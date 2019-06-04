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Давайте Поговорим… Выпуск 120. Эгрегор. Разбираемся в теме. Алексей Орлов, Власта, Сергей, Георгий

20:34. 4 июня 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое эгрегор?

Алексей Орлов, Власта, Сергей и Георгий

В этой передаче мы вели разговор о том, что такое эгрегор, может ли он быть родовым и является ли «Народное Славянское радио» эгрегором?

Если эта тема вам интересна, поделитесь ею с добрым человеком.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZHroztIfERM

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