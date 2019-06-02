Новости Украины и Новороссии 02 июня 2019
- 08:00 Порошенко могут отправить в СИЗО уже в июле.
- 07:30 Из жителей Донбасса за 2–3 года можно сделать отбитых бандеровцев, — украинская нацистка (ВИДЕО).
- 05:30 Тушите свет: запрет на поставки топлива Украине вступил в силу.
- 04:00 В ПЦУ угрожают отставкой Филарету.
- 03:30 На Украине запустили ракету длиной 170 см на высоту 3 км (ФОТО).
- 02:30 «Доктор Смерть»: В украинские детдома не будут принимать детей с 2020 года.
- 01:00 Украина требует от мира надавить на Россию для освобождения моряков ВМСУ.
- Вчера 21:56 Вова и невероятная история с Премьер-министром.
- Вчера 20:29 Россия готовит блокаду украинской ГТС, — в Киеве бьют тревогу.
Порошенко могут отправить в СИЗО уже в июле
С каждым днем бывшему президенту Украины становится все сложнее жить в государстве. Против него открыто уже четыре уголовных дела, но и это не предел. Охота на политика в самом разгаре.
Особую активность проявляет экс-замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. На своей странице в социальной сети он сообщил еще об одном возбуждении уголовного дела. На этот раз Порошенко обвиняют в захвате власти. Как сообщил Портнов, уже к началу июля олигарх может быть взят под стражу.
«Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия», — рассказал он.
В свою очередь, Петр Порошенко сделал хорошую мину при плохой игре. На съезде партии «Европейская солидарность» он заявил, что не боится расследований. Мол, он чист перед народом и страной.
«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — сказал олигарх.
Однако рисковать Порошенко, действительно, есть чем. Этим и объясняется его последние действия. Имеется информация, что олигарх уже готовится уехать в Великобританию. Он просто пытается не подавать виду, что Портнов является для него угрозой.
В конечном итоге бывший президент Украины может повторить злосчастную политическую судьбу Михаила Саакашвили. После того, как Порошенко покинет Незалежную, надзорные ведомства могут подтвердить, что он совершал преступления.
Не исключено, что под ударом окажутся и ближайшие друзья владельца бизнеса «Roshen». А это большинство министров и высокопоставленных политиков, стоявших у власти последние пять лет.
Интересно будет понаблюдать за ситуацией, если Петра Порошенко действительно отправят в следственный изолятор. Это событие, вероятно, будет сопровождаться массовым бегством высоких персон из Украины. Крысы побегут с корабля.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Из жителей Донбасса за 2–3 года можно сделать отбитых бандеровцев, — украинская нацистка (ВИДЕО)
Инструктор ВСУ, известная украинская нацистка Маруся Зверобой заявила, что превратить жителей ДНР и ЛНР в «отбитых бандеровцев» можно за несколько лет.
Для этого нужно лишь воспользоваться теми технологиями, которые уже были испытаны на Украине в последние годы, утверждает она.
«С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года», — считает Зверобой.
«У них там будут дома висеть портреты Степана Андреевича (Бандеры. — прим. РВ)», — подчеркнула украинская нацистка.
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Тушите свет: запрет на поставки топлива Украине вступил в силу
Сегодня, 1 июня, вступило в силу постановление правительства России о прекращении поставок топлива и угля на Украину. Российские углеводороды, наряду с газом, который Киев пытается позиционировать как «реверсный», до сих пор являлись неотъемлемой частью украинской энергетики.
Запрет касается прямогонного и товарного бензина, дизельного топлива, пропана, бутана, каменного и бурого угля, брикетов, окатышей и другого. Общая сумма попавшего под ограничения экспорта составляет 4,3 миллиарда долларов. Это 30% от объема торговли между странами в прошлом году.
Помимо нефти, под запрет попала некоторая продукция машиностроительного сектора и легкой промышленности на сумму 250 миллионов долларов.
Отметим, в апреле этого года Киев ввел санкции против России, запретив ввоз стеклянной тары, проводников для электрического тока напряжением более тысячи вольт, пружин для грузовых вагонов и других комплектующих. Сумма ущерба оценивается как незначительная.
При этом дизельное топливо и СУГ (сжиженный углеводородный газ) являлись основной статьей российского экспорта на Украину. Доля дизтоплива из РФ на украинском рынке составляла 60%, СУГ — 40%. В общей сложности на нефтепродукты пришлось 43,5% всего экспорта на Украину в 2018 году.
В то же время доля «Укртатнафты» на украинском рынке за аналогичный период составила всего 12%.
В компании уже заявили, что запрет поставок нефтепродуктов из России может спровоцировать коллапс не только в энергетическом секторе, но и в экономике страны.
Однако некоторые эксперты выразили уверенность, что запрет на поставку углеводородов является «последним предупреждением» киевской власти, поскольку у некоторых украинских компаний пока еще останется возможность покупать углеводороды по специальным разрешениям.
