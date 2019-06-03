Что происходит с вашими данными в сети. Артур Хачуян

Концептуал СМИ Что такое Big Data?

Каким образом большие данные преобразуются в информацию, которая обладает стоимостью. Как искусственный интеллект получает информацию с фотографий. Как Фейсбук и Гугл зарабатывают на больших данных, кто является их покупателем. Существует ли в сети анонимность. Что такое закон о забвении и можно ли удалить свою личную информацию из интернета. Как государство использует Big Data, как их потенциально можно использовать. Об этом и многом другом рассказывает в интервью программист, эксперт по большим данным Артур Хачуян. Ведущая – Христина Третьякова.



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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