Испанская анти-дрон винтовка

Испанский полицейский с анти-дрон винтовкой во время подготовки к финалу Лиги Чемпионов.С футуризмом все ок. Насчет эффективности данной модели – вопрос.PS. По наводке читателей.Винтовка имеет китайское происхождение. Производится уже года 2.Anti-Drone Jammer Hikvision2,5 года назад уже показывает концептуальный прототип.С тех пор устройство видимо дозрело до постановки на вооружение спецподразделений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5034590.html