Как геноцид в Руанде изменил мир

Достаточно толковый разбор генезиса геноцида в Руанде и его последствий для Африки и международного права.Стоит отметить, что геноцид в Руанде произошел уже в рамках однополярного мира и поздневашингтонского мироустройства, когда уже вовсю господствовала убежденность, что США избраны для того, чтобы вести человечество к светлому будущему и готовы брать на себя ответственность за происходящее на всех континентах. Билл Клинтон позднее оправдывался, что он недооценил угрозу геноцида в Руанде и недостаточно сделал для его предотвращения, хотя ЦРУ информировало руководство, что масштабы зверств будут значительными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5035939.html