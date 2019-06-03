О цензуре и критике кинотворчества
20:27. 3 июня 2019 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Евгений Баженов о затыкании ртов критикам отечественных "киношедевров".
Специально посмотрел сайт данной конторы http://kinodanz.ru/ – ни один фильм хоть чем-то приличным не запомнился, в лучшем случае это дешевая фантастика категорий Б и Г, которые на западе сразу выпускают на дисках или сервисах цифровой дистрибуции. Стоит ли удивляться постоянным провалам и убыткам. Удивительнее (на самом деле нет), что после каждого провала, им продолжают давать государственные деньги. Нет ли тут какой-то коррупционной составляющей?
Надеюсь дождусь того момента, когда в ведомстве Мединского пройдет серьезная проверка (по линии СК РФ, ФСБ или Счетной палаты) по поводу расходования бюджетных средств на узкую группу прикормленных киноделов ни за что не отвечающих и жирующих за гос.счет, наносящих ежегодные многомиллиардные убытки.
В прошлом году эта богодельня снова выступила на все деньги:
В этом календарном году (1 января – 31 декабря) в отечественный кинопрокат вышли/выйдут 130 российских релизов, в том числе и копродукция с другими странами. Убытки отечественной киноиндустрии составят примерно 5 млрд руб – окончательные итоги мы подведём, когда закончится показ «новогодних» релизов, стартующих 27 декабря 2018 года. Напомним, что в Год российского кино (2016 год) убытки нашей индустрии исчислялись 13 млрд руб. А в прошлом году благодаря феноменальному достижению спортивной драмы 2017 года «Движение вверх» убытки сократились до 6 млрд руб. По-прежнему индустрия намного больше тратит, чем зарабатывает. Доля российского кино на 23 декабря составляет пока 26.5%, но окончательные итоги по этой величине мы подведём в конце января 2019 года. Рекордной пока остаётся доля нашего кино в 2005 году – 29.7%.
Десятка самых убыточных отечественных релизов по соотношению «бюджет – сборы» 2018 года выглядит так:
1 Гофманиада (бюджет – 400 млн руб, сборы – 2.4 млн руб) — пресс-служба «Союзмультфильма» настаивает на 70-млн бюджете
22 Спитак (б – 150 млн руб, с – 3.4 млн руб)
3 Пришелец (б – 350 млн руб, с – 14.4 млн руб)
4 Первые (б – 130 млн руб, с – 8.6 млн руб)
5 Решение о ликвидации (б – 89 млн руб, с – 5.8 млн руб)
6 Рубеж (б – 370 млн руб, с – 89 млн руб)
7 Только не они (б – 235 млн руб, с – 63.4 млн руб)
8 Садко (б – 270 млн руб, с – 71.1 млн руб)
9 Проводник (б – 86 млн руб, с – 24 млн руб)
я_2018-09-28-10h06m47s432-120010 Крымский мост. Сделано с любовью! (б – 175 млн руб, с – 70.6 млн руб)
Речь идёт только об убытках после показа в наших кинотеатрах. Затраты на маркетинг и рекламу здесь не учтены, хотя как, например, на «Крымский мост» они составили внушительные 125 млн руб, а на «Пришельца» — около 60 млн руб. Из ОБЩЕЙ суммы кассовых сборов половину забирают кинотеатры и ещё 15% — дистрибьютор.
http://kinodata.pro/vse-o-kino/obzor-kassovyh-sborov-v-rossii/39538-itogi-2018-goda-desyatka-samyx-kommercheski-provalnyx-rossijskix-relizov-obshhie-ubytki-industrii-sostavyat-okolo-5-mlrd-rub.html – цинк
И при этих делах Минкульт жалуется, что культурная отраслсь недофинансирована на 2,1 трлн. рублей.
Но куда как проще затыкать рты критикам в интернете.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5038509.html