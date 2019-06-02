Иллюстрации из журнала конца 19 века: «Как должна вести себя хорошая жена»
09:25. 2 июня 2019 Просмотров - 109 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В наши дни существует немало тематических книг и пособий о том, как людям следует вести себя в браке, чтобы семья была крепкой. Но сегодня мы хотели бы показать вам иллюстрации из журнала конца 19 века, которые показывают нам, как должна вести себя действительно хорошая жена. Не следует воспринимать такие картинки слишком серьезно, но посмотреть на них вам точно будет интересно.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8849551.html
Это уже не маменькин сынок, а жёнушкин муженёк получается. Сопли вытирать и от ветра заслонять на велике.
Забыли ещё упомянуть, чтобы жопу салфеткой подтирать идиоту… и подмывать писю…