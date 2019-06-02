Нелепая орфографическая ошибка в оригинале важного документа МИДа СССР? – Верится с трудом
14:48. 2 июня 2019 Просмотров - 294 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Тут „Русская весна” сообщает о рассекречивании сканов договора о ненападении и т.н. секретных протоколов к переговорам Молотова с Риббентропом от 23 августа 1939 года.
Но вот одна немыслимая для дипломатов орфографическая ошибка ставит под сомнение подлинность выставленных на всеобщее обозрение сканов.
В Советском Союзе вообще огромное внимание уделялось правильности употребления русского языка. Качество редактуры книг, подготовки дикторов было высочайшим. А уж наш МИД вряд ли мог использовать словосочетание „оба стороны” или его форму „обоих сторон”. Это из категории немыслимого.
Причём данная ошибка допущена в несекретной части договора, т.е. нельзя сказать, что профессиональную машинистку МИДа заменил работник спецслужбы!!!
Ещё одна деталь: по утверждению директора фонда „Историческая память” Александра Дюкова текст договора был опубликован в 90-х. Но… без сканов!
Возникает вопрос: ждали два десятилетия, чтобы бумага естественным образом состарилась и пожелтела??!
Уже давно доказали, что это фальшивка! Бумага, чернила, ошибки в тексте, а главное человек который якобы регистрировал этот документ, занял этот пост, только на следующий год, а во время подписания находился в Средней Азии! Прошли годы, многие про это забыли и опять фальшивку пытаются выдать за подлинник.
При Хорбатом-Яковлеве был отдел изготовления этих документов. штопали много лет. теперь “рассекречивают”.
Не только при Хорбатом. Виктор Илюхин рассказывал, что в 90-е, при Ельцине, изготовление фальшивок шло ударными темпами. Работы было много, столько “архивных документов” нужно было изготовить!
Поделки горбатого всплыли.