Главная » История, Мировоззрение, Политика

Ложь о причастности советских людей к преступлению в Катыни продолжает наносить ущерб России

14:45. 3 июня 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:
Преступление гитлеровцев в Катыни зафиксировано в текстах Нюрнбергского трибунала. Несмотря на этот факт, либеральные и прочие русофобы продолжают лживо утверждать о некоей вине Советского Союза.

Обстоятельный разбор лжи, фальсификаций и подтасовок недругов России предпринят в предлагаемой беседе с доктором исторических наук А.Ю. Плотниковым.




Источник: https://ss69100.livejournal.com/4487796.html

Метки: здравый смысл, история, ложь, Россия, советский, фальсификация

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Катынь: поляков расстреливали немцы
...вину возложит на организаторов преступления – хрущёвское руководство....– рядом с могилами советских людей, павших от той ... доказать несостоятельность признания причастности советской стороны к гитлеровско-геббельсовской... есть, в большую ложь о Катыни, как ...
Полный список всех военных преступлений США
... подвиги советских солдат. Одним из самых страшных преступлений, несомненно... коммунизм (это была ложь). United Fruit обратилась... спецслужбами гватемальских военных, причастных к "жестоким и ...полицией и армией. Исчезновение людей, разгул "эскадронов смерти...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... офицера СС, причастного к ликвидации 15...том, что именно советские люди имели неизмеримо больше...преступления, преступления против человечности и преступления геноцида. Масштаб этого преступления...оправдываемый «благими намерениями». Ложь как основной метод ...
"Страна советов. Забытые вожди"
...полностью сфабриковано, хотя и ложь основывалась на реальном факте... Естественно, оправдать это преступление можно было, только обвинив...и проектировать дома для советских людей. Он выступал за ..., не подлежащим реабилитации. Причастность к массовым репрессиям и...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
...свидетельствуют о том, что преступление было хорошо спланированной акцией ... Кино, в котором ложь демонстративно заявлена как авторская...исследователь, только что уличивший советских людей в том, что ... персонал. У всех, причастных к приготовлению пищи, был...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... Что не удивительно, ведь ложь - это всегда оружие слабого... властей на территории советского союза преступлением, а стало быть...(заметьте только подозреваемых!) в причастности к терроризму. А ведь...все-таки у поколения советских людей были другие ориентиры в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)