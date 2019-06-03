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Новости Украины и Новороссии 03 июня 2019

09:12. 3 июня 2019 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок | Русская весна

В ночь на понедельник, 3 июня, Запорожская атомная электростанция отключила блок № 5 от энергосистемы страны.

Отключение вызвано необходимостью проведения планового ремонта, уточнила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

В ведомстве отметили, что продолжительность ремонта составит 119 суток: он продлится до 27 сентября 2019 года.

Таким образом, сейчас на Запорожской АЭС отключены на ремонт 3 энергоблока из 6. С 7 марта простаивает блок № 4 (анонсирован ремонт до 15 июня), а с 13 марта — блок № 2 (ремонт до 20 августа). До этого в феврале 2019 года аварийно отключался энергоблок № 3.

В ремонте сегодня нуждаются практически все электростанции Украины, в том числе атомные. Так, 25 мая на плановый ремонт до 14 сентября 2019 года был отключен третий энергоблок Ровенской АЭС.

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На Западной Украине опасность Зеленского приравняли к уровню «Путин» (ФОТО, ВИДЕО)

На Западной Украине опасность Зеленского приравняли к уровню «Путин» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Неизвестные раскрасили центр города в Львовской области провокационными надписями против Зеленского.

На Западной Украине в курортном Трускавце, в самом центре города, неизвестные с помощью зеленой краски расписали стены надписями «зєля путин», а также «остановим русификацию вместе». 

Местные жители предполагают, что под этим подразумеваются действия нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды по отмене языкового закона.

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На Западной Украине опасность Зеленского приравняли к уровню «Путин» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
На Западной Украине опасность Зеленского приравняли к уровню «Путин» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кличко, Саакашвили и слова на вертел

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Румыны аннексируют Украину

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Как «пытают украинских героев» на Донбассе — журналистское расследование (ВИДЕО)

Как «пытают украинских героев» на Донбассе — журналистское расследование (ВИДЕО) | Русская весна

Известный киевский политолог Александр Семченко, после просмотра украинской телевизионной пропаганды, решил самостоятельно разобраться, что стоит за громкими заявлениями о том, что пленных военнослужащих ВСУ на Донбассе якобы пытают.

Правда оказалась крайне нелицеприятной для украинской стороны.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Румынско-украинская война 2022



Великая Румыния Strong!
Планы захватнической войны Румынии против Украины в декабре 2022 года.



По итогам показа идет разбирательство на уровне руководства СБУ, ГУР МОУ и военной прокуратуры.
Таким образом дешевый румынский треш был легитимизирован на самом высоком уровне, что конечно не отменяет румынских хотелок на тему Великой Румынии и присоединения Молдавии и Одесской области.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: важное, компиляция

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