Решения о поставках в исключительном порядке будет выдавать Минэкономразвития, а сложность процедуры получения одобрения, вероятно, будет напрямую зависеть от действий украинских властей и геополитической обстановки.
Как сообщалось ранее, МЭР уже отправил правительству предложения с перечнем украинских компаний, потенциально пригодных для сотрудничества.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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В ПЦУ угрожают отставкой Филарету
«Митрополит» Антоний Махота напомнил «почетному патриарху» Филарету Денисенко, что его могут отправить на покой.
Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.
«Иерарх» ПЦУ Антоний Махота, комментируя конфликтную ситуацию вокруг запрещения в «священнослужении» Александра Трофимлюка, напомнил Филарету, что из-за своих неканонических действий он может потерять должность.
Об этом Махота написал на своей странице в соцсети.
«Устав нашей Церкви определяет не только права, а еще и обязанности епархиальных архиереев. Епархиальный архиерей, канонически избранный и поставленный в своей епархии, пожизненно находится в ней, кроме случаев, если он:
— подаст в отставку и его отставку примет Священный Архиерейский Собор,
— его кафедру будет объявлено овдовевшей,
— квалифицированным большинством из трех четвертей всех членов Священного Архиерейского Собора, в связи с компетентно подтвержденной невозможностью выполнения архиереем обязанностей вследствие физического или психического заболевания или старости».
Причину конфликта, возникшего между Филаретом и Епифанием, Махота видит в том, что «отход старой системы управления и новые или давно забытые соборноправные традиции столкнулись как два магнитных полюса».
«„Не вливают также вина нового в мехи ветхие, а то прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают” (Мф. 9, 17). Потому и приходится сейчас наблюдать „прорывание старых мехов”», — написал «иерарх» ПЦУ, назвав указ Филарета о запрете А. Трофимлюка в «священнослужении» «сомнительным, канонически безграмотным, выданным на бланке несуществующей с точки зрения церковных канонов организации».
Напомним, 29 мая Филарет и Епифаний опубликовали два Указа, в которых обвинили друг друга в несоблюдении церковных канонов, после чего «почетный патриарх» заявил, что «предстоятель» подает плохой пример «архиереям» ПЦУ.
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На Украине запустили ракету длиной 170 см на высоту 3 км (ФОТО)
Студенты и преподаватели Днепровского национального университета им. Олеся Гончара спроектировали ракету-носитель, успешно запустили ее и вывели два спутника. Об этом накануне сообщило министерство образования Украины.
Отмечается, что студенты ДНУ запустили твердотопливную ракету на полигоне Павлоградского механического завода.
Всего команда подготовила две ракеты. Размер каждой из них около 170 сантиметров, а вес — 7 килограмм. Грузоподъемность CanSat-носителя одной из ракет составляла около 700 грамм, другой — до 300 грамм. Однако во время подготовки к запуску бортовой контроллер ракеты с большей нагрузкой вывел ошибку, и ее запуск решили отложить.
Запущенная ракета поднялась на три километра и смогла выпустить два университетских исследовательских аппарата-спутника. Они позволили измерить атмосферное давление и температуру на заданной высоте, снять пробы воздуха, а также снять фото и видео.
Вместе с командой ДНУ над проектом два года работали специалисты ОО Ноосфера и Национального центра аэрокосмического образования молодежи Украины.
Отметим, что это весьма выдающееся достижение для нации, которая в годы Советского Союза принимала активное участие в освоении космоса.
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«Доктор Смерть»: В украинские детдома не будут принимать детей с 2020 года
В детские дома на Украине не будут принимать новых постояльцев с 2020 года, в исключительных случаях дети будут жить в патронатной или приемной семье, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.
Вместо детдомов будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, поэтому правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.
«На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только восемь процентов имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка», — написала Супрун.
По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. А потом их планируется трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи — этот процесс будет длиться до 2023 года. Количество мест в таких центрах будет создано в соответствии с потребностями общества.
Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису — временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям-инвалидам будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.
«Паллиативная помощь и реабилитация вошли в „зеленый список” — гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные», — сообщила и. о. министра.
В то же время она отметила, что это не означает, что дети из детских домов останутся без жилья.
«Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным», — написала Супрун.
Она добавила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной (временной) семьи.
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Украина требует от мира надавить на Россию для освобождения моряков ВМСУ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна обратилась к странам-партнерам с требованием давить на Российскую Федерацию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна освободить арестованных украинских моряков и вернуть суда, задержанные в Керченском проливе.
Об этом дипломат сообщил в Twitter.
«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации», — говорится в сообщении.
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Вова и невероятная история с Премьер-министром
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Россия готовит блокаду украинской ГТС, — в Киеве бьют тревогу
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС, поэтому очевидно, что она планирует блокаду украинской ГТС.
Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда (на совещание СНБО, — прим. ред.), я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно — не украинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб.», — написал Луценко.
По мнению генпрокурора, в таких условиях необходимо срочно отменить «решение Кабмина об изъятии 90 (!)% доходов Нафтогаза».
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