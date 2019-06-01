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Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2019

08:53. 1 июня 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

«Своим Зеленским вы сами же оправдали Донбасс», — Комбриг ДНР

«Своим Зеленским вы сами же оправдали Донбасс», — Комбриг ДНР | Русская весна

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о том, что значит избрание президентом Владимира Зеленского.

«Любой анализ прошедших президентских выборов на Украине заканчивается выводом: голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.

При этом подразумевается порошенко коллективный, вместе со своей повесткой и стаей бродячих собак в лице радикалов, лаявших в его поддержку, в придачу.

То есть большинству относительно вменяемых украинцев опротивела эта свора, пришедшая к власти путём госпереворота, и они решили ее от власти отстранить….

А теперь скажите: то есть то, что нам было понятно сразу, — дошло до вас только через пять лет?

Пять лет войны, поддержанной и проспонсированной вами? Хороший способ поумнеть, ничего не скажешь!

Вы же понимаете, что своим Зеленским вы сами же нас и оправдали, хоть мы и не нуждаемся в вашем оправдании?

И хоть понятно, что изменения в вас уже необратимы, и Зеленский не сползёт с накатанной колеи — но ваш «благородный» порыв нами оценен. А Крым наш, и российское гражданство, хоть с трудностями, но дают…»

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР изменён режим действия комендантского часа

В ДНР изменён режим действия комендантского часа | Русская весна

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня подписал Указ № 166, который изменяет Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года № 16.

«Определить действие комендантского часа в период с 01 июня по 30 сентября — с 23.00 до 04.00 часов, в период с 01 октября по 31 мая — с 23.00 до 05.00 часов. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Также Глава ДНР Денис Пушилин подписал Распоряжение № 150 «О временном приостановлении режима комендантского часа».

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 часов 21 июня 2019 года до 05:00 часов 22 июня 2019 года», — говорится в документе.

Указ и Распоряжение вступают в силу сегодня, 31 мая.

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Специальный репортаж от НМ ЛНР. День военного автомобилиста.

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ЛНР передала Украине тело диверсанта ВСУ, брошенного на поле боя сослуживцами

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