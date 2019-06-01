Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 июня 2019
20:26. 1 июня 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 19:54 “Смерч” в Латакии.
- 16:00 Коротко по Идлибу. 01.06.2019.
- 14:39 Коротко по Ливии. 01.06.2019.
“Смерч” в Латакии
РСЗО "Смерч" в Латакии. На спутниковом снимке фиксируется 4 пусковые установки и 4 машины для заряжания.
Не иначе для поддержки наступления в горных районах северо-восточной Латакии.
Что забавно, некоторые сирийцы пишут не "Смерч", а "Смерш".
Плюс еще на тему спутниковых снимков.
Фото завода боеприпасов в Дзержинске. Вид до.
По данным на 7 часов пострадало 79 человек.
Как ни странно, несмотря на размер взрыва, обошлось без погибших, только раненые с осколочными ранениями. Повезло.
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Коротко по Идлибу. 01.06.2019
Схематичный план возможной операции по срезанию Эль-Латаминского выступа.
Схема предполагает обходное движение по сходящимся направлениям, дабы избежать необходимости проламывать основную оборону боевиков у Морека, Эль-Латамина и Кафр-Зиты.
Одна группировка наступает через Аль-Хабит, другая черех холмы к северу от Морека. Кольцо должно замкнуться к северу от Хан-Шейхуна, в результате чего несколько тысяч боевиков попадают в окружение.
Как представляется, основная проблема в реализации этого или идентичных планов, это позиция Турции, которая всеми силами стремится затормозить наступательные действия САА, что является предметом идущих переговоров между Турцией и РФ.
Примечательно, что параллельно увязший в боях к югу от Триполи https://colonelcassad.livejournal.com/5033378.html Хафтар ведет переговоры с Кремлем, дабы Москва повлияла на Турцию, которая поставляет оружие Сараджу, что во многом мешает планам ЛНА и тех стран, которые стоят за Хафтаром в переформатировании Ливии. Плюс на этот бэкграунд наслаивается курдский вопрос, так как Турция сейчас активно ведет операции в северо-западном Ираке (против РПК) и в Африне (против YPG и других курдских партизанских формирований). Первое не столь существенно для Москвы, так как это больше проблема Ирака и отчасти Ирана. Второе более существенно, так как Африн является сирийской территорией и так или иначе входит в основную переговорную повестку о будущем послевоенной Сирии.
Результат переговоров между Турцией и РФ скорее всего будет компромиссным – маловероятно, что Турция до основных переговоров по межсирийскому урегулированию пойдет на сдачу Идлиба, так как поражения боевиков перед переговорами усиливают Асада и ослабляют турецкую позицию. Поэтому Турция стремится локализовать или даже остановить наступление САА как через военные каналы коммуникации между МО РФ и турецкими военными, а также через дипломатические контакты по линии МИД и президентов.
Боевики в свою очередь пытаются использовать это давление в своих целях, что уже привело к длительным и кровопролитным боям за Кафр-Набуда, а также к нескольких контратакам "Ан-Нусры" в долине Аль-Габ (в основном неудачных для них). Турецкая помощь играет определенную роль, но ее конечно не хватает для более амбициозных действий – соотношение сил, особенно в плане средств огневого поражения явно не в пользу боевиков. При этом отсутствует полноценный второй фронт, который ранее несколько раз оттягивал часть сил САА. Сейчас САА вынуждена отвлекаться на набеги ИГИЛ в Восточном Хомсе, Сувейде и Дейр-эз-Зоре, которые купируются второразрядными частями, народным ополчением и иранскими прокси. Основные силы и наиболее боеспособные части сейчас сосредоточены именно в Северной Латакии, Северной Хаме и юго-западнее Алеппо.
