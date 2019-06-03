Родимое пятно девяностых. Почему полковники ФСБ считают деньги грузовиками?

Сквозная респектабельность

Вопросы, вопросы…

Но дно оказалось пробито довольно быстро. На днях был арестован полковник ФСБ Дмитрий Черкалин, и у него было изъято уже не девять, а двенадцать миллиардов рублей. Или, как быстро подсчитали сетевые любители статистики, «полтора КамАЗа». Это много даже в долларах — под двести миллионов, кажется. И для рядового россиянина звучит дико и невероятно: многие ведь ещё помнят времена, когда у рядового полковника, помимо мундира, было два-три выходных костюма и «Жигули» (от силы).Вопрос «откуда деньги» ни у кого затруднений не вызвал. Дмитрий Черкалин был весьма солидной фигурой в ФСБ, курировал взаимодействие с банковским сектором, от него во многом зависело благосостояние и благополучие любого российского банкира. И понятно, что погреть руки у этого «костерка» можно было очень даже неплохо. В частности, только по одному эпизоду, инкриминируемому Черкалину, он (предположительно) получил 850 тысяч долларов.И все-таки масштаб теневой деятельности небольшого «надомного кооператива» полковника ФСБ просто поражает. Ведь даже таких немаленьких взяток нужно сотни, чтобы собрать двенадцать миллиардов. А ведь он наверняка далеко не всю выручку держал под диваном – скорее всего, львиная доля осела где-нибудь за рубежом, а то и вложена в какую-нибудь криптовалюту, чтобы, как говорится, и концов не найти, и конфискаций в принципе не бояться.Кстати, есть и ещё более впечатляющая версия – якобы эта огромная сумма наличных есть не что иное, как средства, собранные для передачи подельникам и некоторым другим заинтересованным лицам. Ведь мы живем в России и понимаем, что даже самую высокую крышу все равно кто-то «крышует». Но тут у нас никаких доказательств нет, а на одних догадках обвинение не построишь. Так что успокоим свою фантазию и обратим внимание ещё на некоторые факты.Расследование, проводимое по делу Черкалина, привело к тому, что в розыск были объявлены экс-руководители одного из довольно авторитетных российских банков, «Еврофинанс Моснарбанк». Это Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, сейчас скрывающиеся (предположительно) в США. Банк считается (или считался) авторитетным, поскольку в свое время (в 2003 году) был создан путем слияния активов «Моснарбанка» и АКБ «Еврофинанс». Те, в свою очередь, уходят корнями ещё в советские времена: они относились к структурам советского «Moscow Narodny Bank Ltd» (Лондон) и «Парижского коммерческого банка для Северной Европы», также вроде бы имевшего прямое отношение к советской банковской системе.Да и обе упомянутые фигуры были на весьма хорошем счету: считались одними из лучших профессионалов в своем деле. Достаточно сказать, что Владимир Столяренко был членом наблюдательного совета Гарвардского клуба в Москве, а заодно, вы не поверите, членом общественного совета ФСБ. То есть международная, можно даже сказать, «сквозная», респектабельность от Сиэтла до Владивостока.И вдруг такой конфуз. Коррупция, розыск, полтора грузовика «грязной» налички…По версии портала «Версия», изъятые миллиарды могут быть связаны в том числе с разделом собственности бывшего крупнейшего девелопера (застройщика) Москвы Михаила Рудяка, умершего ещё в 2007 году, имущество которого до сих пор, оказывается, не дает покоя многим нашим согражданам. Однако это тоже не более чем версия. И относиться к этому мы должны с изрядной долей осторожности. Да и сомнительно это выглядит именно потому, что как-то не верится в честного, неподкупного чекиста, который долгие годы верой и правдой служил Отечеству и народу и только перед выходом на пенсию решил отщипнуть себе кусочек от бесхозного пирога. Мы, повторюсь, живем в России, и верить в такие сказки давно уже отвыкли…И все-таки, сколь интересным не было бы конкретное дело полковника Черкалина, ещё интереснее вопросы, которые оно ставит перед обществом в глобальном, так сказать, смысле.