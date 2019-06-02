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Как заработать миллионы: картофельная ботва плюс вода

08:28. 2 июня 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Есть такое средство – «Бингсти». Это, по сути, «волшебный раствор». Если верить его производителям, то он очищает сточные воды от яиц гельминтов. И приносит своим производителям сотни миллионов рублей прибыли. При том, что состав этого «зелья» прост: сок картофельной ботвы и вода. Потом этот «эликсир» надо вылить в сточные воды, и они станут чисты от яиц глистов. При этом всем российским коммунальным предприятиям по очистке стоков рекомендовано использовать в работе препарат «Бингсти» созданный одной из частных компаний Ростова-на-Дону.

Раскопал эту мутную историю журналист «КП» Владимир Ворсобин. Да, тот самый, который, то ли помогает, то ли мешает вашему покорному слуге выступать в эфире радио «Комсомольская правда».

Источник: Комсомольская правда

Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин обнаружил, что уже много лет водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках. Но такую борьбу академики признали лженаукой. На что спускают народные рубли? Часть 1 [видео]

Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию! // Фото: Владимир ВОРСОБИН

ГЕНИАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО?

— Получается, вы, господа, мошенники, — вдруг сказал я…

Фраза вырвалась сама собой и нахально повисла в воздухе.

Ученые одновременно открыли рты, но не издали ни звука.

Эксперт и бизнесмен Александр Пригодин стал пунцовым, профессор Серпокрылов ошарашенно качал головой. И лишь коммерческий директор фирмы «Пуролайт-Трейд» Грибова чуть заметно усмехнулась.

Все. Отступать некуда. Теперь остается лишь резать начистоту.

И понеслось…

— Давайте честно, вы мошенники, — сурово повторил я. — Или комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой только что совершила самоубийство. Академики уничтожили свою репутацию, безосновательно обвинив вас. Но если академики правы, тогда поздравляю — это афера века.

Я наговорил бы кучу добрых слов. Что искренне восхищен. Масштабом, наглостью, талантом. Что, хотя русские давно умеют обворовывать друг друга творчески, на этот раз вышло вообще гениально…

Но история была запутанна, и передо мной могли оказаться честные люди…

— Хорошо, мы готовы на эксперимент! — наконец-то обиделся Пригодин (я этого давно ждал). — In vitro так in vitro! (с латыни — «в стекле», то есть — эксперимент в пробирке. — В. В.)

Профессор Серпокрылов несогласно покачал головой.

— Давайте испытаем препарат! — с каким-то отчаянием крикнул Пригодин. — Что ж. Ладно! Просто вы не представляете, чем это закончится!

— Чем?

— Академики ничтоже сумняшеся залезают к нам в карман, так?

 

— Они считают, что вы умыкнули миллиарды, — кивнул я.

— Хорошо! — нервничал он. — У меня вопрос: они знают, что будет дальше?!

— Ну что? — любовался я Пригодиным.

Он даже внешне был похож на моего старого «приятеля» — питерского изобретателя Виктора Петрика, долго таскавшего меня по судам. Тот с помощью уважаемого политика Бориса Грызлова точно так же пытался освоить 70 миллиардов казенных денег. Это бюджетное баловство случилось в уже далеком 2010-м, когда в рамках госпрограммы «Чистая вода» Петрик со своим «чудо-нанофильтром» (чистящим вроде бы все — от кока-колы до радиоактивных отходов), чуть не сорвал джек-пот. Он вместе с Грызловым (соавтором изобретения) уже подобрался к правительственному решению, по которому их наноизделие будет вмонтировано в каждый дом.

Но комиссия по лженауке фильтры Грызлова — Петрика проверила и назвала опасным шарлатанством. Грызлов проклял академиков («мракобесы»), Петрик — меня (за то, что я описал прохиндиаду, Петрик начал говорить о дуэли).

Но затеянный прессой и учеными шум все-таки сорвал наномечты и — что большая редкость — сорвал разграбление бюджета…

И вот — новая водяная история.

