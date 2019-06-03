Елена Прудникова о Катынской провокации
14:45. 3 июня 2019 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Книга “Катынь: ложь, ставшая историей”: https://www.labirint.ru/books/690369/
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Леночка. я вас тоже очень всех люблю, но то что Китай начал ядерную войну ДРСМ против России,
доказательств не нужно. Доказательств же нет, что Китай не начал ядерную войну.
А начал войну Китай против России или не начал, какое это имеет значение ?