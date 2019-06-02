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Ученые против нейтральности и аполитичности

11:14. 2 июня 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:


Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР и дело "Промпартии".
Ученые инициативно стремятся выступить общественными обвинителями, разоблачая вред нейтральности и аполитичности.

Протокол № 76/19
Экстренного Заседания Центрального Бюро ВАРНИТСО
от 27/Х-30 г.

Присутствовали: т.т. БАХ, СВЕРДЛОВ, ПОЗНЕР, ЗБАРСКИЙ, ОПАРИН, ЗАВАДОВСКИЙ Б. М., ШНЕЕРСОН, СЕПП, РОЗЕНОЕР.
Председатель — А. Н. БАХ Секретарь — Б. Б. Ульянская

Слушали: Сообщение о раскрытии контрреволюционной организации, действовавшей подпольно под названием «промышленной партии», и о передаче дела в Верховный Суд.

Постановили: 1. Развернутое социалистическое наступление, обострение классовой борьбы вызвало яростное сопротивление со стороны классовых врагов Советской Власти — международной буржуазии и кулачества и его агентов — верхушечной части буржуазной интеллигенции.

ВАРНИТСО ставит своей задачей решительную борьбу с классовыми врагами Советской Власти, с вредительством, правыми реакционными антисоветскими элементами, со всей решительностью разоблачая их враждебные действия в отношении социалистического строительства, ведя работу по классовому расслоению среди интеллигенции, всеми методами и способами разоблачая вред нейтральности и аполитичности, являющейся на настоящем историческом этапе объективным вредительством.
Центральное Бюро ВАРНИТСО считает необходимым выступить в качестве общественного обвинителя этих продавшихся международной буржуазии врагов рабочего класса с тем, чтобы не только заклеймить позором это величайшее предательство в период напряжения всех сил рабочего класса за выполнение пятилетки в четыре года, — но и, вместе с тем, показать всей честно работающей советской трудовой интеллигенции, что вместе с рабочим классом под руководством ВКП(б) идут широкие массы революционной интеллигенции, что ряды искренне преданных Октябрьской Революции пламенных энтузиастов строительства социализма все более и более будут расширяться и что только в условиях советской социалистической системы хозяйства открывается реальная возможность для широкой творческой работы научно-технической интеллигенции.

1. Обратиться в соответствующие органы с ходатайством о разрешении ВАРНИТСО выступить общественным обвинителем на предстоящем процессе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А. Бах

ГА РФ. Ф. 9474. On. 7.Д. 418. Л. 141. Машинописный подлинник, подписи — автографы. Рядом — машинописные расшифровки подписей «(А. Н. БАХ)», «(Б. Б. УЛЬЯНСКАЯ)».

http://istmat.info/node/61297 – цинк

* * *

30 октября 1930 г.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ тов. И. В. СТАЛИНУ

Уважаемый Иосиф Виссарионович!

На экстренном заседании Центрального Бюро ВАРНИТСО мы решили ходатайствовать о допущении ВАРНИТСО в качестве общественного обвинителя в предстоящем процессе в Верховном Суде по делу вредителей, так называемой «промышленной партии».
Представляю постановление на Ваше решение.
С товарищеским приветом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАРНИТСО А. Бах

ГА РФ. Ф. 9474. On. 7.Д.418. Л. 140

http://istmat.info/node/61298 – цинк



PS. На заглавном фото академик Бах вместе с академиками Иоффе и Тарле.
Биография Баха https://www.fbras.ru/about/institutyi-tsentra/institut-bioximii/istoriya-inbi-ran/a-n-bah

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5034948.html

Метки: 1930, бах, документы, наука, промпартия, репрессии, ссср, сталин, учёные

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