Глава фирмы «Пуролайт-Трейд» Александр Пригодин и его коммерческий директор Ольга Грибова были поражены скепсисом журналиста. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Глава фирмы «Пуролайт-Трейд» Александр Пригодин и его коммерческий директор Ольга Грибова были поражены скепсисом журналиста. // Фото: ВЛАДИМИР ВОРСОБИН

МЯТЕЖ ВОДОКАНАЛОВ

А началось все с коллективного письма директоров мятежных российских водоканалов (НовокузнецкБарнаул, Мыски, КалтанПрокопьевск, Осинники, Междуреченск) в адрес комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Коммунальщики предложили ученым разгадать загадку. Уже много лет федеральная власть заставляет региональные водоканалы ежемесячно платить по 300 — 600 тысяч рублей неведомо за что. За странный эликсир под названием «Бингсти», который надо капать… в канализацию.

Дескать, мы, нищие, предбанкротные водоканалы, не возражаем: 10 лет кАпали, и будем кАпать, коль Москве это надо. Более того, мы, как и сотни водоканалов России, повинуясь Санитарным правилам и нормам (далее СанПиН), диктующих применение эликсира, за десять лет уже потратили на него по 50 миллионов рублей КАЖДЫЙ.

У производителя препарата — монополия. Он — единственный в стране. Поэтому стоимость на него только растет. И миллиарды рублей капают из кошельков граждан, так как расходы на эликсир включены в коммунальные тарифы для населения…

Мол, мы знаем: «Бингсти» служит для дезинвазии сточных вод (уничтожения яиц паразитов). Но просто любопытно, пишут коммунальщики, как это работает? Ведь один литр препарата расходуется на 6 тысяч кубометров сточных вод, и хотя в такой концентрации и цианистый калий безвреден, производитель утверждает, что уничтожается 99 процентов паразитов… Притом что яйца аскариды человеческой (глистов, простите. — В. В.) прекрасно живут даже в формалине.

Кроме того (цитирую письмо), «заявленные свойства препарата у нас нет возможности проверить, поскольку жизнеспособных яиц паразитов в сточной воде нет ни на поступлении (т. е. до применения эликсира. — В. В.), ни на сбросе (после)».

«Прошу вас помочь нам понять, действительно ли данный препарат эффективен для дезинвазии сточных вод или это лженаука», — попросили ученых коммунальщики.

Комиссия Академии наук созвала биологов, паразитологов и принялась изучать чудо-эликсир. И, судя по тексту заключения, не то что удивилась. Уверен, в академии писали его, превозмогая хохот…

«Бингсти» оказался… дистиллированной водой. В которой (если верить очень туманному описанию производителя) растворена проросшая ботва картофеля из расчета 2 грамма проростков картофеля на 6000 тонн (!!!) сточных вод.

«Получается 0,1 мг сока проростков картофеля на кубометр (тонну). То есть сока 150 — 200 граммов проростков картофеля достаточно для обеззараживания всего суточного объема сточных вод такого города, как Петербург, 35 граммов - Казани, 8 граммов — Новокузнецка или Череповца?» — изгалялись ученые.

В общем, «Бингсти» легко опровергал биологию, паразитологию и даже современную медицину (последняя кое-как объясняет действие гомеопатии на человека через самовнушение, но «бронированные» яйца паразитов в пяти защитных оболочках, говорят, не очень впечатлительны).

Далее комиссия подсчитала, сколько зарабатывают авторы «Бингсти».

Картофельная ботва, бесхитростно растворенная в воде, обходилась российским гражданам в два раза дороже золота. Затея гениальная. Рентабельность рекордная — себестоимость эликсира почти нулевая (вода и обыкновенный картофель), а как хорошо за это платят…

«Стоимость дезинвазии сточных вод, — указано в заключении, — будет обходиться производителю в 14 миллиардов (рублей) в год. Осадка — ещё 30 миллиардов, и примерно 20 миллиардов на обработку навоза и навозных стоков… С учетом того, что регулярной дезинвазии предполагается подвергать детские площадки, территории выгула домашних животных, дошкольных и образовательных учреждений, почву и даже снег… суммарные затраты на подобную «профилактику паразитарных заболеваний» сопоставимы с государственными бюджетными расходами на всю систему здравоохранения в целом».

В итоге комиссия РАН по борьбе с лженаукой делает вывод: за 10 лет в канализацию утекли миллиарды рублей российских граждан, а скоро могут утечь чуть ли не сотни миллиардов.

И появляются четыре простых вопроса.

1. Откуда взялся «Бингсти»?

2. Кто его проверял?

3. Почему десять лет водоканалы безропотно покупали препарат?

4 (и главная загадка). Благодаря чему (или кому?) раствор картофельной ботвы стоимостью 4500 рублей за литр взобрался на государственную вершину — российские СанПиН?

