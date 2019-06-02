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Был ли геноцид русского народа в СССР?

14:14. 2 июня 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Первые клубные дебаты SVTV. Тема: «Был ли геноцид русского народа в Советском Союзе?» Дебатируют русский националист Егор Просвирнин против коммуниста Андрея Рудого.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4QohuQtfKzo

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