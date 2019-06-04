Концептуал СМИ О конкуренции систем управления и новом управленческом подходе

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассказывает о том, как появился проект «Антименеджмент». Сколько руководителей поддерживает проект? Знает ли о нём Президент?



Куда двигалось человечество последние 2000 лет? Что нам нужно сделать, чтобы выйти из мрака, в который попали посла развала СССР? Почему держава, которая первой полетела в космос, сегодня борется с коррупцией и санкциями?



Утратила ли Россия свою самобытность? Какие уникальные управленческие решения принимали наши предки? Как нам вернуться к своим истокам? Каким будет будущее нашей страны и всего человечества?



Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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