Пока продолжаются эти дипломатические маневры, САА подтягивает резервы, постепенно накапливая силы в районах, откуда могут последовать рассекающие удары согласно схеме представленной выше. Сам район Эль-Латаминского выступа и центральный Идлиб подвергаются очень сильным авиаударам, что вполне логично воспринимается как плановый элемент подготовки масштабной наступательной операции. Сюда же можно отнести и открываемые КПП для выхода мирных жителей из района боев – опять же стандартная практика сирийской войны в 2016-2018 годах, которую настойчиво продвигали российские военные советники.
Полагаю, что если РФ обеспечит необходимые дипломатические условия для этой операции, то САА при поддержке ВКС РФ и военных советников (а также ССО), вполне способна решить амбициозную задачу по срезанию Эль-Латаминского выступа и освобождению Хан-Шейхуна.
США и КО в свою очередь будут разыгрывать карту "хим.оружия", потому что иных рабочих сценариев у США тут уже нет. Поэтому снова "химический Асад", "Белые каски", "уничтоженные больницы" и прочая идентичная чушь, которой бесхитростно пытаются обосновать новые удары по САА.
Как можно заметить по заявлениям МИД РФ и МО РФ, Москва пытается информационно и дипломатически играть на упреждение, но как показывает практика, при необходимости, США даже не будут утруждать себя правдоподобностью историй про "хим.оружие Асада", поэтому вмешательства США в защиту сирийской "Аль-Каиды" исключать никак нельзя.
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Коротко по Ливии. 01.06.2019
ЛНА Хафтара заявила, что сбила турецкий самолет над Гарьяном (к югу от Триполи).
При этом не указывается, что это была за машина (некоторые предполагают, что это вполне мог быть турецкий ударный или разведывательный БПЛА).
Фото и видео обломков не предоставляет. Есть лишь ночное видео https://twitter.com/Mansourtalk/status/1134667891771658247 стрельбы по БПЛА (предположительно, турецкому) к югу от Триполи.
Заявления от военных ЛНА последовали вскоре после прибытия в Триполи турецкой военной делегации, которая обсуждает военно-техническое сотрудничество с правительством Сараджа.
Разумеется, Турция поставляет в Триполи различную военную технику (ББМ, грузовики, стрелковое оружие, спецсредства), но с учетом вранья с обеих сторон, без фото или видео такие заявления надо воспринимать критически.
И еще на тему иностранной помощи.
Иорданский БТР (которые поставляются ЛНА) после того, как его борт обработали из ЗУ-23.
А это уже нигерский бронеавтомобиль, который нарисовался в боевых порядках ЛНА.
Так как на фронте все относительно стабильно, представляет интерес предлагаемый сценарий за GNA https://t.co/cairXDAruT связанный с попытками перехвата оперативной инициативы.
Поскольку события к югу от Триполи имеют устойчивую тенденцию к позиционности, можно рассматривать попытки активизировать другие направления.
1. Наступление на Бани-Валид, с целью занятия города и выхода к ключевой трассе снабжения группировки штурмующей Триполи к югу от Гарьяна. Основу такого удара могут составить боевики из Мисураты и Злитена.
2. Наступление на Ваддан, с целью перехвата коммуникаций ЛНА в центральной Ливии.
3. Наступление вдоль побережья от Сирта на Рас-Лануф.
Основные проблемы таких сценариев, нехватка качественной пехоты. Лучшие силы из Мисураты + наемники сосредоточены в районе Триполи, где они скованы боями с ЛНА. Но на локальный отвлекающий удар (поддержанный поставками из Турции, Катара или стран НАТО) вполне может создать проблемы ЛНА за счет огромной протяженности линии соприкосновения и уязвимости коммуникаций ЛНА в западной Ливии.
Сохранение внешних поставок Сараджу в некоторой степени уравновешивает поставки оружия Хафтару, а также его ресурсные преимущества за счет контроля над ливийской нефтедобычей.
Ввиду отсутствия полноценного флота и относительность слабости авиации ЛНА, гарантированно перекрыть эти линии снабжения Хафтар пока не может, даже несмотря на те удары, которые наносились по аэродромам Триполи и Мисураты.
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