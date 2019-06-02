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О катастрофе в Шереметьево

14:18. 2 июня 2019 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:


Интересный и обстоятельный разбор майской катастрофы в Шереметьево с множеством деталей и фактажа.
Кому лень смотреть, то все сводится к тому, что ошибка пилота при посадке (которая привела к "козлению") была вызвана недостаточными навыками управления самолетом в ручном режиме. С одной стороны есть вина пилота, но с другой – корни у этой ошибки системные, связанные с снижением навыков ручного пилотирования при повышении автоматизации процессов управления самолетом и недостатками в системе обучения пилотов.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5035361.html

Метки: авиация, Видео, катастрофа, шереметьево

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1977 1762
    VorchunVV 2 июня 2019 в 17:45

    Не дослушал до конца.
    После того, как он начал сыпать матами, понял зачем автор надел маску. Наверняка для того, чтобы его не опознали и не рассчитались за оскорбления.

    Вопрос к администрации,- как этот ролик попал на этот ресурс если по количеству матов и оскорблений он переплюнул всех “забаненых” за несколько лет существования этого сайта?

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