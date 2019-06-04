Давайте Поговорим… Выпуск 120. Эгрегор. Разбираемся в теме. Алексей Орлов, Власта, Сергей, Георгий
Что такое эгрегор?
Алексей Орлов, Власта, Сергей и Георгий
В этой передаче мы вели разговор о том, что такое эгрегор, может ли он быть родовым и является ли «Народное Славянское радио» эгрегором?
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