Вот так в Ростове-на-Дону паковали «волшебный эликсир» «Бингсти», свойства которого по-разному удивили чиновников и экспертов. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вот так в Ростове-на-Дону паковали «волшебный эликсир» «Бингсти», свойства которого по-разному удивили чиновников и экспертов. // Фото: ВЛАДИМИР ВОРСОБИН

ВСЕСИЛЬНАЯ БОТВА

Но у комиссии по борьбе с лженаукой было одно слабое место.

Ученые не снизошли до опыта. Снова цитирую их заключение:

«Эксперты комиссии столкнулись с категорическим нежеланием специалистов в области паразитологии участвовать в подобном исследовании. По их мнению, подобное исследование антинаучно и бессмысленно, уважающему себя ученому «стыдно подобными вещами заниматься» (дословно). Развести миллиграмм водного раствора проростков картофеля в 20 литрах воды и ожидать негативного воздействия на яйца паразитов глупо. Результат очевиден, подобные «открытия» экспериментальному опровержению не подлежат. Но в случае острой необходимости комиссия готова оказать содействие в организации подобного эксперимента, несмотря на всю его бессмысленность и бесполезность».

То есть ученый снобизм чистой воды. Капнули бы в пробирке раствором на мерзкое животное — и готово дело для прокуратуры, Счетной палаты, Минздраваи суда… Странно.

Решив ничего не брать на веру, я вылетел в Ростов-на-Дону.

У «Бингсти» была ещё и географическая аномалия.

Все, что касалось эликсира, накрепко связано с Ростовом.

Там его изобрели. Там же находится завод монополиста-производителя «Пуролайт-Трейд». Там же гнездились таинственные почитатели эликсира, которые оказались удивительно всемогущи.

Как только какой-то из российских водоканалов лез в бутылку и с криком «вы там, наверху, с ума сошли?!» отказывался от закупки «Бингсти», в прокуратуру шло письмо от некоей организации «Здоровье нации и эколого-паразитологическая безопасность», начинающееся так:

«Президент России в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что на экологическую безопасность страны нельзя жалеть ни средств, ни сил…»

Руководит «Здоровьем нации» генерал-майор в отставке Виктор Сечиных (в 90-х годах замкомандующего Уральским округом Внутренних войск по работе с личным составом). Бравый, судя по фото на сайте, генерал, осыпанный орденами, на мой звонок реагирует нервно.

Мол, не знаю никакого «Бингсти»!

Что вам нужно?! Кто вы?! При чем тут я?!

О письмах тоже ничего не ведает, хотя там стоит его подпись.

Нормальный анти-паразитический генерал, который вроде бы не ведает, что именно его «Здоровье нации» тащило непокорные водоканалы в суд.

Тащило, когда те упорствовали (например, коммунальщики Улан-Удэ и Иркутска) и продолжали экономить, то есть не капали чудо-эликсир, а уничтожали паразитов по старинке с помощью вполне сносной советской технологии — «иловыми картами» (там паразиты сначала подсушиваются и умирают по всем законам биологии — в специальных отстойниках в течение трех лет, выжигаемые солнечной радиацией и морозами).

Там, в суде, прокуроры добивали смутьянов санитарной конституцией России — СанПиН, которые словно специально были изменены в 2014 году. Там появился загадочный пункт — 16.7.4. «Дезинвазия осадков сточных вод», над которым до сих пор ломают головы ученые.

— Впечатление, что СанПиН написали специально для «Бингсти», в любом случае это, мягко говоря, очень подозрительно, — говорила мне в Москве доктор биологических наук, завкафедрой микробиологии Академии имени СкрябинаТатьяна Грязнева.

В одном из провинциальных городов (я пообещал засекретить этого очень уважаемого в российском ЖКХ специалиста) мне объяснили, что подпись под этим пунктом в СанПиН, поставленная в 2014 году главным санитарным врачом России Анной Поповой, даже не золотая. Брильянтовая.

— Пункт 16.7.4 диктует (несмотря на официальный ответ Роспотребнадзора«Комсомолке», что этот пункт лишь рекомендует, но суды считают его законом. — В. В.) несколько методов, — рассказал он. — В документе нет давно построенных иловых карт, где паразитов находят в 0,01 процента случаев. Там прописаны методы или финансово невозможные для провинциальных городов, как гигантские метантеки, неведомые даже специалистам биобарабаны, или заграничный препарат тиазон. А это сотни миллионов рублей. Или последний пункт в списке — «экономный «Бингсти» «всего-то» за 5 — 6 миллионов в год.

