Провокации в Питере, наркоманы в заксобрании, БДСМ-школьники во Владивостоке | Goblin News 83
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В этом выпуске:
– театральные провокации в Питере на 1 мая
– курящий депутат
– как много БДСМ в школах Владивостока?
– почему Стерлигов хочет убивать детей?
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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театральные провокации в Питере на 1 мая
– курящий депутат-да треть петербуржцев регулярно курят эту дрянь, которую свободно продают азиаты у метро Сенной рынок!