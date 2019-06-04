Клим Жуков: приглашение на лекцию “Победный княжеский союз”
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Единая Русь распалась в начале 12 в. на постоянно враждующие уделы. Собирание наследства Рюрика заняло 300 лет, но начало было положено в 14 столетии, когда князья Северо-Востока начали объединяться вокруг нового центра притяжения — Москвы.
Самой известной коалицией князей стал «Переяславский союз», приведший Русь к победе на Куликовом поле. Однако эта система родилась не на пустом месте — у неё были предшественники, о чём мы и будем говорить.
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Клим Саныч устал и прилег отдохнуть, но мы его все равно любим.
https://m.youtube.com/watch?v=3xpJMWWf9WE