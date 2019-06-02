1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым

Ялта. На пляже было много людей, которые загорали в нижнем бельеЯлта. В гаваниЯлта. Гавань ночьюСимферополь. Большой БратСимферополь. Люди на набережнойСимферополь. Характерный домПравославная ЦерковьСтарая женщина перед церковьюБельё сушится на воздухеМаленький замок из царских временМальчик с трехколесным велосипедомМорская прогулка по Черному морюМорская прогулка по Черному морюМотороллер перестроен в мобильную пилу; вероятно, для изготовления дровНа экскурсииС собаками на прогулке

Источник: https://humus.livejournal.com/6656953.html