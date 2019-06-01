Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2019

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о том, что значит избрание президентом Владимира Зеленского.

«Любой анализ прошедших президентских выборов на Украине заканчивается выводом: голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.

При этом подразумевается порошенко коллективный, вместе со своей повесткой и стаей бродячих собак в лице радикалов, лаявших в его поддержку, в придачу.

То есть большинству относительно вменяемых украинцев опротивела эта свора, пришедшая к власти путём госпереворота, и они решили ее от власти отстранить….

А теперь скажите: то есть то, что нам было понятно сразу, — дошло до вас только через пять лет?

Пять лет войны, поддержанной и проспонсированной вами? Хороший способ поумнеть, ничего не скажешь!

Вы же понимаете, что своим Зеленским вы сами же нас и оправдали, хоть мы и не нуждаемся в вашем оправдании?

И хоть понятно, что изменения в вас уже необратимы, и Зеленский не сползёт с накатанной колеи — но ваш «благородный» порыв нами оценен. А Крым наш, и российское гражданство, хоть с трудностями, но дают…»

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