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1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым

09:02. 2 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:


1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев


Ялта. На пляже было много людей, которые загорали в нижнем белье


Ялта. В гавани


Ялта. Гавань ночью


Симферополь. Большой Брат


Симферополь. Люди на набережной


Симферополь. Характерный дом


Православная Церковь


Старая женщина перед церковью


Бельё сушится на воздухе


Маленький замок из царских времен


Мальчик с трехколесным велосипедом


Морская прогулка по Черному морю


Морская прогулка по Черному морю


Мотороллер перестроен в мобильную пилу; вероятно, для изготовления дров


На экскурсии


С собаками на прогулке

Источник: https://humus.livejournal.com/6656953.html

Метки: история, крым, Россия, симферополь, фото, ялта

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