Главная » Видео, Славянский Язык

Международный день русского языка. Юлона Стоянова и Анатолий Иванович Доронин

08:27. 2 июня 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Международный день русского языка

Юлона Стоянова и Анатолий Иванович Доронин

6-7-8 июня 2019 года в 12 МСК в Музее славянской культуры им К. Васильева пройдет день русского языка.

Приглашаем всех желающих!

Адрес музея г Москва, улица Череповецкая 3 Б.

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VWzFNCAn7o0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Великая миссия. К вопросу о роли русского языка в современном мире
...празднуется День русского языка на государственном уровне в день ...Русский язык как мировой; Русский язык в дальнем зарубежье и др). Есть Международная ассоциация преподавателей русского языка...актуальном на сегодняшний день, способствующем консолидации...
Мурат Зязиков: русский язык любит и почитает интеллектуальная элита всех стран
... о значении русского языка в мире на современном этапе Накануне Международного Дня русского языка мы... непосредственно работает и преподает Великий русский языкязык Пушкина, день рождения которого 6 июня...
День русского языка 2015
... русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного ...мировой цивилизации постановляю: установить День русского языка и отмечать его ежегодно,...а многие ли слышали про День русского языка? Вот уже несколько лет......
Русский язык: проблемы международного масштаба
...хотя бы один день в году посвящал раздумьям о русском языке и его...статистикой разговорных языков. Но по данным Киевского международного института социологии, русский язык на Украине...Востоке великий и могучий каждый день употребляет половина населения, на Юго...
Михаил Задорнов: «Тайны русского языка»
... менее интересны, чем международный валютный фонд. Раскопки международные банки под залог не... этой машины. Европа на сегодняшний день — это ум. Восток — разум! Одно... России таится в истоках русской истории и русского языка! Найдено здесь. Источник http...
Отстоять русский язык и кириллицу – отстоять Русский мир
...многие специалисты по знаковым системам международного уровня. В кириллице каждому ...у прагматичного Востока, в русском языке на сегодняшний день практически отпала. Да, может... национальной картины мира через русский язык на сегодняшний день нет. Ц.: Сегодня...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)