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Из серии „ДБ”. Новейшие научные открытия Министерства энергетики США

08:59. 2 июня 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

30 мая сразу два представителя министерства энергетики США заявили о важном открытии в неорганической химии, сделанных в течение этого дня.

Заместитель министра энергетики США Марк Менезес:

«Рост объемов экспорта американского СПГ имеет решающее значение для распространения свободного газа по всему миру, благодаря американскому газу везде появится более чистый воздух».

Помощник министра энергетики США по ископаемым видам топлива Стивен Винберг:

«Рост поставок американского газа на мировой рынок необходим, так как это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру».

Очевидно, что высказывания высокопоставленных чиновников – это не про попытки за счет политической демагогии добиться роста сегмента мирового рынка СПГ для американских производителей, речь идет о важнейших научных открытиях.

Молекулы американской свободы, очистка воздуха при помощи американского газа – открытия эпохальные, заслуживающие самого пристального внимания академической науки.

***


Отсюда.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4485287.html

Метки: дб, США, энергетика

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