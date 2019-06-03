«Оверлорд» в современном исполнении. Урок для Украины

В США частная компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны. Продавать будут за $39,99.

Флаги свидетельствуют о том, что победителями являются три страны – США, Великобритания и Франция.

Не будем вступать в полемику с теми, кто говорит, мол, частная компания имеет право на своё видение истории. Смысл происходящего очевиден – не упоминать СССР в числе победителей, победу над нацизмом одержали «демократии», «Объединённые Нации».

И вообще, надо, дескать, забыть о вкладе советского народа в ПОБЕДУ. Видимо, не надо помнить, что в СССР на алтарь Победы было положено около 27 млн. человеческих жизней. А США за все время Второй мировой войны потеряли 405 тыс. военнослужащих, 12,1 тыс. мирных жителей, Великобритания 286,2 тыс. и 92,6 тыс., Франция 253 тыс. и 412 тыс. человек соответственно. Ныне поляки сносят памятники советским воинам, чтобы не помнить о том, что при освобождении Польши погибло более 600 тысяч красноармейцев…

* * *

Почему так происходит?

Начнём с того, что в конце 80-х годов и в 90-е годы прошлого века в Советском Союзе и России (РСФСР и РФ) много было сделано для того, чтобы на Западе стали принижать роль СССР во Второй мировой войне. Сегодня многие люди в возрасте 30-40 лет и моложе не знают, с чем связано 22 июня 1941 года, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. Не знают героев той страшной войны, закончившейся победой советского народа СССР над Германией и её сателлитами. Сегодня даже в крупных информагентствах России журналисты вместо Великой Отечественной войны пишут ВОВ. Говорят и пишут, что и праздновать День Победы не надо. «Победобесие» придумали…

Их «учили» западному видению истории. Тому, что в СССР был тоталитарный, преступный режим, Сталин был диктатором, в ходе репрессий был «уничтожен офицерский корпус» Красной армии, поэтому были такие поражения и людские потери в первые годы войны. Изучали не Договор о ненападении межу Германией и СССР, а «пакт Молотова-Риббентропа», изучали Вторую мировую войну, а не Великую Отечественную войну 1941-1945 годов… Изучали по «мемуарам» западных генералов, которыми (мемуарами) и сегодня заполнены полки книжных магазинов России, не говоря о предложениях пронырливых интернет-магазинов. Изучали по «Ледоколу» Виктора Резуна (разведчика-предателя), по «Мозгоимению…» Марка Солонина, по подсчетам Бориса Соколова советских потерь в годы Великой Отечественной войны (в 2016 году был исключен из Вольного исторического общества за нарушение научной этики, проще – за брехню).

В Латвии вышел на экраны (2008) создававшийся десять лет фильм «Советская история» (The Soviet Story)… Он, по сути, готовил жителей Европы к «отождествлению» «сталинизма и нацизма», чтобы возложить равную вину за развязывание Второй мировой войны на Германию и СССР.

Совсем не случайно в этом ряду в то же самое время оказалась программа ЕС «Восточное партнерство» (2008), в которую завлекли Азербайджан, Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию и Украину.

В апреле 2009 года Европейский парламент предложил объявить 23 августа общеевропейским Днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, а Парламентская ассамблея ОБСЕ в июле того же года назвала 23 августа общеевропейским Днём памяти жертв сталинизма и нацизма. Заметим, что с 2004 года в ООН страны ЕС воздерживаются при голосовании за резолюцию по борьбе с героизацией нацизма (полное название резолюции – «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»). А последние несколько лет против резолюции голосуют США и Украина.

Интересная практика? Говорят, принципы демократии не позволяют голосовать за резолюцию.

С 2007 года в Российской Федерации начались подвижки. Подвижки что-то изменили, но не всё.

С 2008 года 9 мая проводятся посвященные Дню Победы военные парады с военной техникой. Сегодня есть и парады Победы, и «Бессмертный полк», и «Т-34». Сегодня читают книги Алексея Исаева… В 2016 году было принято решение о формировании (возрождении) 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области.

