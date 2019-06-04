Главная » Мировоззрение, Творчество

Андрей Иванов: почему мы первые в атоме и космосе?

19:40. 4 июня 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

О конкуренции систем управления и новом управленческом подходе

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассказывает о том, как появился проект «Антименеджмент». Сколько руководителей поддерживает проект? Знает ли о нём Президент?

Куда двигалось человечество последние 2000 лет? Что нам нужно сделать, чтобы выйти из мрака, в который попали посла развала СССР? Почему держава, которая первой полетела в космос, сегодня борется с коррупцией и санкциями?

Утратила ли Россия свою самобытность? Какие уникальные управленческие решения принимали наши предки? Как нам вернуться к своим истокам? Каким будет будущее нашей страны и всего человечества?

Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

==========================================================================


Андрей Иванов

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/andrey-ivanov-pochemu-my-pervye-v-atome-i-kosmose

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Комментарии к беседе Андрея Иванова и Сергея Снисаренко, часть 2
...и Сергея Снисаренко05:47 Андрей Иванов: «Я считаю, ... следующим образом.На первом этапе формируется некий ... траекториям через ближний космос, но это будут...месте из тех атомов и молекул, которые...чего становится понятным, почему исходная биогенная цивилизация на...
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
...совершенно противоположное, дискредитируя первую часть элиты. Примеров... сможет из атомов собирать все ...цивилизация»), и Андрей Паршев («Почему Россия не Америка...и непременно выйдем в космос. Ибо нас воспламенили...задачи решали и Иван Грозный, отодвигавший ...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... «Почему нельзя?» Старовер: «Библию читать надо. Первое послание ...осуществляет движение в космосе по некой синусоидальной ...Человека, которого зовут Андрей Рехтин. Он ...является он сам. Иван Ефремов сотворил концепцию...связке, в нейтринном атоме (Мозг). При этом...
Изборский клуб. От Ельцина до Навального: что дальше?
...года, осуществлен выход в космос и атомная программа, ... первым в Советском Союзе?Б. Ельцин: Нет.Ведущий: Почему...Даниил ДАНИН, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,Михаил ДУДИН, Александр ИВАНОВ, Эдмунд ИОДКОВСКИЙ... придаток, не разрушенное атомом государство, которое было ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)