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Стариков назвал присвоение имен великих людей российским аэропортам хорошим делом

17:15. 1 июня 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Nation News @ Марина Кузина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 31 мая 2019 года. Писатель и общественный деятель Николай Стариков, комментируя новость Nation News, назвал акцию хорошим делом.

Стариков назвал присвоение имен великих людей российским аэропортам хорошим делом

Теперь столичный аэропорт Внуково, например, официально носит имя авиаконструктора Андрея Туполева, Шереметьево — поэта Александра Пушкина, а Домодедово — ученого Михаила Ломоносова.

Стариков назвал присвоение имен великих людей российским аэропортам хорошим делом

Международному аэропорту Калининграда присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны, воздушной гавани Мурманска — императора Николая II, Воронежа — имя Петра I.

В Петербурге аэропорт Пулково будет носить имя писателя Федора Достоевского. В честь поэта Михаила Лермонтова назван аэропорт Минеральных Вод, а имя художника Ивана Айвазовского присвоено воздушной гавани Крыма — аэропорту Симферополя. В Пскове аэропорт получил имя княгини Ольги.

Стариков назвал присвоение имен великих людей российским аэропортам хорошим делом

Увековечена и память о великих советских летчиках. Именем маршала авиации Александра Покрышкина назван аэропорт Новосибирска, а имя летчика-аса Александра Чкалова, на которого хотел быть похож каждый мальчишка в СССР, получили воздушные ворота Нижнего Новгорода.

Всего имена наших выдающихся соотечественников получили аэропорты более 40 городов России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Скептики, утверждавшие, что это всего лишь пиар-акция, которая ни к чему не приведет, посрамлены: указ вышел, имена известных исторических личностей увековечены. И сделано это без каких-либо бюджетных затрат. Общенародное голосование проходило в Интернете.

Стариков назвал присвоение имен великих людей российским аэропортам хорошим делом

Конкурс стартовал 11 октября 2018 года, а итоги подвели уже в декабре. По данным сайта «Великие имена России», в финальном этапе выборов приняли участие 4 млн 828 тыс. человек — это прекрасный пример общественной кампании. А нагрузка по оформлению имен аэропортов ляжет на их собственников.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков, комментируя новость в беседе с корреспондентом Nation News, отметил, что с самого начала подержал эту идею.

«Когда появилась идея присвоения аэропортам имен наших великих соотечественников, я ее сразу же поддержал, потому что увидел в ней реальную возможность увековечить память достойных людей. Россиян спросили, кого из своих соотечественников они считают достойными людьми, чьи имена должны быть увековечены. Они высказались, имена присвоены. Общественная дискуссия по поводу этой идеи и ее реализации сошла на нет. Переименование или дополнительное именование мест, где мы садимся на самолет, чтобы перелететь из одного города нашей великой страны в другой, — хорошее и правильное дело», — подчеркнул Стариков.

Вместе с тем эксперт отметил, что переименование воздушных гаваней не отменяет строительства новых аэропортов, а также работы по снижению стоимости авиаперелетов и повышению их безопасности.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104297

Метки: чит.клуб

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