Но в ходу ещё соросовские учебники по истории, по ним учились нынешние учителя истории школ. Поэтому, например, с трибуны германского парламента лицеист с Сургута говорит о «невинных жертвах» среди немецких войск под Сталинградом. Говорят о том, что нужно было не оборонять, а сдать Ленинград. И до сих пор во главу угла ставится «своё мнение», ничем не аргументированное. Это тоже из соросовского «открытого общества»…

Стоит обратить внимание на то, как в Госдуме РФ в апреле 2007 года принимался закон о Знамени Победы – штурмовом флаге 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии с золотистой звездой, серпом и молотом. Но сначала ведь голосовали за закон о «символе Знамени Победы» – знамени с белой пятиконечной звездой. Ветераны-фронтовики во время встречи с Владимиром Путиным указали на это кощунство. Он вмешался, закон приняли, не исказив историю.

А это говорит о том, что в России ещё в 2007 году по инерции (20 лет!) продолжали бороться с советским прошлым и его символикой. Тем самым советским прошлым, с которым ведётся безумная борьба на Украине, начиная со времен президентства Виктора Ющенко (2005-2010). Ныне на Украине запрещены не только Знамя Победы, советская символика, но и термин «Великая Отечественная война». Однако и Вятровичи, и Порошенки, и Парубии боятся реванша. И для боязни есть основания. Со временем на Украине прекратится борьба с собственным прошлым.

* * *

Только на первый взгляд кажется, что нет никакой связи между событиями в России и Украине и отсутствием знамени СССР на памятной монете, выпущенной частной фирмой США к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Помнится, во времена президента Виктора Ющенко и директорства в УИНП Игоря Юхновского всё искали «украинское измерение» Второй мировой войны.

В частности, продвигали идею международного признания Украины участницей антигитлеровской коалиции. Причем не УССР в составе СССР, а «виртуальной Украины» – украинцев в составе армий антигитлеровской коалиции, внесшей значительный вклад в победу «Объединённых Наций».

За пределами Украины идея не прижилась нигде, ни в одной международной структуре.

Отказались от «Великой Отечественной войны» в пользу «немецко-советской войны». А американцы вычеркивают СССР из антигитлеровской коалиции. Казалось бы, это же на руку украинству (людям и сообществам, разделяющим идеологию украинского интегрального национализма). Но с чем остались идеологи «украинского измерения» Второй мировой войны?

В США дела нет до того, что в УИНП написали об участии в годы войны в вооружённых формированиях США 80 тысяч человек украинской диаспоры, в армии Великобритании 45 тысяч диаспорян и в движении Сопротивления во Франции 6 тысяч французов украинского происхождения.

В США важно «удалить» из истории роль СССР. А благодаря государственной политике в области исторической памяти на Украине пытаются «выбросить» из истории миллионы красноармейцев, призванных в Красную армию на территории УССР и добывавших Победу в период Великой Отечественной войны. Как и тружеников тыла.

Американцам (частной компании) начхать на то, что пишут в УИНП о демографических потерях Украины, которые уинповцами «оцениваются в 8-10 млн. человек». В США не хотят знать о потерях СССР в 27 млн. человек, включая потери УССР.

Не у «виртуальной Украины», а у реальной Украины не остаётся НИЧЕГО, кроме «национально-освободительной борьбы» украинства. Ни Великой Отечественной войны, ни вклада в Победу, ни самой Победы, ни освобождения…

По истории Вятровичей, у украинцев (граждан УССР в период войны) не было Отечества, не было государства, убивали друг друга в интересах чужих государств…

«Украинское измерение» не только затмевает реальную историю, но и пытается вывести народ Украины из рядов победителей, превратить его в жертву двух «тоталитарных систем» и союзника Гитлера по возрождению «Украинской державы».

