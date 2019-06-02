1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым
09:02. 2 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
Ялта. На пляже было много людей, которые загорали в нижнем белье
Ялта. В гавани
Ялта. Гавань ночью
Симферополь. Большой Брат
Симферополь. Люди на набережной
Симферополь. Характерный дом
Православная Церковь
Старая женщина перед церковью
Бельё сушится на воздухе
Маленький замок из царских времен
Мальчик с трехколесным велосипедом
Морская прогулка по Черному морю
Морская прогулка по Черному морю
Мотороллер перестроен в мобильную пилу; вероятно, для изготовления дров
На экскурсии
С собаками на прогулке