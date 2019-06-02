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Испанская анти-дрон винтовка

01:22. 2 июня 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:


Испанский полицейский с анти-дрон винтовкой во время подготовки к финалу Лиги Чемпионов.
С футуризмом все ок. Насчет эффективности данной модели – вопрос.

PS. По наводке читателей.
Винтовка имеет китайское происхождение. Производится уже года 2.


Anti-Drone Jammer Hikvision


2,5 года назад уже показывает концептуальный прототип.
С тех пор устройство видимо дозрело до постановки на вооружение спецподразделений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5034590.html

Метки: бпла, ИСПАНИЯ, мадрид, фотографии

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