Ну то есть отличная замануха для водоканалов — вы делайте вид, что боретесь с паразитами, отстегивайте по полмиллиона в месяц, и не будет ни прокуратуры, ни судов.

— Это мошенничество, которому я на своем водоканале сопротивляюсь изо всех сил, — вздыхает специалист. — Почему мы должны вносить эту жуть в тарифы для населения?! Из Москвы периодически приезжают разные прохиндеи с подобными чудо-эликсирами. У них в Москве хорошая крыша, но мы от них успешно отбивались. Но чтобы кто-то проник в СанПиН?!

— А если эликсир все-таки работает? — спросил осторожно я. — Как бы очередного Джордано Бруно сгоряча не сжечь…

— Вы это серьезно?! — внимательно посмотрел на меня коммунальщик.

Пожимаю плечами. Мне предстояла встреча с создателями «Бингсти», и я уже ждал чего угодно.

К тому времени я обзвонил чуть ли не всех главных паразитологов страны в поисках человека, который лично испытывал препарат. Я ходил по институтам, лабораториям в поисках хотя бы одного сохранившегося результата эксперимента…

Передо мной открывался во всей своей душевной простоте и наивности ученый мир России, полный шулеров, прохиндеев и святых людей.

Источник: Комсомольская правда

Миллиарды рублей собирают с граждан и… спускают в канализацию! Часть 2

Спецкор «Комсомолки» обнаружил, что водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках [видео]

На очистительных сооружениях водоканалов паразитов находят и после «Бингсти». // Фото: Владимир ВОРСОБИН

Суммы гигантские. Но академики признали такую борьбу лженаукой. Так на что спускают народные рубли?

БИНГО + ГАНГСТИ = «БИНГСТИ»?

В предыдущей части неосторожно затеянного журналистского расследования я выехал в Ростов-на-Дону - чтобы понять, права ли Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой, обвинившая структуры Рос­потребнадзора в содействии большой афере.

По заключению академиков, препарат «Бингсти», разработанный ростовскими паразитологами и включенный в главный санитарный документ страны — СанПиН, на самом деле… дистиллированная вода с ничтожной примесью ботвы картофеля. Причем с такой ничтожной — что цианистый калий в такой дозировке был бы безвреден. По мнению академической комиссии, это было бы вполне рядовым (хотя и нахальным) мошенничеством, если бы «эликсир» не был включен в тарифы водоканалов для населения СОТЕН российских городов. И если бы его не принуждали закупать на государственном уровне, с помощью прокуроров и судов, от чего в канализацию (в прямо смысле слова) за десять лет бессмысленно слили миллиарды рублей…

На ученых блогах история «Бингсти» рассказывается как анекдот.

«Есть в районе Люберец замечательный институт имени Лорха. Там посмотрели «Бингсти». Ухохотались! — пишут на одном из них. — Интересные расчеты. Авторы эликсира считают, что его ДВ (действующее вещество) — картофельный соланин, в препарате его 0,003 мг на литр. Сотрудники института подсчитали, что в 2 раза больше солонина поступает в канализацию от каждого жителя! (при чистке картофеля его сок туда смывается). То есть съел в обед порцию пюре — невольно обеспечил дезинвазию (очистил от паразитов) 40 000 кубометров сточных вод.

Но важно было разобраться, не ошиблась ли Комиссия РАН. Вдруг мы имеем дело с эпохальным открытием, опровергающим закостенелую биологию?..

И, перед тем как встретиться с создателями «Бингсти», я попытался найти документальные основания для включения эликсира в санитарные нормативы страны.

И я отправился в путешествие по институтам, лабораториям в поисках живого ученого, который лично испытывал этот препарат.

ИН ВИТРО ВЕРИТАС

Сначала решил — недоразумение. Мне просто чертовски не везло! Я обзванивал институты, указанные в ответе Роспотребнадзора «Комсомольской правде» и получал один и тот же ответ: «А что такое «Бингсти»?!»

И лишь в Тюменском институте инфекционной патологии вспомнили — дескать, да, делали анализ, но не на эффективность препарата.

