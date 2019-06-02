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Как геноцид в Руанде изменил мир

16:46. 2 июня 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:


Достаточно толковый разбор генезиса геноцида в Руанде и его последствий для Африки и международного права.
Стоит отметить, что геноцид в Руанде произошел уже в рамках однополярного мира и поздневашингтонского мироустройства, когда уже вовсю господствовала убежденность, что США избраны для того, чтобы вести человечество к светлому будущему и готовы брать на себя ответственность за происходящее на всех континентах. Билл Клинтон позднее оправдывался, что он недооценил угрозу геноцида в Руанде и недостаточно сделал для его предотвращения, хотя ЦРУ информировало руководство, что масштабы зверств будут значительными.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5035939.html

Метки: Африка, Видео, военные преступления, геноцид, колониализм, руанда, США

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