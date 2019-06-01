Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2019
- 06:30 «Своим Зеленским вы сами же оправдали Донбасс», — Комбриг ДНР.
- 31.05 23:11 В ДНР изменён режим действия комендантского часа.
- 31.05 22:48 Специальный репортаж от НМ ЛНР. День военного автомобилиста..
- 31.05 22:41 ЛНР передала Украине тело диверсанта ВСУ, брошенного на поле боя сослуживцами.
«Своим Зеленским вы сами же оправдали Донбасс», — Комбриг ДНР
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о том, что значит избрание президентом Владимира Зеленского.
«Любой анализ прошедших президентских выборов на Украине заканчивается выводом: голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.
При этом подразумевается порошенко коллективный, вместе со своей повесткой и стаей бродячих собак в лице радикалов, лаявших в его поддержку, в придачу.
То есть большинству относительно вменяемых украинцев опротивела эта свора, пришедшая к власти путём госпереворота, и они решили ее от власти отстранить….
А теперь скажите: то есть то, что нам было понятно сразу, — дошло до вас только через пять лет?
Пять лет войны, поддержанной и проспонсированной вами? Хороший способ поумнеть, ничего не скажешь!
Вы же понимаете, что своим Зеленским вы сами же нас и оправдали, хоть мы и не нуждаемся в вашем оправдании?
И хоть понятно, что изменения в вас уже необратимы, и Зеленский не сползёт с накатанной колеи — но ваш «благородный» порыв нами оценен. А Крым наш, и российское гражданство, хоть с трудностями, но дают…»
Читайте также: В Германии подсчитали потери украинской экономики от войны на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР изменён режим действия комендантского часа
Глава ДНР Денис Пушилин сегодня подписал Указ № 166, который изменяет Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года № 16.
«Определить действие комендантского часа в период с 01 июня по 30 сентября — с 23.00 до 04.00 часов, в период с 01 октября по 31 мая — с 23.00 до 05.00 часов. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
Также Глава ДНР Денис Пушилин подписал Распоряжение № 150 «О временном приостановлении режима комендантского часа».
«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 часов 21 июня 2019 года до 05:00 часов 22 июня 2019 года», — говорится в документе.
Указ и Распоряжение вступают в силу сегодня, 31 мая.
Читайте также: «ВСУшники» идут на крайние меры, чтобы сбежать с Донбасса: сводка о военной ситуации (ИНФОГРАФИКА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Специальный репортаж от НМ ЛНР. День военного автомобилиста.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР передала Украине тело диверсанта ВСУ, брошенного на поле боя сослуживцами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com