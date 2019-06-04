А вы знали о нём?
15:43. 4 июня 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
А я вот только сегодня узнал, пишет aquilaaquilonis
Светозар Русаков, художник-постановщик мультипликационного сериала «Ну, погоди!»
Светозар Кузьмич Русаков родился 3 апреля 1923 года в поселке городского типа Тучково Московской области, в семье профессионального революционера Кузьмы Федотовича Русакова (1883-1944), который провёл в ссылках и на царской каторге 11 лет.
Учился в средней школе и художественной студии Центрального Дома пионеров. В начале Великой Отечественной войны призван ЦК комсомола Москвы на трудфронт в район Смоленска, был контужен и ранен.
Работал в «Окнах ТАСС» Новосибирска и армейской газете «Красная звезда». С 1943 года – в рядах действующей армии. Принимал участие в боях 3-го Белорусского и 2-го Украинского фронтов, сначала в пехоте, а затем арт-разведчиком Отдельного противотанкового дивизиона. Был контужен и ранен, инвалид II группы.
После демобилизации в 1946 году поступил учиться в художественно-промышленное училище имени Калинина. Окончив его с отличием, продолжал учиться на художественном факультете ВГИКа, который окончил также с отличием в 1956 году. Все последующие годы работал художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм». С 1986 года на пенсии.
Бессменный художник-постановщик 16 серий популярного мультсериала «Ну, погоди!». Автор персонажей Волка и Зайца и героев многих других известных мультфильмов, признанных зрителями и получавших премии на Всесоюзных и международных кинофестивалях.
Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Светозар Русаков, художник-постановщик мультипликационного сериала «Ну, погоди!»
Светозар Кузьмич Русаков родился 3 апреля 1923 года в поселке городского типа Тучково Московской области, в семье профессионального революционера Кузьмы Федотовича Русакова (1883-1944), который провёл в ссылках и на царской каторге 11 лет.
Учился в средней школе и художественной студии Центрального Дома пионеров. В начале Великой Отечественной войны призван ЦК комсомола Москвы на трудфронт в район Смоленска, был контужен и ранен.
Работал в «Окнах ТАСС» Новосибирска и армейской газете «Красная звезда». С 1943 года – в рядах действующей армии. Принимал участие в боях 3-го Белорусского и 2-го Украинского фронтов, сначала в пехоте, а затем арт-разведчиком Отдельного противотанкового дивизиона. Был контужен и ранен, инвалид II группы.
После демобилизации в 1946 году поступил учиться в художественно-промышленное училище имени Калинина. Окончив его с отличием, продолжал учиться на художественном факультете ВГИКа, который окончил также с отличием в 1956 году. Все последующие годы работал художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм». С 1986 года на пенсии.
Бессменный художник-постановщик 16 серий популярного мультсериала «Ну, погоди!». Автор персонажей Волка и Зайца и героев многих других известных мультфильмов, признанных зрителями и получавших премии на Всесоюзных и международных кинофестивалях.
Похоронен в Москве на Донском кладбище.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8857374.html