Скоро я получил ещё несколько подтверждений от институтов — дескать, да, давным-давно анализировали «Бингсти», но не ин витро. То есть никто не капал в пробирке на паразита эликсиром.

Все сохранившиеся документы были о чем угодно, только не об его эффективности. А в тех редких случаях, когда действие препарата все-таки исследовалось, документы чудесно исчезали.

 

Например, в Институте паразитологии им. Марциновского, проводившем исследование эффективности препарата, они не сохранились.

Они не сохранились и в Институте паразитологии Ростова-на-Дону. В Институте экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина они нашлись, но там тестировалась экологическая безвредность препарата, и вода с картофелем оказалась абсолютно безопасна.

Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев действие «эликсира» описал просто: «Не работает!» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев действие «эликсира» описал просто: «Не работает!» // Фото: ВЛАДИМИР ВОРСОБИН

Скоро возникло подозрение, будто кто-то собирал нужные документы, старательно избегая решающего опыта (пробирка, паразит и гомеопатический раствор картофельной ботвы).

И через неделю блужданий по академическим коридорам меня разбирал хохот. Российская наука своим простодушием напоминала анекдот о поручике Ржевском, севшим за карточный стол с джентльменами. Те верили на слово. а потому поручику «карта и пошла»!

Возьмем, к примеру, кандидатскую работу некоего Серегина (он, конечно, тоже оказался из Ростова), чья тема — вот удача! — именно эффективность «Бингсти». Казалось, вот шанс узнать правду. Тем более работа успешно защищена в святая святых российской паразитологии — Академии имени Скрябина, при участии уважаемых ученых авторитетов — академика РАН Юрия Рахманина и директора Института паразитологии Александра Успенского.

Именно на эти фамилии опираются создатели эликсира — профессор Серпокрылов и производитель «Бингсти» Александр Пригодин.

Звоню Рахманину — вы испытывали «Бингсти»?

— Нет, — удивляется академик. — Ничего не могу об этом сказать…

Успенский, директор института, в котором и произошла защита «эликсира», нервничает. Сначала он замечает, что «в таких дозировках препарат действительно может и не работать», а потом уходит в оборону: «Мы за чистоту эксперимента не отвечаем, это выполнялось на базе другого (ростовского. — В. В.) института. Они делали и экспериментальную часть.

— Авторы могут подделать результаты? — спрашиваю.

— У нас в году по двадцать защит, — вздохнул профессор. — Нам нужно все бросить и каждую диссертационную работу перепроверять? Поэтому ответственность несут официальные оппоненты. Они нам дали положительные заключения.

Звоню оппоненту — директору Института паразитологии Курска профессору Наталье Малышевой.

— Сомнения высказываются в производственных испытаниях, — объясняет она. — А научный эксперимент (смеется, мол, полноте — это такая мелочь!)… Да и решение принимает научный совет из уважаемых ученых, академиков…

— Но они кивают на вас — мол, решение приняли, потому что вы одобрили работу, — блуждал я в ученой логике. — Вы проверяли «Бингсти»?

— Нет, конечно, — удивилась профессор. — Данные предоставил Серпокрылов.

То есть опыты проводил тот самый профессор Серпокрылов, который совместно с бизнесменом Пригодиным запатентовал «Бингсти» и производит эликсир?..

Фамилию профессора Малышевой я обнаружил в Координационном совете организации «Здоровье нации» (о ней говорилось в прошлой части репортажа), которая через суд заставляет водоканалы закупать «Бингсти».

Круг замкнулся.

— На совещаниях Роспотребнадзора препарат хвалят, — увлеченно рассказывала профессор Малышева.

И это, черт побери, уже не удивляло! Русская наука напоминала проходной двор, в котором можно сделать «научными» хоть живую воду, хоть мертвую, хоть меч-кладенец. Были бы деньги.

ТАКАЯ У НАС «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ»

Нашу встречу авторы «Бингсти» старательно записывали на видеокамеру.

— Я это на всякий случай, — добродушно подмигнул владелец «Пуролайт-Трейда», производителя эликсира, Александр Пригодин и подмигнул: — Мы же хотим избежать фальсификаций, правда, Владимир?

— За то и борюсь! — вздыхаю, отдавая должное привычкам ростовских ученых. — Но от чего на вас так взъелись академики?!

— Воровство! — вдруг сказал Пригодин. — Мы неудобны, мы боремся с коррупцией…

— То есть вас оболгали коррупционеры?! — обомлел я.

