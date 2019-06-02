Процесс одомашнивания диких животных

Когда на заре времен человек еще только занялся одомашниванием, на пробегающих мимо диких зверюшках не было написано, годятся они в домашние животные или нет. Первых скотоводов окружала гигантская лаборатория, полная прекрасного материала. И человек начал одомашнивать всех подряд.

Нигде не было также никаких указаний, как использовать то или иное животное. Поэтому египтяне ходили на охоту не с собакой, а с кошкой. Кошка не знала, что она не охотничье животное, и послушно ловила уток и прочую птицу в тростниковых зарослях.

На древнеегипетской фреске можно увидеть на поводках жирафа, гепарда, страуса, льва, обезьянку на плечах ребенка и других животных

Кстати, именно в Древнем Египте с энтузиазмом одомашнивали, казалось бы, совсем неподходящих зверей. Гиену, например. Непонятно, зачем египтянам понадобилась гиена, но на древних фресках то с ней охотятся, то ее кормят — откармливают, чтобы вкуснее была. Хотя и охотничья «собака» из гиены не ахти, и шашлык из нее, говорят, противный.

Еще египтяне приручали мангуста для борьбы с мышами, но победила кошка.

Если есть домашние кошки, почему бы не быть домашним львам? Сохранившиеся тексты и барельефы свидетельствуют, что фараоны выгуливали львов на привязи. Еще были боевые львы, с ними ходили на войну. Сомнительно, что они сильно помогали воевать, скорее это был вопрос престижа.

Египтяне пытались сделать из льва охотничье животное, но ничего не вышло: способ охоты льва, когда львицы окружают добычу, не годится для человека. Совсем домашними львы не стали, хотя при дворах разных царей их держали довольно долго.

В Багдаде трон халифа Муктадира окружали львы на золотых цепях. Парфянское посольство подарило императору Китая несколько ручных львов. Но все же домашних кисок из львов не получилось.

Не меньше тысячи лет пытались приручить хауса — камышового кота, который живет в низовьях Нила, в Палестине, Дагестане, Иране, Индии, Средней Азии, Индокитае. В Египте вроде начало получаться — по крайней мере среди мумий кошек в священных захоронениях найдены и мумии хаусов. Но не вышло. Хаус и поныне дикое животное.

Степной кот каракал был кандидатом на роль охотничьего животного в азиатских степях — с каракалами охотились и даже сейчас очень-очень редко охотятся на зайцев, фазанов и газелей. Особенно популярна была эта охота в Персии.

С гепардами получилось лучше. Они действительно были домашними животными несколько тысяч лет. Пять тысяч лет назад с ними охотились шумеры. В XVI веке до н. э. ручной гепард был обычен в Египте, на фресках они в ошейниках и на поводках спокойно сопровождают хозяев.

Много столетий тому назад с гепардом охотились во многих странах Азии. Особенно грандиозной была охота с гепардами в Индии, где наибольшее распространение она получила в XVI и в начале XVII века.

А в XIII веке венецианский купец Марко Поло описывал ручных гепардов. На охоту их вели на поводках или… везли на крупе лошади, позади всадника. На голову зверя надевался колпачок, закрывавший глаза. Охотники окружали стадо антилоп и снимали колпачки.

Гепарды бросались на добычу и, схватив, крепко держали ее, пока не подоспеют охотники (зверей специально для этого тренировали). В Западной Европе переняли моду на гепардов. Французские и австрийские государи охотились с гепардами, тем же развлекались русские князья в XI—XII веках.

Еще один охотничий зверь — это фуро (фретка), или ручной хорек. С ним охотились на кроликов, использовали в доме как мышелова. Около трех тысяч лет назад приручили его в Северной Африке или Испании, о нем писали и историк Геродот, сочинитель комедий Аристофан (257—190 гг. до н. э.), римский историк Страбон.

На коровах, козах, овцах тоже остановились не сразу. Долгое время пытались приручить антилоп. В период Древнего Египта (начало III тысячелетия до н. э.) в домашнем хозяйстве откармливали белых антилоп и газелей. То, что получилось у египтян, потом не выходило ни у кого.

Невольно думаешь, что они не случайно считали богами чуть ли не всех зверей. Что-то такое египтяне знали про животных, что потом забылось с течением тысячелетий. Столько видов домашних животных не было ни в одной стране за всю историю человечества.

С разбегу пытались одомашнить даже крокодила, но решили, что достаточно его лишь слегка приручить, чтобы он был послушным храмовым животным.

А что происходит сегодня?

Процесс одомашнивания новых диких животных не прекращается ни на минуту, продолжается поиск новых видов, пригодных для содружества с человеком. Опыты по приручению антилоп начаты в Африке уже давно и идут с переменным успехом.

Казалось бы, какая разница — пасти стада коров или антилоп, доить козу или гну! Оказалось, не выходит. А в заповеднике Аскания Нова (Херсонская область, Украина) велись работы по одомашниванию антилоп канна и нильгау. Некоторые разрешали себя доить. А вот антилопы гну категорически противятся этому. И зебры, казалось бы, совсем лошади, но не одомашниваются, отстаивают свободу копытами и зубами!

В Новосибирске вывели породу одомашненных лисиц. Эти лисы не могут жить без общения с человеком и по своему характеру они больше похожи на собак, чем на обычных лисиц.

Была идея сделать домашними травоядных ламантинов и дюгоней. Эти неторопливые толстенькие зверюшки «пасутся» в прибрежных водах Атлантики и Индийского океана. Раз ты морская корова, так приручайся!

Источник: http://2planeta.ru/news/process_odomashnivanija_dikikh_zhivotnykh/2019-06-01-76272