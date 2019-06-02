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Британия привлекала спецслужбы Украины к диверсиям в Донбассе

20:17. 2 июня 2019 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Россия 1

Великобритания вербовала сотрудников украинских спецслужб к диверсиям в Донбассе. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире ток-шоу «Кто против?».

По словам журналиста, работа ведется по программе так называемой «интеграционной инициативы». «Это мировая сеть, которая была создана спецслужбами MI6 и MI5 в Великобритании,  включает множество организаций, журналистов и сотрудников медиафондов», – подчеркнул он.

Сосновский отметил, что главной задачей «инициативы» является «информационная антивойна» против всех, кому противодействует Лондон, в том числе России. Это касается и республик ДНР и ЛНР, объявивших независимость от Украины. В доказательство своих слов Сосновский продемонстрировал документы НАТО, подтверждающие связь СБУ с британцами.

Политолог указал на счета с оплатой пребывания двух украинцев в Лондоне по линии Министерства обороны Великобритании.

"Документы датированы ноябрем 2017 года – тогда же, согласно открытым источникам, в британской столице находились сотрудники СБУ. «Можете себе представить, какую промывку мозгов они получили?» – констатировал журналист.

По словам немецкого эксперта,  два сотрудника СБУ в Лондоне вели переговоры о проведении «совместных террористических операций» на территории ДНР и ЛНР, в том числе и России.

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, из показанных Сосновским документов не следует, что люди, чье пребывание оплачивалось по данным счетам, готовились к диверсиям. Однако политолог из Германии заявил, что не имеет возможности раскрыть всю информацию публично. «Пока ничего не ясно. Но это точно весомее, чем стиральный порошок в пробирке», – сказал Соловьев. Он намекнул на «пробирку Пауэлла», которой США оправдывали военное вмешательство в Ирак.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104333

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13316 11490
    Ирбис 2 июня 2019 в 20:40

    А что Великобритания официально ведёт войну с ДНР и ЛНР? А если нет, то это не диверсия, это терроризм! По тому эти республики то же имеют права на террористические акты на территории меликобритании, ну это логично! Или тут же вспомнят о международном праве?

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