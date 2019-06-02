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Провокации в Питере, наркоманы в заксобрании, БДСМ-школьники во Владивостоке | Goblin News 83

15:29. 2 июня 2019 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

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В этом выпуске:
– театральные провокации в Питере на 1 мая
– курящий депутат
– как много БДСМ в школах Владивостока?
– почему Стерлигов хочет убивать детей?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YHkhRGomTMk

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13315 11489
    Ирбис 2 июня 2019 в 16:15

    театральные провокации в Питере на 1 мая
    – курящий депутат-да треть петербуржцев регулярно курят эту дрянь, которую свободно продают азиаты у метро Сенной рынок!

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