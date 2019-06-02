Как геноцид в Руанде изменил мир
16:46. 2 июня 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Достаточно толковый разбор генезиса геноцида в Руанде и его последствий для Африки и международного права.
Стоит отметить, что геноцид в Руанде произошел уже в рамках однополярного мира и поздневашингтонского мироустройства, когда уже вовсю господствовала убежденность, что США избраны для того, чтобы вести человечество к светлому будущему и готовы брать на себя ответственность за происходящее на всех континентах. Билл Клинтон позднее оправдывался, что он недооценил угрозу геноцида в Руанде и недостаточно сделал для его предотвращения, хотя ЦРУ информировало руководство, что масштабы зверств будут значительными.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5035939.html