Новый гегемон – новые правила ядерной войны?

Некоторые аналитики прогнозируя мировые тенденции глобального управления уже сегодня обсуждают то, что Китай запланирован на место США в глобальном разделении труда, а Иран на место Великобритании, вы не слышали?

Но об этом позже…

Многие, наверное, помнят передачу Н.Михалкова «Бесогон» «Как сегодня рождается «завтра»» …

Если не помните, то напомню:

На Дальнем Востоке утро. В четыре часа утра третьего января два десятка вертолётов Ми-17 с китайским спецназом на борту на предельно малых высотах, никем не замеченные за несколько минут преодолевают расстояние от города Фуюань до Хабаровска, где приземляются на стадионе имени Ленина, где имеется много открытого пространства. По удивительному совпадению именно в этом месте в очень непрезентабельном здании находится генконсульство КНР в Хабаровске. На месте посадки спецназовцы немедленно получают транспорт — микроавтобусы, стоящие в многочисленных гаражах. На этих микроавтобусах по пустому Амурскому бульвару они через пять минут доезжают до железнодорожного вокзала, который захватывают, перерезая Транссибирскую магистраль. В это же время другой отряд захватывает штаб ВВО на улице Серышева и уничтожает руководство Восточного военного округа и Дальневосточного федерального округа…

Что же это, это сценарий фильма или программирование, управление будущим, где созданный эгрегор требует подпитки энергией для осуществления в «Матрице возможных состояний» и потому массового просмотра кинотеатрах и обсуждений его в дальнейшем, что собирает энергию людей (как и обсуждения самого сценария и передачи Михалкова) …

То, что это управление будущим, а не просто фантазия сценариста, об этом говорят принципы существующего глобального управления, которые вы может наблюдать повсеместно, но я обращу внимание только на один из них – название: «Как сегодня рождается «завтра» …

Если принять парадигму управления социумом через передачу информации (управление - это процесс информационный) и допускать в своём Миропонимании технологию подкачки эгрегоров (многие называют их ещё «коллективное бессознательное») людской энергией (помните, если утрировано: матрица, люди-батарейки), то мы видим самое настоящее управление будущим!

Но статья не об этом а о том, что, будет ли полезным через эту «призму» ещё раз проанализировать выход США из договора о РСМД и как можно ли в свете вышесказанного расценить выход США из договора о РСМД?

Я предложу своё видение, а вы напишите в комментариях своё…

Чтобы образнее передать суть того, на что я хочу обратить ваше внимание, я процитирую слова из статьи военного эксперта Антона Лаврова о крупномасштабном налёте израильских ВВС на сирийские объекты, произошедшем в ночь на 21 января 2019г.:

… и без технологических изысков, грубой силой, можно проломить защиту любого ЗРК, будь это «Панцирь», израильский «Железный купол», американский «Иджис» или наша С-400. В конце концов, даже самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракет на пусковых …

Для продолжения темы о смене гегемона США на Китай, необходим анализ нескольких аспектов, но попробуем выделить из общего потока вопросов ключевые моменты, которые касаются не вопроса «а возможно», а касаются вопроса «а если»:

1. В каком статусе Китай рассматривает Россию, на какой срок?

2. Запланирован ли Китай стать «мировым жандармом» вместо США, кем запланирован и какие ключевые признаки этого процесса, если он существует?

3. Станет ли Китай «мировым жандармом» вместо США, какие ключевые признаки этого процесса, если он существует?

4. Каковы будут отношения Китая и США, Китая и России, если Китай станет «мировым жандармом», что измениться после изменения статуса?

5. Изменится ли стратегия ядерного сдерживания в мире, если Китай станет «мировым жандармом»?

6. и др.

Так как объективно ответить на все вопросы без анализа и работы с огромным количеством фактов нелегко, а их синтез и проверка займёт много времени, то, в рамках статьи, попытаюсь найти ключевой аспект в теме «а что измениться ЕСЛИ смена мирового жандарма произойдёт».

А ключевым, по-моему, мнению является вопрос: изменится ли стратегия использования ядерного оружия, если центрами концентрации управления на планете Земля «станут» Китай и Иран, а США перестанет быть «мировым жандармом» и распадётся по примеру СССР?

Для самопроверки ответим себе на вопрос: а существует ли, можно ли вы выделить ключевой момент ядерного противостояния и паритета между СССР (Россией) и США?

Вы можете назвать свои варианты, но, я думаю, что это расстояние ! Именно расстояние, следовательно, подлётное время и др. характеристики задавали стратегию действий между вероятными противниками!

Поэтому логичным является именно создание ПРО со стороны США и создание военных баз в близи границ России!

Поэтому логичным являются новые разработки сверхзвукового и другого оружия России!

Но потребуется ли изменение стратегии ядерного сдерживания, если противники будут иметь общую границу?!

Если не нужны будут гиперзвуковые и ракеты с ядерным двигателем, так как расстояние будет не таким как было, не станет ли важным фактором то, что «… самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракет на пусковых …», т.е количество «противоракет» на пусковых!?

И хотя в приведённом вам, моём предположении, есть определённая логика, и меньшая стоимость единичного экземпляра в производстве, и необходимость производства достаточного количества средств перехвата, и качество работы средств обнаружения, что явно задаёт совсем другую стратегию ядерного сдерживания, на вопрос объективно ли моё предположение вам придётся ответить самим!

Кстати именно отсутствие средств перехвата, наличие буферных государств бывшего СССР, что позволило скрытно перебросить технику, и коррумпированность заставили, по сценарию, озвученному Н.Михалковым, сдаться правительству России…

Будем надеяться на другой сценарий и подпитывать другое будущее в «Матрице возможных состояний», а именно:

- патриотичность и честность правительства;

- сплочённость народа и его самоосознание в глобальном историческом процессе;

- наличие у России достаточного для паритета вооружения;

- объединения Русского мира в новое союзное государство не только со странами бывшего СССР, но и со странами Европы, Японией и др. и тем самым невозможность пройти врагу незаметно по территории квази-государств… и др.

Ну и будем надеяться и подпитывать своими желаниями матрицу всемирного ядерного разоружения и построения нового глобального общества на принципах новой справедливой концепции управления и общественной безопасности!

Вот видео Н.Михалкова, можете освежить свою память

P.S. Совсем забыл сказать моё предположение по поводу того, какую цель преследует США тем, что вышло из договора о РСМД.

На этот вопрос ответил Антон Лавров: «… самый лучший комплекс в мире не может сбить больше авиационных средств поражения, чем у него имеется ракет на пусковых…», да именно по этому пути идут США выйдя из договора о РСМД!

Надеюсь США успешно переформатируется и не воспользуется своим ядерным потенциалом, ну а для новой стратегии ядерного паритета с новым «мировым жандармом» нужно уже сейчас делать достаточно средств перехвата… о чём уже заявили и США, и Россия…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/novyi-gegemon--novye-pravila-iadernoi-voiny-5c6a7c4e30a74d00ae3c2909