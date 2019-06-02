Нелепая орфографическая ошибка в оригинале важного документа МИДа СССР? – Верится с трудом



Причём данная ошибка допущена в несекретной части договора, т.е. нельзя сказать, что профессиональную машинистку МИДа заменил работник спецслужбы!!!



Ещё одна деталь: по утверждению директора фонда „Историческая память” Александра Дюкова текст договора был опубликован в 90-х. Но… без сканов!



Возникает вопрос: ждали два десятилетия, чтобы бумага естественным образом состарилась и пожелтела??!

Причём данная ошибка допущеначасти договора, т.е. нельзя сказать, что профессиональную машинистку МИДа заменил работник спецслужбы!!! Ещё одна деталь: по утверждению директора фонда „Историческая память” Александра Дюкова текст договора был опубликован в 90-х. Но… без сканов!

Тут „Русская весна” сообщает о рассекречивании сканов договора о ненападении и т.н. секретных протоколов к переговорам Молотова с Риббентропом от 23 августа 1939 года.Но вот одна немыслимая для дипломатов орфографическая ошибка ставит под сомнение подлинность выставленных на всеобщее обозрение сканов.В Советском Союзе вообщевнимание уделялось правильности употребления русского языка. Качество редактуры книг, подготовки дикторов было. А уж наш МИД вряд ли мог использовать словосочетание „оба стороны” или его форму „обоих сторон”.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4486304.html