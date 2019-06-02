Сводки от ополчения Новороссии 02 июня 2019
- Вчера 23:40 Окончания войны на Донбассе пока не предвидится, — Шуфрич.
- Вчера 23:14 В ЛНР в память о погибших детях Донбасса запустили в небо воздушные шары.
- Вчера 22:58 ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранена мирная жительница.
- Вчера 22:36 Жители ДНР и России запустили в небо более 2000 фонариков в знак памяти о погибших детях Донбасса (ФОТО).
Окончания войны на Донбассе пока не предвидится, — Шуфрич
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что перспективы мирного завершения конфликта на Донбассе пока не предвидится, в частности из-за отношения президента Украины Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией.
«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Все», — сказал Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина».
«По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далекую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику (об отказе переговоров с РФ — ред.), свое отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», — отметил он.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
Сам Зеленский позже заявил, что хочет провести опрос, а не референдум. Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли переговоры с Россией, президент ответил отрицательно.
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В ЛНР в память о погибших детях Донбасса запустили в небо воздушные шары
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ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранена мирная жительница
Жительница поселка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
«Сегодня, 1 июня 2019 года, в районе 20.00 в результате обстрела со стороны позиций ВСУ пострадала жительница населенного пункта Донецкий Михайленко В.Г., 1955 года рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавшая с диагнозом «минно-взрывная травма и осколочное ранение правого предплечья» доставлена в больницу Кировска.
В Генпрокуратуре добавили, что обстоятельства происшествия уточняются.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители ДНР и России запустили в небо более 2000 фонариков в знак памяти о погибших детях Донбасса (ФОТО)
Акция «Ангелы» в память о погибших детях Донбасса в ходе военной агрессии со стороны украинских военных прошла сегодня в Донецке. Мероприятие состоялось на мосту в парке культуры и отдыха имени Щербакова.
В парке собрались несколько тысяч человек, в их числе: министры, депутаты и общественники. В Международный день защиты детей они выпустили в донецкое небо шары и горящие фонарики.
В свою очередь, как подчеркнула в беседе с журналистами исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева, акция «Ангелы» прошла сегодня в 13 регионах РФ.
Добавим, что такая акция в ДНР проходит уже третий год в Международный день защиты детей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su