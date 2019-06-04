Галопом по Европам #34 (Суд над Badcomedian, ФСБ vs Yandex, Мозги бесполезны)

В этом выпуске:

- На Евгения Баженова, более известного как Badcomedian, подали в суд и требуют удалить обзор на фильм, угрожая миллионным штрафом и закрытием канала;

- ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования пользователей Яндекс.Почта и Яндекс.Диск;

- В Екатеринбурге завели первое уголовное дело в отношении участника акции протеста;

- Американский конгресс решил не давать визы и депортировать причастных к вмешательству в выборы;

- Сирия не откажется от иранской помощи даже в обмен на смягчение санкций США – об этом заявили в местном парламенте;

- Шведский суд отказался заочно арестовывать Ассанжа – этого просила прокуратура, чтобы иметь возможность экстрадировать его в Швецию;

- Каждый пятый британец живет за чертой бедности – таковы данные доклада ООН о растущем неравенстве в Великобритании;

- Коммерсант пишет о резком сокращении объемов перевозок РЖД;

- Готовится к закрытию Марийский НПЗ – одно из крупнейших предприятий республики Марий Эл;

- Остановлена работа шахты Распадская – там обвалилась порода, погиб человек;

- В России стали меньше рожать;

- В Нижегородской области турбаза отказалась принимать ВИЧ-инфицированных детей;

- Каждый пятый выпускник начал принимать препараты от стресса во время ЕГЭ;

- Аналитический ум больше не нужен, а нужно творческое мышление – такое открытие сделал Роджер Мартин, признанный в 2017-м бизнес-теоретиком номер один в мире;

- В Мурманской области украли мост.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CH-Rg-42LWc