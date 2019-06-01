Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 июня 2019

Те, у кого нет Бога в сердце, заполняют его материальным миром. Они собирают богатство и тут же сердятся на ими же собранные вещи. «Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче?!» – негодуют они, подсчитывают, сколько ещё нужно накопить, потому что богатства явно недостаёт.

— Федор Филиппович Конюхов