Прежде всего, и это самое простое: действительно ли все так хорошо у нас в ФСБ, которую на протяжении многих лет ставят всем в пример как образец неподкупности и профессионализма? Вопрос отнюдь не праздный – Черкалин ведь далеко не последний человек в ФСБ, это начальник Отдела по борьбе с коррупцией Службы экономической безопасности данного грозного ведомства. С такой должности, да при хороших результатах работы, можно так высоко наверх скакнуть, что из кабинета и «вид на Кремль» появится. А с другой стороны, именно на компромате таких вот черкалиных вербуют иностранные разведки.Понятно, что по роду своей деятельности полковник Черкалин не был допущен к действительно важным государственным тайнам, относящимся к разведке, контрразведке, шифрованию и так далее. И все-таки, как я уже сказал, он был буквально в паре шагов от них. И это очень тревожно…С другой стороны, сам я не разделяю точки зрения наших «всепропальщиков», которые истерически визжат сейчас о насквозь прогнившей и коррумпированной системе. Вот если бы Черкалин продолжил «крышевать» и рейдерствовать, мы могли бы об этом говорить. Но его, равно как и его подельников, арестовали и препроводили в следственный изолятор. И рассказы про то, что он просто «не тому занёс», давайте оставим адептам веры в напрочь слитые полимеры – в конце-то концов, раньше же он «кому надо» заносил. А если так, если была у него «крыша» уровня начальника ФСБ (не ниже, ибо для остальных он либо почти равный, либо и сам уже «пахан»), то что сейчас пошло не так?В этом смысле власти действительно не позавидуешь – за последние годы было множество знаковых арестов коррупционеров, начиная от губернаторов типа Хорошавина и заканчивая экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, недавним арестом сенатора Арашукова и т.д., но каждый из них почему-то вызывает у нас очередную волну ненависти к власти и тем, кто эти аресты санкционирует. То есть для Кремля в этом смысле «всюду клин» — и не бороться уже нельзя, это очевидно, и борьба больше бьет по репутации власти, чем улучшает отношение к ней.Конечно, власть могла бы почти по пути принципиального преследования всех, кто хоть как-то нарушил закон. Но мне, например, не очень понятно, сколько человек у нас тогда сядет. И это отнюдь не праздный вопрос – все мы пережили девяностые, нулевые, все мы помним, что если не воровали, то подворовывали тогда буквально все – от кремлевских бонз до мужиков, с помощью «болгарок» разбирающих какую-то металлоконструкцию, оставшуюся без присмотра хозяев.Да, одни грабили и мародерствовали, а другие выживали. Но с точки зрения закона все мы, даже те, кто просто получал львиную долю зарплаты «в конверте», — преступники. И если уж подходить с мерками столь любимого сейчас многими товарища Сталина, сажать придется миллионы, расстреливать – сотни тысяч. Это для ясности, что называется, «по чесноку», чтобы без иллюзий и криков «а меня-то за что?!»…И хотя настоящей справедливости хочется до крика, до скрежета зубовного, иногда кажется, что терпеливый товарищ Путин все-таки будет помудрее нас, жаждущих массовых расстрелов. И его аккуратность в этом вопросе – компромисс вынужденный и во многом оправданный.Только вот не знаю, не опоздал ли он с этим. Потому что, если уж совсем честно, начинать нужно было не два-три года назад, а сразу, в начале нулевых. Аккуратно, но непреклонно. И сейчас общество было бы гораздо более здоровым, а власть – ответственной и компетентной на всех уровнях.Но пока, увы, что есть, то есть. И не покончив с черкалиными и захарченко на подъеме, в период относительного благополучия, мы начинаем получать помянутые негативные последствия реальной борьбы с коррупцией сейчас, когда в обществе разброд и шатание.И в заключение. Согласно данным генпрокурора, количество сотрудников ФСБ, арестованных за взятки в 2018 году, вдвое превысило аналогичный показатель 2017 года. Это для сведения тем, кто будет кричать, что одного арестовали («не тому занес», мы помним), а на самом деле никакой борьбы с коррупцией нет.