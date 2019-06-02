Сводки от ополчения Новороссии 02 июня 2019

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что перспективы мирного завершения конфликта на Донбассе пока не предвидится, в частности из-за отношения президента Украины Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией.

«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Все», — сказал Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина».

«По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далекую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику (об отказе переговоров с РФ — ред.), свое отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», — отметил он.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.

Сам Зеленский позже заявил, что хочет провести опрос, а не референдум. Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли переговоры с Россией, президент ответил отрицательно.

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