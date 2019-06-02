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Нелепая орфографическая ошибка в оригинале важного документа МИДа СССР? – Верится с трудом

14:48. 2 июня 2019 Просмотров - 294 4 коммент. Опубликовал:

Тут „Русская весна” сообщает о рассекречивании сканов договора о ненападении и т.н. секретных протоколов к переговорам Молотова с Риббентропом от 23 августа 1939 года.

Но вот одна немыслимая для дипломатов орфографическая ошибка ставит под сомнение подлинность выставленных на всеобщее обозрение сканов.

В Советском Союзе вообще огромное внимание уделялось правильности употребления русского языка. Качество редактуры книг, подготовки дикторов было высочайшим. А уж наш МИД вряд ли мог использовать словосочетание „оба стороны” или его форму „обоих сторон”. Это из категории немыслимого.

Причём данная ошибка допущена в несекретной части договора, т.е. нельзя сказать, что профессиональную машинистку МИДа заменил работник спецслужбы!!!

Ещё одна деталь: по утверждению директора фонда „Историческая память” Александра Дюкова текст договора был опубликован в 90-х. Но… без сканов!

Возникает вопрос: ждали два десятилетия, чтобы бумага естественным образом состарилась и пожелтела??!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4486304.html

Метки: история, русский, советский, ссср, язык

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 13315 11489
    Ирбис 2 июня 2019 в 15:35

    Уже давно доказали, что это фальшивка! Бумага, чернила, ошибки в тексте, а главное человек который якобы регистрировал этот документ, занял этот пост, только на следующий год, а во время подписания находился в Средней Азии! Прошли годы, многие про это забыли и опять фальшивку пытаются выдать за подлинник.

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    5
  • 22610 14997
    Ликвидатор 2 июня 2019 в 15:41

    При Хорбатом-Яковлеве был отдел изготовления этих документов. штопали много лет. теперь “рассекречивают”.

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    5
    • 2595 2231
      Лариса ПетроваЛиквидатор 2 июня 2019 в 17:22

      Не только при Хорбатом. Виктор Илюхин рассказывал, что в 90-е, при Ельцине, изготовление фальшивок шло ударными темпами. Работы было много, столько “архивных документов” нужно было изготовить!

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      1
  • 6211 3357
    XAPOH 2 июня 2019 в 16:23

    Поделки горбатого всплыли.

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