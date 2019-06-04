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Как защититься от сквернословия. Алексей Орлов и Михаил Ять

20:34. 4 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Как защитить себя от мата.

Алексей Орлов и Михаил Ять

После выхода нашей передачи с названием “Как правильно ругаться матом”: https://youtu.be/nodQs_BOaGk , к нам в редакцию, поступило такое сообщение:

“Что делать, если рядом с вами матеряться? Как защититься от мата?”

Чтобы подробней ответить на эти вопросы мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LJfLxzB28yQ

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