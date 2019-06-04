Галопом по Европам #34 (Суд над Badcomedian, ФСБ vs Yandex, Мозги бесполезны)
В этом выпуске:
- На Евгения Баженова, более известного как Badcomedian, подали в суд и требуют удалить обзор на фильм, угрожая миллионным штрафом и закрытием канала;
- ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования пользователей Яндекс.Почта и Яндекс.Диск;
- В Екатеринбурге завели первое уголовное дело в отношении участника акции протеста;
- Американский конгресс решил не давать визы и депортировать причастных к вмешательству в выборы;
- Сирия не откажется от иранской помощи даже в обмен на смягчение санкций США – об этом заявили в местном парламенте;
- Шведский суд отказался заочно арестовывать Ассанжа – этого просила прокуратура, чтобы иметь возможность экстрадировать его в Швецию;
- Каждый пятый британец живет за чертой бедности – таковы данные доклада ООН о растущем неравенстве в Великобритании;
- Коммерсант пишет о резком сокращении объемов перевозок РЖД;
- Готовится к закрытию Марийский НПЗ – одно из крупнейших предприятий республики Марий Эл;
- Остановлена работа шахты Распадская – там обвалилась порода, погиб человек;
- В России стали меньше рожать;
- В Нижегородской области турбаза отказалась принимать ВИЧ-инфицированных детей;
- Каждый пятый выпускник начал принимать препараты от стресса во время ЕГЭ;
- Аналитический ум больше не нужен, а нужно творческое мышление – такое открытие сделал Роджер Мартин, признанный в 2017-м бизнес-теоретиком номер один в мире;
- В Мурманской области украли мост.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам