Ложь о причастности советских людей к преступлению в Катыни продолжает наносить ущерб России
14:45. 3 июня 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Преступление гитлеровцев в Катыни зафиксировано в текстах Нюрнбергского трибунала. Несмотря на этот факт, либеральные и прочие русофобы продолжают лживо утверждать о некоей вине Советского Союза.
Обстоятельный разбор лжи, фальсификаций и подтасовок недругов России предпринят в предлагаемой беседе с доктором исторических наук А.Ю. Плотниковым.
Обстоятельный разбор лжи, фальсификаций и подтасовок недругов России предпринят в предлагаемой беседе с доктором исторических наук А.Ю. Плотниковым.