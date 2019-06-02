Новости Украины и Новороссии 02 июня 2019

С каждым днем бывшему президенту Украины становится все сложнее жить в государстве. Против него открыто уже четыре уголовных дела, но и это не предел. Охота на политика в самом разгаре.

Особую активность проявляет экс-замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. На своей странице в социальной сети он сообщил еще об одном возбуждении уголовного дела. На этот раз Порошенко обвиняют в захвате власти. Как сообщил Портнов, уже к началу июля олигарх может быть взят под стражу.

«Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия», — рассказал он.

В свою очередь, Петр Порошенко сделал хорошую мину при плохой игре. На съезде партии «Европейская солидарность» он заявил, что не боится расследований. Мол, он чист перед народом и страной.

«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — сказал олигарх.

Однако рисковать Порошенко, действительно, есть чем. Этим и объясняется его последние действия. Имеется информация, что олигарх уже готовится уехать в Великобританию. Он просто пытается не подавать виду, что Портнов является для него угрозой.

В конечном итоге бывший президент Украины может повторить злосчастную политическую судьбу Михаила Саакашвили. После того, как Порошенко покинет Незалежную, надзорные ведомства могут подтвердить, что он совершал преступления.

Не исключено, что под ударом окажутся и ближайшие друзья владельца бизнеса «Roshen». А это большинство министров и высокопоставленных политиков, стоявших у власти последние пять лет.

Интересно будет понаблюдать за ситуацией, если Петра Порошенко действительно отправят в следственный изолятор. Это событие, вероятно, будет сопровождаться массовым бегством высоких персон из Украины. Крысы побегут с корабля.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»