А политическая практика показывает, что на протяжении многих лет в Киеве осуществляют не «украинское измерение» Второй мировой войны, а прислуживают европейцам и американцам в искажении причин Второй мировой войны, чтобы в Европе отмечали день тоталитарных режимов, признавали за Германией и СССР равную ответственность за развязывание Второй мировой. Снимая ответственность с себя, ведь Гитлера и войну породил западный капитал. Мюнхен-1938 открыл путь ко Второй мировой на территории Европы…

Тем самым на протяжении многих лет украинство просто уничтожает Украину. И её прошлое, и её будущее.

Прошлое уничтожает потому, что УИНП (государственный орган власти) считает, например, что в годы Второй мировой войны «единственным настоящим украинским субъектом» было «освободительное движение, прежде всего УПА». И это было записано в инструкции УИНП, изданной в апреле с. г.

Где приютили после мая 1945 года «единственного настоящего украинского субъекта», боровшегося против СССР и сотрудничавшего с немцами в годы Великой Отечественной и Второй мировой?

Правильно, сначала в американской и английской зонах оккупации, а затем в ФРГ, Великобритании, США, Канаде. Почему же в США не рисуют тризубца на знаке, выпущенном к 75-летию окончания Второй мировой войны? Да потому что «субъект» уже отработан. А нынешнее украинство не знает этого?

Справедливо было замечено: «Знаете, почему никогда не может быть построена “бандеровская Украина”? Потому, что главной идеей бандеровцев было не построить Украину, а разрушить Россию».

В «демократической» Украине, голосующей в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, открыто заявляют о том, что надо повесить президента, если он «предаст Украину»: «Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые в Революции и на войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал». Нельзя, мол, прекращать войну в Донбассе, нельзя идти на контакты с РФ.

А Коломойский подтверждает, что украинство («единственный настоящий украинский субъект») и сегодня находится в услужении западных покровителей, ведя борьбу и против России, и против народа Украины. Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт Украины, а США и Евросоюз, дескать, могут списать внешние долги Украины. Потому что именно они довели Украину до дефолта: «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог».

* * *

В марте с. г. в Кремле негативно оценили решение Польши не приглашать президента Российской Федерации на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). В Варшаве заявили, что хотели бы вспомнить об этом событии в компании стран НАТО, Евросоюза и стран «Восточного партнёрства».

По имеющейся информации, в этом году российский президент не поедет и в Нормандию на мероприятия, приуроченные к 75-летию начала операции «Оверлорд», – открытию второго фронта 6 июня 1944 года. В 2014 году на 70-летие были приглашены и Владимир Путин, и Петр Порошенко (избранный, но к 6 июня ещё не принявший присягу президент). В нынешнем году для принявшего присягу Владимира Зеленского Нормандия закрыта. Он совершит рабочий визит в Брюссель (4-5 июня), будет в компании стран НАТО и ЕС.

Даже если бы его пригласили в Нормандию, с каким историческим багажом он поехал бы?

Американцы проводят свою, современную операцию «Оверлорд» против России. Им помогает объединенная Европа. Нынешняя Украина – инструмент борьбы. А ведь была республикой в составе СССР – державы-победительницы, которую ныне не вспоминают. Как и не вспоминают, что именно благодаря дипломатии Советского Союза и вкладу УССР и БССР в Победу они стали соучредителями ООН.

Порошенко, по словам Волкера, жаловался, что США его мало поддерживали (мало, видимо, 13 тысяч убитых и 25 тысяч раненых, а также миллионов переселенцев после февраля 2014-го). А Зеленского Трамп приглашает в Вашингтон. Надо полагать, не для инструкций в отношении Коломойского. Обещают статус союзника США вне рамок НАТО.

Что со временем будет с таким инструментом США? США о нём и не вспомнят. А что будет говорить Зеленский?

Виктор Бегер

Источник: http://voicesevas.ru/news/45004-overlord-v-sovremennom-ispolnenii-urok-dlya-ukrainy.html