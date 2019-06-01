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Призрак Малороссии бродит по Украине

20:43. 1 июня 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Донецк 24 @ Александр Казаков

Знаете ли вы, что такое «окна Овертона»? Посмотрите в сети — не буду отнимать время. Но зато расскажу вам об одном примере работы такого «окна» (изначально — «окна дискурса», что гораздо понятнее). Дочитайте до конца — вам понравится история.

Итак, чуть менее двух лет назад, в Донецке было провозглашено новое государство — Малороссия, в рамках которого не только «снимался» нынешний конфликт в Донбассе, но и мог быть спасён народ на той территории, которая до сих пор называется «Украина». Идею подал вице-премьер ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), концепцию разрабатывал я, локомотивом идеи выступил Глава ДНР Александр Захарченко.

Провозглашение государства Малороссии на месте бывшей Украины со столицей в Донецке вызвало бурю. Повсеместно. Не только на «Украине» и на Западе, но и в Москве. Подробности описаны в книге Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад».

И вот вечером сидим мы с другими двумя Александрами — Захарченко и Ташкентом — и обсуждаем ситуацию. Уже стало понятно, что Москва не оценила идею, не захотела ею воспользоваться и в итоге вынудит нас её «спустить на тормозах». Главное было — держаться как можно дольше, чтобы идея дошла до максимального количества людей, как в простых домах, так и в высоких кабинетах.

Мы обсуждали ситуацию вокруг провозглашённой нами Малороссии, а над нами грохотал всемирный информационный шторм. Это не преувеличение. Уже днём были заявления (Киев — не в счёт) официальных Парижа, Берлина и других европейских столиц (Москва, в лице Суркова и Пескова — спасибо ей за это — держала интригу, не говоря ни да, ни нет), ночью как вишенка на торте появилось официальное заявления Госдепа США. В целом, мы своего добились. Я знал, что так и будет.

Так вот, находясь внутри информационного абсолютного шторма, мы говорили о том, что — вне зависимости от исхода — мы смогли запустить «окно Овертона» (или окно дискурса), которое уже не закроется. Так что рано или поздно наша идея «сыграет».

К этому хочу напомнить вам слова, сказанные Александром Захарченко в связи с подлым убийством Гиви: «Мы к вам и мёртвые приходить будем!»… Прошло без малого два года… 31 августа прошлого года был подло убит Александр Захарченко. Члены его команды — я сам, Ташкент, Север, Прилепин и другие — были «выведены» с территории ДНР, чтобы не мешали новой команде рулить процессами. И вот слово «малоросс» вброшено во время предвыборной кампании кандидатом Зеленским. Мы с Ташкентом и Прилепиным переглянулись. А теперь смотрим на Киев и просто-напросто улыбаемся.

Съезд партии Порошенко «Евросол». Выступает ближайшая пособница Пороха — Ирина Геращенко. И что мы слышим? «Я считаю, что ключевой (подчеркну — ключевой! — авт.) вызов перед Порошенко и командой, собравшейся в этом зале — остановить Малороссию», заявляет вице-спикер Верховной Рады. И Порошенко ей вторит. А Геращенко дальше просто описывает механизм работы «окна Овертона»: «Что такое Малороссия в этой гибридной войне? По капле яда она, в том числе через СМИ, которые, к сожалению, часто пропагандируют гибридную свободу слова (этот термин — на совести Геращенко, „гибридная свобода слова“ — авт.), будут отравлять общество репликами „Какая разница?“, „Давайте не раскалывать страну“ и так далее для единственного ключевого — убить нашу национальную идею, что это — Украина. И не просто сильная и независимая, а Украина в ЕС и НАТО…».

Как говорится, «мы предупреждали». Александр Захарченко таки явился к этим упырям. И сейчас, когда бывшая Украина на распутье, его проект «Малороссия» навевает ужас на бандеровцев. Пусть трясутся. И пусть попробуют бороться с «окном дискурса», а мы — посмотрим, как у них получится. Пока мало у кого получалось.

О проекте «Малороссия» — на сайте Александра Захарченко(Особенно основные конституционные пункты — авт.)

Подробнее о заявлении Ирины Геращенко

 

Друзья мои, знаете, что такое "окна Овертона"? Посмотрите в сети — не буду занимать место. Но зато расскажу вам об одном…

Опубликовано Александр Казаков Пятница, 31 мая 2019 г.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104305

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