federation of Light, came to our planet. They are creating an energy network around the Earth, sufficient to suppress the destructive effect of large natural disasters. Thanks to their help, our world has only echoes of the rampant of the nature forces.



With the poles shift, which is expected after 2030, there will be a wave about one kilometer high. Its striking force will be reduced by the energy network of alien ships, which since 2012 have been standing in their positions around our planet and working to decrease natural disasters. For survival of humanity during the poles shift, all people will be evacuated to huge underground cities. Those constructions are In process of creation by the Earth Alliance using the latest alien technologies. The biggest underground city can accommodate up to 3 billion people (the entire population of the planet is about 8 billion people). Underground cities are located under northern Taiwan, Central Europe, South America, and Africa (the locations of the two last underground cities are secret). Also, any inhabitant of the earth (if desired) can be evacuated to one of the planets of the Pleiades galaxy with a suitable climate for them.



Our world officially will enter into full contact with the alien Worlds by 2023−2025. Since the last century, many worlds of the universe do trade business with us. Our engineers and spacecrafts are valued in other worlds. The Illuminati has disguised alien contacts from the world community, although many people aware about the Secret Space Program. They were troubled about losing control over the people and their world domination, which has been disappearing since 2016. The Illuminati kept away from the people everything that could give total freedom to live far away from their Dark Matrix. Most of the newest technologies that have been introduced into our world since 2014, are alien origin.



In the coming years, the mystery of the Preadamite's Ancient City in Antarctica will be uncovered. The preadamites are descendants of the Atlantes who escaped to the Mars and then returned to the City of their ancestors. From the 50s of the last century their technologies were exposed to military research units of some of the leading countries of our world, which had bases in Antarctica. Only the World Elite had have access to all these developments. The main developments concern the medical technologies. Those technologies are necessary now for all nations to heal from illnesses of the Dark civilization of the Illuminati. The ancient City of the Preadamite and their technologies will soon become the common property of all the people of the world.



The governments of all countries are responsible for the circulation of the newest developments among the people, which the World Elite used since the last century. As well the governments are liable for people's recognition of official contact with the people from alien worlds. This event is going to take place in the near future. The main thing to remember is that for a long time people from other stars live among us, like an ordinary people. And the most important information of this letter «nonKarma disclosure of the secrets» concerns the education of people the poles shift, which is expected after 2030 (exact date of this event is not known to anyone). This information can no longer be kept secret from people, so I wish the governments of all countries to prepare in advance for this event, and gradually inform their people about what is happening in the world / on the planet.



With Hope for the Best Future of our humanity,

Narada Rinpoche / Maitreya Buddha

May 31, 2019



! 101 countries of the world, which will receive my Letter «nonKarma disclosure of the secrets»:



Australia, Austria, Azerbaijan, Albania, Argentina, Armenia, Afghanistan, Barbados, Belarus, Belgium, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Great Britain, Hungary, Vietnam, Ghana, Guatemala, Guinea, Germany, Honduras, Greece, Georgia, Denmark, Egypt, Zimbabwe, Israel, India, Indonesia, Jordan, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Kazakhstan, Canada, Qatar, Kenya, Cyprus, Kyrgyzstan, China, Colombia, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Macedonia, Malaysia, Malta, Morocco, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Nepal, Nida Nicaragua, New Zealand, Norway, United Arab Emirates, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russia, Rwanda, Romania, El Salvador, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovenia, Slovakia, USA, Tajikistan, Thailand, Tibet, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Uruguay, Philippines, Finland, France, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Sri Lanka, Estonia, South Africa, Japan.

