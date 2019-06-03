Новости Украины и Новороссии 03 июня 2019

В ночь на понедельник, 3 июня, Запорожская атомная электростанция отключила блок № 5 от энергосистемы страны.

Отключение вызвано необходимостью проведения планового ремонта, уточнила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

В ведомстве отметили, что продолжительность ремонта составит 119 суток: он продлится до 27 сентября 2019 года.

Таким образом, сейчас на Запорожской АЭС отключены на ремонт 3 энергоблока из 6. С 7 марта простаивает блок № 4 (анонсирован ремонт до 15 июня), а с 13 марта — блок № 2 (ремонт до 20 августа). До этого в феврале 2019 года аварийно отключался энергоблок № 3.

В ремонте сегодня нуждаются практически все электростанции Украины, в том числе атомные. Так, 25 мая на плановый ремонт до 14 сентября 2019 года был отключен третий энергоблок Ровенской АЭС.

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