— Ну разумеется! — пожал плечами производитель «Бингсти».

Из его рассказа выходило следующее: в 90-х принято санитарное правило, по которому убивать паразитов (они же гельминты) в канализации следовало только при их наличии. Если лаборатория находила вдруг уцелевших на «иловых картах» (официально это случалось в 0,1 — 0,2 процента от общего количества проб), их выжигали гашеной известью.

Отчего, мол, и случилась коррупция. Ведь легче дать взятку паразитологу, который «не найдет» червей, чем тратиться на известь…

Коррупция паразитологов, которые торгуют пробами, надоела даже Роспотребнадзору, и вольнице водоканалов пришел конец — появился новый СанПиН, диктующий уничтожение паразитов, — вне зависимости, есть они или нет, — и, конечно, «Бингсти».

Теперь Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, дескать, лоббирует интересы водоканалов, не желающих платить за препарат….

— Но как работает вода с ботвой? — задаю я наболевший вопрос.

— Она вовсе не убивает паразитов, — подключился к разговору благообразный профессор Серпокрылов. — Наоборот. Препарат стимулирует гельминты к развитию… Яйцо созревает раньше срока и гибнет. Причем если концентрацию препарата увеличить, то действие его будет слабеть. В концентрированном виде «Бингсти» не обидит даже бактерию!

— Биологи считают это белибердой, — вздыхаю. — Как может гомеопатия впечатлить червей?

— Мы не знаем, — пожал плечами Пригодин. — Точно так же, как ученые не знают, как работает половина лекарств в аптеке. Но мы заметили — если посадить один куcт картофеля на гектар, к нему сползаются с округи все черви-нематоды и жрут картошку. Оказалось, что человеческие паразиты и картофельные — одноклассники (заведующая кафедрой микробиологии Академии имени Скрябина Татьяна Грязнева назвала это полнейшей чушью). Подумали — а давайте попробуем, и получилось!

Теперь наша жизнь состоит из уговаривания водоканалов — примените, пожалуйста, — жалуется Пригодин.

— Их заставляют через суды, — возражаю.

— Ну-ну, — засмеялся Пригодин. — Суды заставляют водоканалы бороться с паразитами, а те хотят по старинке всунуть кому-то взятку! Знаете, кто у нас самый потребляющий «Бингсти» регион? Дагестан. Правда, ни один литр препарата никогда туда не поставлялся, а по документам — полная очистка республики от паразитов!

Потому, дескать, объемы производства не те, смешивание воды с ботвой идет лишь 32 дня в году, и этого пока хватает на «обеззараживание» 150 городов.

— Кстати (задумывается бизнесмен). В свое время компания «Миратор» подписала с нами договор — 15 — 16 тонн препарата в год. Правда, купили 2,5 тонны, потом 600 литров. И отказались от закупок (на официальный запрос «КП» компания «Миратор» не ответила).

— А вот почему, как думаете? — ищу хотя бы тень сомнения на веселом лице.

— Мировое фармацевтическое лобби, — машет рукой Пригодин. — Кому-то выгоднее препараты буржуйские…

— А если Комиссия по борьбе с лженаукой права и ваш эликсир пустышка?

— Хотите эксперимент? — вдруг решился бизнесмен и вытащил телефон. — Я сейчас звоню одному из ведущих ученых России - Сергею Козлову (главный военный паразитолог страны. — В. В.).

— Вы ему доверяете? — на всякий случай уточняю.

— Конечно!

Набирает номер. Ставит на громкую связь.

— Сергей Сергеевич, здравствуйте! Это Пригодин… Как ваше драгоценнейшее… (Идет обмен любезностями.)

У вас есть какое-то сомнение в эффективности «Бингсти»? — наконец спрашивает Пригодин.

— По-моему, это развод лохов, — интеллигентно отвечает Козлов.

— А вы испытывали препарат?

— Да, — отвечает паразитолог, — и гельминты прекрасно после него жили.

(Потом главный военный паразитолог страны по-армейски скажет мне прямо: «Они сделали лазейку в СанПиНе для честного образа отнимания денег. Втюхивают воду — налогоплательщики платят».)

Такого удара создатели эликсира не ожидали… После восстановительной паузы решили: кто-то подсунул Козлову не тот эликсир.

