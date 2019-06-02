Иллюстрации из журнала конца 19 века: «Как должна вести себя хорошая жена»

В наши дни существует немало тематических книг и пособий о том, как людям следует вести себя в браке, чтобы семья была крепкой. Но сегодня мы хотели бы показать вам иллюстрации из журнала конца 19 века, которые показывают нам, как должна вести себя действительно хорошая жена. Не следует воспринимать такие картинки слишком серьезно, но посмотреть на них вам точно будет интересно.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8849551.html