О катастрофе в Шереметьево

Интересный и обстоятельный разбор майской катастрофы в Шереметьево с множеством деталей и фактажа.Кому лень смотреть, то все сводится к тому, что ошибка пилота при посадке (которая привела к "козлению") была вызвана недостаточными навыками управления самолетом в ручном режиме. С одной стороны есть вина пилота, но с другой – корни у этой ошибки системные, связанные с снижением навыков ручного пилотирования при повышении автоматизации процессов управления самолетом и недостатками в системе обучения пилотов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5035361.html