— Ничтоже сумняшеся к нам залезают в карман. У меня вопрос: они знают, что будет дальше?! — вдруг начал грозиться мне Пригодин. — Давайте испытаем все средства, что есть в СанПиНе, интересные будут результаты! И учтите, что на «Бингсти» было защищено около 60 кандидатских и двух десятков докторских.

— Нисколько этому не удивлен — улыбаюсь….

«Но как действительно эликсир попал в СанПиН? — мучился я над безнадежной загадкой. — Как этим хорошим ребятам удалось получить госмонополию?»

Запасы препарата «Бингсти» забили все подсобки таганрогского водоканала: лей - не хочу! Фото: Владимир ВОРСОБИН

Запасы препарата «Бингсти» забили все подсобки таганрогского водоканала: лей — не хочу! // Фото: ВЛАДИМИР ВОРСОБИН

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев очень доступно объяснил.

— Когда я пришел на должность 4 года назад, здесь творилось ещё круче, — рассказал он. — Вижу — какие-то хмыри поливают иловые осадки из ржавых бочек. Дескать, убивают яйца гельминтов. Я говорю — стоп-стоп. Идите отсюда. Они начинают запугивать природоохранной прокуратурой, мол, мы здесь крепко сидим, знаем того, этого. Я их послал на… Ну то есть выплатил 10 миллионов паразитам по контракту (пришлось) и закрыл их лавочку. А эти черти с «Бингсти» работают более основательно. Мало того что они пролезли в СанПиН, эту хрень в тарифы для населения внесли!

— Но почему вы считаете, что это хрень?!

— Ну не убиваются они (паразиты. — В. В.)! — бьет глава водоканала по столу кулаком. — Мы делали исследования — отправляли «Бингсти» в нейтральную лабораторию, нам по секрету сказали: не дергайтесь, тема аффилирована наверху. В институте закрытом подтвердили — ребят, препарат не работает, но официально подтверждать ничего не будем.

— Но как он попал в нормативные документы?

— Давайте посчитаем, — предложил Плетменцев. — Сейчас я плачу за хрень 800 тысяч рублей в месяц. Точнее — жители Таганрога платят. 7 миллионов в год. Десять лет назад наш водоканал сопротивлялся, и тогда за реагент заплатил… город. То есть эти ребята наехали на мэра, и он отстегнул из бюджета. В 2014 году «Бингсти» включают уже на федеральном уровне в СанПиН. Что абсолютно естественно.

— То есть?

— Думаю, посмотрели на издержки, связанные с административным ресурсом, вплоть до Москвы. И чтобы прикрыть задницу, закрепиться, надо было вводить в СанПиН. Потому что деньги уже большие собирались…

— Но почему академики и водоканалы устроили бунт?

— Нищие мы! — воскликнул глава водоканала. — Предприятие — банкрот, живет на кредиты, и когда кто-то тащит у предприятия полмиллиона в месяц, хочется спросить (непечатно) — какого черта эта хрень не работает?!

Таганрогский водоканал периодически штрафуют за находки паразитов. При том что «Бингсти» здесь применяют аккуратно (даже профессор Серпокрылов признает — технологи здесь лучшие в области). Пустыми коробками от эликсира забиты бытовки, над стоками стоит бочка и капает, капает, капает… А водоканал штрафуют, штрафуют, штрафуют.

— У нас за 10 лет не было и минуты, чтобы препарат не поступал в стоки, — клянется технолог. — Я говорю Рос­потребназдзору (уже кричит Плетменцев): мы играем по вашим правилам — мы льем, мы платим, почему новый наезд и штрафы?! Вы там между собой — торговцы и проверяющие — не договорились?!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Афера или научный прорыв?

И Роспотребнадзор ответил:

«Роспотребнадзор 05 марта 2018 г. после поступления запроса от издания «Комсомольская правда» официально запросил заключение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией результатов научных исследований при Президиуме РАН.

После получения оно будет детально изучено экспертами научно-исследовательских организаций для формирования позиции».

А редакция «КП» с учеными из Ростова и Российской академии наук готовит научный эксперимент, который, надеюсь, наконец-то выведет историю с «Бингсти» на чистую воду.

И станет ясно: препарат — недооцененный прорыв российской науки? И тогда комиссия Академии наук будет должна как минимум извиниться перед создателями и производителями препарата. Или это бюджетная афера на миллиарды рублей? Тогда у Роспотребнадзора и Генпрокуратуры будет о чем поговорить…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104308

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