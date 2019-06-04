Андрей Иванов: почему мы первые в атоме и космосе?
О конкуренции систем управления и новом управленческом подходе
Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассказывает о том, как появился проект «Антименеджмент». Сколько руководителей поддерживает проект? Знает ли о нём Президент?
Куда двигалось человечество последние 2000 лет? Что нам нужно сделать, чтобы выйти из мрака, в который попали посла развала СССР? Почему держава, которая первой полетела в космос, сегодня борется с коррупцией и санкциями?
Утратила ли Россия свою самобытность? Какие уникальные управленческие решения принимали наши предки? Как нам вернуться к своим истокам? Каким будет будущее нашей страны и всего человечества?
Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:
Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/andrey-ivanov-pochemu-my-pervye-v-atome-i-kosmose